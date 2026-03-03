5年で社員数約2倍の総合建設会社SAWAMURA、勤続50年のベテラン社員を「京都四條 南座」で表彰

株式会社澤村

株式会社澤村（本社：滋賀県高島市、代表取締役：澤村幸一郎）は、2026年3月26日(木)、国登録有形文化財「南座」を貸し切り、社内表彰式および入社式「SAWAMURA AWARD 2026」を開催します。同会場での開催は、今年で3回目を迎えます。本年度は、当社初となる「勤続50年」の永年勤続表彰を実施。社員数が過去5年間で約2倍（2020年91名→2025年178名）に急拡大する中で、新卒・中途の若手社員と、半世紀にわたり会社を支え続けたベテラン社員が、同じ舞台で互いの功績を讃え合います。

■ 開催の背景｜急成長の中でも「人を大切にする」文化の継承

建設業界では、就業者の高齢化と若手入職者の減少が深刻な課題となっています。そのような中、創業75年を迎えるSAWAMURAは、「きっかけを創造する」というミッションのもと、既存の建設業の枠に捉われない事業展開（びわ湖テラス等の観光施設の建設、空き家利活用、設計施工一貫など）を推進。この5年間で社員数は倍増し、売上高も伸長しています。しかし、組織が急拡大する今だからこそ、創業期から当社を支えてきた「人の力」にスポットライトを当てるべきだと考え、勤続50年の表彰を社内表彰式「SAWAMURA AWARD」の中で執り行います。関西の伝統文化の象徴である「南座」で開催し続けている理由は、社員を「主役」として最大限のリスペクトを持って称賛するためです。

「SAWAMURA AWARD 2026」開催概要

■式典概要

名 称： 「SAWAMURA AWARD 2026」

日 時： 2026年3月26日（木） 13:30 ～ 17:00（受付：13:00）

会 場： 京都四條 南座

〒605-0075 京都市東山区四条大橋東詰（京阪電鉄 衹園四条駅 6番出口すぐ）

※会場に専用駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。

■式次第

13：00～ 受付開始（正面玄関にて受付をお願いします。）

13：30～ 50年勤続表彰、2026年度入社式

14：20～ 経営方針発表、30年勤続表彰

15：15～ 社内表彰式【AWARD】

～17：00 終了予定

■ 「SAWAMURA AWARD 2026」の見どころ

勤続50年表彰

高度経済成長期から現在まで、SAWAMURAの技術と精神を守り抜いた勤続50年の社員が登壇。仕事に対する姿勢やこれからのSAWAMURAを成長させていく社員へのメッセージを贈ります。

2026年度入社式

50年勤続表彰後、これからの未来を担う新入社員の門出を祝します。当日は、新入社員7名が登壇し、それぞれの決意やこれからの歩みに向けた想いを言葉にすることで、SAWAMURAの次の一歩を象徴する時間とします。

仕事への価値観を称える「全11部門の社内表彰」

売上などの数値目標だけにとらわれず、SAWAMURAが大切にしてきた価値観や仕事への向き合い方を称える独自の表彰制度です。入社3年目までの若手社員を対象とした「ルーキー賞」から、組織を支えるマネージャーを表彰する「No.2賞」まで、役割や立場に応じた各レイヤーを評価しています。

■ 取材のご案内

※当日は、式典の様子を全公開いたします。以下のようなご取材も承ります。

・勤続50年の社員インタビュー（長く働き続けられた秘訣、若手へのメッセージなど）

・新入社員インタビュー（今後の意気込みなど）

・代表取締役 澤村による「これからのSAWAMURA」についてのコメント

・新入社員とベテラン社員の交流シーンの撮影

■ 「勤続50年」と「社員倍増」の2軸を叶えるSAWAMURAの組織づくり

SAWAMURAには、相反するとも言える2つの特徴があります。

50年働ける「心理的安全性」

今回表彰される社員は、半世紀にわたりSAWAMURAの現場を支え続けてきました。ライフステージの変化に合わせた働き方の柔軟性や、地域に根ざした信頼関係が、長期的なキャリア形成を可能にしています。

入社1・2年目の関係構築を目的としたメンター研修「田植え・稲刈り」若手が集まる「挑戦のフィールド」

一方で、社員の半数近くはこの数年で入社した社員。職域を超えたプロジェクト（まちづくりや採用活動など）に挑戦できる風土が、意欲ある人材の採用に成功しています。「75年培った知識と経験」と「時代に合わせた革新」の2軸こそが当社の強みです。

会社概要：株式会社澤村

1950年創業。滋賀・京都・福井エリアを中心に、注文住宅・リフォームからオフィス・工場・店舗・公共施設の建築、土木にいたるまで、ワンストップで課題を解決する総合建設会社。年間約60万人が訪れる観光名所「びわ湖テラス」の施工も手がけた。地域マルシェの開催など地方活性化のきっかけづくりにも取り組む。2025年に創業75周年を迎え、創業精神を振り返る記念広告の展開や、社内表彰式『SAWAMURA AWARD』の開催を通じ、伝統の継承と革新的な組織づくりを推進しています。

会社名：株式会社澤村

代表者：澤村 幸一郎

本社 ：滋賀県高島市勝野1108番地3

業種 ：総合建設業

創業 ：1950年12月

資本金（グループ全体）：50,000,000円

従業員（グループ全体）：189名 ※2026年2月時点

HP ： https://www.sawamura-shiga.co.jp/

主要なサービス：住環境事業（注文住宅、リフォーム・リノベーション、外構、不動産）、ソリューション事業（オフィス・工場・店舗・倉庫・介護施設・医院などの新築・改修、資産活用、土木）