ヨアジョン、アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」 に出展

株式会社B.N

株式会社BN は、2026年3月10日（火）から3月13日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される、アジア最大級の食品・飲料展示会 「FOODEX JAPAN 2026」（主催：一般社団法人日本能率協会）に出展いたします。

本展示会では、当社が展開する

韓国発ヨーグルトデザートブランド「ヨアジョン」、

韓国発くるみ菓子ブランド「福くるみ（ボクホドゥ）」、

新大久保発・韓国ベーカリーカフェ「オクダン（OKUDANG cafe）」

の3ブランドを合同で紹介いたします。

当社ブースでは、新商品の発表は行わず、現在展開している既存商品およびブランドコンセプト、店舗運営モデルを中心に展示し、飲食店導入、業務提携、海外展開、フランチャイズ展開などに関する情報提供および相談対応を行います。

■当社ブース（ブース位置：東ホール／スイーツ＆スナック ■ブース番号：E5-Q40）当社ブースでは、「ヨアジョン」および「福くるみ」両ブランドの商品を、実際にご試食いただけます。味わい・食感・商品特性をその場でご確認いただき、導入や展開のご相談が可能です。

■ ヨアジョン（YOAJUNG）

ヨアジョンは、韓国発のフローズンヨーグルトデザート専門ブランドです。

ヨーグルトをベースに、フルーツやシリアル、菓子素材などを自由に組み合わせるカスタマイズ型デザートを特徴とし、韓国国内を中心に若年層から支持を集めています。

ヘルシーな印象と視覚的な楽しさを両立した商品設計により、SNSとの親和性が高く、日本市場においてもデザート・カフェ業態の一つの選択肢として展開されています。

■ 福くるみ（ボクホドゥ）

福くるみ（ボクホドゥ）は、韓国の伝統菓子である**ホドゥガジャ（くるみ菓子）**を現代的に再構築した、くるみ菓子専門ブランドです。

くるみの香ばしさと餡・生地の組み合わせを軸に、テイクアウトやギフト需要を想定した商品構成が特徴です。

小規模スペースでの展開が可能で、物販・持ち帰り需要との相性が高く、日本市場においても導入しやすいスイーツ業態として展開されています。

■ オクダン（OKUDANG cafe）

オクダン（OKUDANG cafe）は、新大久保に店舗を構える韓国・済州島スタイルのベーカリーカフェです。

韓国で日常的に親しまれているパンやスイーツ、ドリンクを中心に、韓国カフェ文化を体験できる店舗として運営されています。

看板商品のソボロパンやクァベギ（韓国風ドーナツ）、

済州島の石像をモチーフにしたハルバンラテなど、

味わいに加えてビジュアルや体験性を重視したメニュー構成が特徴です。

テイクアウトとイートインの双方に対応する滞在型カフェとして、新大久保エリアを訪れる若年層や観光客を中心に支持を集めています。

■【フランチャイズ（FC）展開について】

本展示会では、ヨアジョン・福くるみ・オクダン各ブランドにおける

フランチャイズ（FC）展開に関する相談受付を実施いたします。

出店モデル、店舗規模、運営体制、導入条件などについて、

来場者の方々の事業計画に応じた情報提供および商談対応を行う予定です。



■【当社ブース情報】

展示会名：FOODEX JAPAN 2026

会期：2026年3月10日（火）～3月13日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース位置：東ホール／スイーツ＆スナック

ブース番号：E5-Q40



■運営会社情報

株式会社B.N

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：ヨアジョン/10円パン/ソジュハンザン/OKUDANG CAFE

TEL：0369088349/10:00~17:00

企業サイト:http://www.globestbn.com

E-mail：bnjapan.franchise@gmail.com



【FOODEX JAPAN 2026 について】

「FOODEX JAPAN／国際食品・飲料展」は、アジア最大級の国際食品・飲料展示会です。

51回目を迎える今回は、世界80か国以上から出展者が集結し、約3,000社・4,000ブース規模で開催予定。

国内外のバイヤー・業界関係者が一堂に会する場として、高い注目を集めています。