“デスクに映える”HDMI 2.1ケーブルに新色「イエロー」登場。ゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」人気の7色展開に「イエロー」を追加
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、Ultra High Speed HDMI2.1ケーブルにおいて、新色「イエロー」を2026年3月3日(火)よりPixio全店にて予約販売開始します。予約販売でご注文いただいた商品は3月16日(月)頃お届け予定です。
発売を記念して2026年3月3日(火)～2026年3月9日(月)までの期間、同製品対象の25%OFFセールを開催します。
■商品情報
PXH212B Yellow HDMI2.1ケーブル 2m
価格：2,254円（税込2,480円）
公式オンラインストア ： https://pixiogaming.jp/products/pxh212b(https://pixiogaming.jp/products/pxh212byl)yl(https://pixiogaming.jp/products/pxh212byl)
Amazon店 ： https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQRQ6SMT)B0GQRQ6SMT(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQRQ6SMT)
楽天市場店 ： https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxh212bw/
Yahoo!ショッピング店 ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxh212b.html
製品特長
・編み込み式ナイロンをケーブルに採用し、高耐久を実現しました。
・2mの長さは、どんな場面でもフレキシブルに活躍します。
・HDMI2.1の規格(HDMI type A)により、8K 60Hz／4K 120Hzにも対応しています。
・Pixioのイエローモニターと同色なので合わせて使えます。
発売記念セール 概要
本製品の発売を記念して、本製品を対象とした25%OFFセールを開催します。
本セールをきっかけに、ぜひPixioの製品をご体験ください。
セール期間 ： 2026年3月3日(火)～2026年3月9日(月)
実施店舗 ： Pixio全店
特別価格 ： 1,850円(税込)
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
■販売店舗一覧
・Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
・Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
・Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
・Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
・Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
■Pixio公式SNSアカウント
X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan
Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/
twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan
TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、
米国・中国・韓国におけるEC展開、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp