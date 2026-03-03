【信州そば処 そじ坊】天然真鯛と鰹で味わう、春の季節限定メニューを2026年3月5日(木)より提供します。

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する「信州そば処 そじ坊」では、春の季節限定メニューを2026年3月5日(木)から2026年4月20日(月)まで期間限定で提供します。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/sojibo/

【公式X】https://x.com/sojibo_official



寒さも和らぎ、心地よい春風が感じられるこの季節。

そじ坊では、春ならではの味覚を味わっていただく季節限定メニューをご用意しました。

自慢の二八そばに、ふっくらとした食感の「天然真鯛」、厳しい冬を越えて芽吹いた瑞々しい「春野菜」など香り高い旬の食材を合わせ、彩り豊かな一杯に仕上げました。さらに春の食材として親しまれてきた「鰹」のメニューもご用意。

麗らかな春のひととき、旬の味覚をぜひお楽しみください。

※二八そばの提供は一部店舗では異なる場合がございます。

■お食事メニュー

鯛の若竹あんかけそば定食

天然真鯛の天ぷらに、筍、鳴門わかめ、菜の花を合わせた春のあんかけそばです。

山菜かやくご飯と共にお召し上がりください。

定食(山菜かやくご飯付き)1,550円(税込)

あんかけそば単品:1,350円(税込)

季節の味覚天ざるそば定食

天然真鯛、筍、菜の花など春の味覚を天ぷらの盛合せに仕立て、自慢の「ざるそば」と共にご用意しました。

素材の旨味を引き立てる桜塩でお召し上がりください。

定食(山菜かやくご飯付き):1,730円(税込)

天ざるそば単品:1,530円(税込)

鰹のさしみ丼定食

新鮮な鰹の刺身を豪快に乗せた丼。

鰹特有の濃厚な旨味を存分にお楽しみいただける一品です。

相性抜群のおそばと共にお召し上がりください。

温そば又は冷そば付:1,530円(税込)

鰹の油たたき

鰹の表面を熱々の油でさっと火入れし、香ばしさをまとわせました。

さっぱりとした味わいは、そば前としてお酒の肴にぴったりです。

680円(税込)

鰹の香味天ぷら

鰹を相性の良い大葉で巻き、香り豊かに天ぷらにしました。

桜塩で春の風味をお楽しみください。

580円(税込)

金額とメニューは店舗により異なる場合がございます。

詳しくは各店舗にお問い合わせください。

♦信州そば処 そじ坊について

『信州の澄んだ空気、澄んだ水、澄んだ心』を『信州の食』というテーマで体現させたそば専門店です。独自の配合で製粉した自家製麺のおそば、豊かな風味のこだわりの出汁、蕎麦前にご賞味いただける店内調理のお料理やそばと相性抜群の信州の地酒等、当店ならではのこだわりの商品をご提供しております。(販売商品は店舗により異なります)

そじ坊のざるそばには、おそばの風味を更に高める生わさびをお付けしています。おろしたての生わさびは、辛いだけでなく爽やかな風味もお楽しみいただけます。

ただいま順次”そば粉八割 つなぎ粉二割”の『二八そば』を導入中です。更に美味しく生まれ変わった『そじ坊のおそば』をご堪能ください。

※自家製麺と生わさびの提供に関しては一部異なる店舗がございます。

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)