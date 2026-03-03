決算前でも、間に合う。freee対応の証憑管理・会計レビューサービス「Resico」、freee公式アプリストアに掲載開始

株式会社ＵＰＲＩＶＥＲ

株式会社UPRIVER（本社：東京都、以下「当社」）は、freee会計と連携する証憑自動収集・管理サービス「Resico（レシコ）」が、freee株式会社の公式「freeeアプリストア」に掲載されたことをお知らせいたします。

■ Resicoとは

Resico（レシコ）は、請求書・領収書などの証憑をGmailから自動で収集し、クラウド会計ソフト「freee会計」の取引と突合・紐づけまでを一気通貫で行えるクラウドサービスです。



「証憑はすべて揃っているのか」「この取引に対応する請求書はどこにあるのか」――freeeで自力で経理を行う中小企業経営者やフリーランスにとって、証憑管理にまつわる不安は尽きません。

Resicoは、証憑の収集から確認、会計ソフトへの紐づけまでを自動化・効率化し、顧問税理士がいなくても安心して決算に臨める環境を提供します。

例）シンプルなダッシュボード

■ freeeアプリストア掲載の背景

当社はfreee株式会社が定めるアプリ審査基準に準拠し、セキュリティ・品質の両面で審査を通過いたしました。これにより、freeeをご利用の事業者様がResicoをより安心してお使いいただける環境が整いました。

■ 主な機能

1. Gmailからの証憑自動収集

Gmailアカウントを連携するだけで、受信メールに添付された請求書・領収書を自動で検出・取得します。複数のGmailアカウントにも対応しており、手動でメールを開いて一通ずつ保存する作業が不要になります。

2. freeeファイルボックスへの自動送信

収集した証憑ファイルは、freeeのファイルボックスへ自動的にアップロードされます。手動アップロードの手間を省き、証憑の集約を効率化します。

3. AIによる証憑と取引の自動マッチング

AI-OCRで証憑からテキストを抽出し、freee上の取引データと自動で照合。金額・日付・取引先名などを総合的に判断し、最適な紐づけ候補を提案します。ユーザーは提案を確認してワンクリックで紐づけを完了できます。

4. 会計レビュー機能

freeeの取引データを「証憑不足」「適格請求書チェック」「未使用証憑」の3つの観点で自動チェック。証憑の抜け漏れやインボイス制度への対応漏れを、決算前にまとめて発見できます。

■ ご利用イメージ

収集 → 確認 → 紐づけ の3ステップで、証憑管理が完結します。

■ こんな方におすすめ

■ 料金プラン

- 収集：Gmailから請求書・領収書を自動取得し、freeeファイルボックスへ送信- 確認：収集されたファイルを一覧で確認。不要なものは除外- 紐づけ：会計レビュー画面でfreeeの取引と証憑を突合し、ワンクリックで紐づけ- ひとり社長：経理も自分でやるしかないが、本業に集中したい方- 自分で決算をしたい個人事業主・フリーランス：freeeで申告まで完結させたいが、証憑の抜け漏れが心配な方- 税理士に渡す前にセルフチェックしたい方：決算だけ税理士に依頼しているが、証憑が揃っているか事前に確認したい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/164491/table/5_1_94e75118a13f16d2470e53eb415e088b.jpg?v=202603031051 ]

※ 年払い（銀行振込）のみ対応となります。アカウント作成後30日間は無料トライアルとして有料プランに近い機能をお試しいただけます。

■ セキュリティについて

- Google・freeeの公式OAuth認証を使用し、パスワードは一切保存しません- Gmail APIの利用にあたり、Googleが定めるセキュリティ基準（CASA Tier 2）の審査に合格しています- メール読み取りに必要な最小限の権限のみを取得します- アカウント設定からいつでも連携を解除できます

■ freee公式アプリストア掲載ページ

https://app.secure.freee.co.jp/applications/48832

■ Resico公式サイト

https://resico.jp

■ 運営会社について

会社名：株式会社ＵＰＲＩＶＥＲ

所在地：東京都中央区銀座１丁目２２番１１号銀座大竹ビジデンス２階

事業内容：AIを活用したソフトウェアの企画・設計・開発

サービスURL：https://resico.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

Resico 広報担当

お問い合わせフォーム：https://resico.jp/contact