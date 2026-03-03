ラディソン ホテル グループ、日本の開発拠点を設置

ラディソンホテルグループ

世界有数のホテルチェーンであるラディソン ホテル グループ（本社：ベルギー）は、日本市場における成長戦略を牽引する開発責任者（Head of Development, Japan）として、岩井州王（いわい すおう）氏を任命したことを発表しました。岩井氏は東京を拠点に活動します 。今回の任命に合わせ、同グループは東京に代表事務所を設置しました。これにより、日本国内における強固なパートナーシップの構築と、規律ある新規開発パイプラインの拡充に向けたコミットメントをさらに強化します 。

新たに着任した岩井州王氏

岩井氏は今後、オーナー、投資家、パートナー企業と密接に連携し、最適なブランドと運営モデルの選定、フィージビリティ・スタディからコンセプトの策定、交渉、契約締結に至るまで、開発の全工程をリードします 。また、物件のポジショニング、技術支援、開業準備支援など、パートナー企業の開発プロセス全体をサポートします 。

ラグジュアリーカテゴリーのRadisson Collectionをはじめ、10のブランドを展開

今回の就任にあたり、岩井氏は次のように述べています。 「日本は細部へのこだわり、一貫性、そして信頼関係が極めて重視される市場です。私の使命は、日本のオーナーや投資家の皆様と長期的なパートナーシップを築き、日本の高い基準を満たしつつ、長期的にホテルを開発することです。東京に拠点を置くことで、地域に密着した迅速な対応が可能となり、あらゆる段階でパートナーを支援できます」 。

岩井氏は、ホテル開発、不動産投資、コーポレートファイナンスの分野で25年以上の経験を有しています 。日本の公認会計士の資格を持ち、ホスピタリティと投資判断の両方の視点からキャリアを築いてきました。特に、規律あるアンダーライティング、明晰なストラクチャリング、長期的な資産パフォーマンスの最大化に定評があります 。直近では、アノマ・ホスピタリティ・グループのデベロップメント＆プランニング担当副社長として、複数のホテル開発プロジェクトを主導し、主要グローバルブランドとのフランチャイズ契約を締結しました 。それ以前には、シャングリ・ラ、ハイアット、イシン・ホテルズ・グループ、ローンスター・グループなどの国際的な組織で要職を歴任しています 。

「成功する開発とは、ホスピタリティとしての目標と投資の現実を一致させることから生まれると考えます」と岩井氏は付け加えます。「透明性、迅速なレスポンス、そしてソリューション重視の姿勢を貫くことで、パートナーの皆様がフィージビリティスタディから開業、そしてその先に至るまで、確信を持ってプロジェクトを進められるよう努めます」 。

今後の戦略として、岩井氏は主要都市（ゲートウェイ・ロケーション）だけでなく、需要の回復力が高く、競合他社に対して明確な差別化が可能な地方市場を含めた、バランスの取れたパイプライン戦略を推進します 。ターゲットとするプロジェクトは、ビジネス、レジャー、MICE（会議・イベント）、そして長期滞在など、多様な需要動向を持つ物件です 。

代表的なブランドであるRadisson Blu

ラディソン ホテル グループは、ラグジュアリー・ライフスタイルからアッパーアップスケール、アップスケール、ミッドスケールまで、幅広いニーズに対応する10のブランド（ラディソン コレクション、ラディソン Blu、ラディソン RED、ラディソン、ラディソン インディビジュアルなど）を展開しています 。岩井氏は、同グループが誇る送客手法、収益管理、テクノロジー・プラットフォーム、実務的な運営サポートなど、資産パフォーマンスを最大化するための商業・運営システムの活用においてもオーナーを導く役割を担います 。

「オーナーが求めているのは、契約後も関わりを持ち続けてくれるパートナーです。私たちはゲストとオーナーという『二人の顧客』を持つという考え方を大切にしており、それが長期的な資産価値の重視につながります。一貫して規律に基づき、期待値を明確にし、長期にわたって信頼される存在を目指します」 。

ラディソン ホテル グループについて

ラディソン ホテル グループは、欧州・中東・アフリカ（EMEA）およびアジア太平洋（APAC）地域の100カ国以上で、1,600軒以上のホテルを運営または開発中の急成長を遂げている国際的なホテルグループです 。グループ全体のブランドプロミスとして「Every Moment Matters（すべての大切な瞬間のために）」を掲げ、シグネチャーサービスである「Yes I Can!」の精神を大切にしています 。ブランドポートフォリオには、ラディソン コレクション、art’otel、ラディソン Blu、ラディソン、ラディソン RED、ラディソン インディビジュアル、パークプラザ、パークイン by ラディソン、カントリーイン＆スイーツ by ラディソン、プライズ by ラディソンが含まれ、これらは「ラディソン ホテルズ」という一つのマスターブランドにまとめられています 。

また、2,700万人以上の会員を擁するロイヤリティプログラム「ラディソン リワード」や 、カーボン・ニュートラルな会議を実現する「ラディソン ミーティング」を提供しています 。同グループは、2050年までにネットゼロを達成することを目指しており、すべてのホテルが「ホテル・サステナビリティ・ベーシックス」の認証を受けるなど、持続可能な旅の選択肢を提供しています 。

Radisson Blu Barcelona