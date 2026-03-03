【共催イベント】士業合同「確定申告お疲れ様会2026」を東京・大阪・名古屋・福岡で開催します

株式会社ＹＫプランニング

経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』を提供する株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）、ファイナンシャルスタンダード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：福田猛）と共同で、2026年3月～4月に東京・大阪・名古屋・福岡の4都市にて共催イベントを開催いたします。

◇詳細・申し込みページ

https://adv.freee.co.jp/seminar(https://adv.freee.co.jp/seminar)

イベント内容

士業合同「確定申告お疲れ様会2026」は、1年で最も過酷な「確定申告」のシーズンを乗り越えた後に、肩の荷を下ろしていただける場としてフリー株式会社、株式会社YKプランニング、ファイナンシャルスタンダード株式会社の3社共同で開催いたします。



「人手不足をどう解消するか」

「AIをどう実務に落とし込むか」

「資金調達の支援をどう強化するか」



といった、日々の業務で直面するリアルな悩みや、最新のノウハウを同じ境遇の仲間と語り合うことを目的としています。



【主な内容】

・他士業様・関連企業様との交流

税理士同士の情報交換はもちろん、社労士、金融機関、人材採用の専門家なども参加予定。リラックスした雰囲気の中で、今後のビジネスに繋がる新しいネットワークを広げていただけます。



・会話も弾む、こだわりのお料理

皆様への「お疲れ様」の気持ちを込め、様々な食事や種類豊富なドリンクをご用意しました。美味しい食事と共に、自然と会話が弾むひとときをお楽しみください。

イベント概要

【東京会場】

・開催日：2026年3月18日（水）18:30～20:30（18:10 受付開始）

・参加費：3,000円/人（税込）

・定 員：100名程度

・会 場：フリー株式会社 大崎本社 19階 asobiba

東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー

・詳 細：https://adv.freee.co.jp/seminar/tokyo-otsukaresamakai

【名古屋会場】

・開催日：2026年3月19日（木）18:30～20:30（18:10 受付開始）

・参加費：3,000円/人（税込）

・定 員：40名程度

・会 場：お肉と野菜とクラフトビール nagi 栄店

愛知県名古屋市中区栄3-4-27

・詳 細：https://adv.freee.co.jp/seminar/nagoya-otsukaresamakai



【福岡会場】

・開催日：2026年4月3日（金）18:30～20:30（18:15 受付開始）

・参加費：3,000円/人（税込）

・定 員：30名程度

・会 場：kawara CAFE＆DINING -FORWARD- 福岡PARCO店

福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ新館 6F

・詳 細：https://adv.freee.co.jp/seminar/fukuoka-otsukaresamakai



【大阪会場】

・開催日：2026年4月10日（金）18:30～20:30（18:10 受付開始）

・参加費：3,000円/人（税込）

・定 員：40名程度

・会 場：Unico 西梅田

大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目3-21 axビル 2F

・詳 細：https://adv.freee.co.jp/seminar/osaka-otsukaresamakai



【各会場共通】

・対象者：税理士・公認会計士、社会保険労務士、行政書士などの士業の方、

金融機関、人材・採用関連企業の方、その他、本イベントに関心のある関連企業の方

・共 催：freee パートナー事業本部

株式会社YKプランニング

ファイナンシャルスタンダード株式会社

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL: https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。