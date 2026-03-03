「peripera（ペリペラ）」、とろんとハチミツのような質感で、もっちりツヤ唇を叶えるミルクティーカラーのグロスを2026年3月14日（土）より順次発売

株式会社クリオ

韓国コスメブランド「peripera（ペリペラ）」は、まろやかなミルクティーのようなカラーのボリューム&ツヤティント「インク グラスティング リップ グロス（ミルクティーコレクション）」を2026年3月14日（土）より全国のPLAZAで順次発売いたします。

べたつかずグラッシーなボリューム＆ツヤを叶える「インク グラスティング リップ グロス」の魅力はそのままに、肌なじみの良いまろやかなカラーが自然な血色感を演出します。

ハチミツのように、とろん。

もっちりグラッシーなツヤ × ミルクティーカラーの #とろ蜜リップ

peripera（ペリペラ）の大人気グロス「インク グラスティング リップ グロス」に新たなカラーコレクション“ミルクティーコレクション”が登場。

さまざまなピンクにミルクをひとさじ加えたような肌なじみの良いまろやかな色味で、自然な血色感を演出。とろんとしたハチミツのようなテクスチャーが魅力的。ビッグサイズのアプリケーターでひと塗りすれば、グラッシーなツヤとボリューム感のある #とろ蜜リップ の完成です。

製品紹介

ペリペラ

インク グラスティング リップ グロス

（ミルクティー コレクション）

6色

4.5mL 1,320円(税込)

3月14日（土）より全国のPLAZAで順次発売

＜POINT＞

■ ミルクティーカラーが勢揃い

さまざまなピンクにミルクをひとさじ加えたようなミルクティールック。

肌なじみの良い、まろやかなカラーに仕上がりました。

■ グロウ感が持続するもっちりグラッシーツヤ

インク グラスティング リップ グロスの持ち味であるもっちりグラッシーなツヤで、

さらにぷっくりとした印象へ。べたつきにくいので、ストレスなく使えます。

■ ひと塗りでOK！ ビッグサイズのアプリケーター

誰にでも簡単にボリューマイズが叶うアプリケーターを採用。

1回のタッチだけでもボリューム感のある唇へ。22、23の2色は、

唇の上でピンクとグリーンの二層がミックスすることで、絶妙なカラーに。

＜カラーバリエーション＞

18 フィグ ミルク フォーム

ふわふわのミルクフォームみたい！

ソフトで澄んだフィグカラー

19 ピーチ ラテ

香ばしいラテに、ピーチを一滴!

デイリー使いしやすいヌードカラー

BEST！

20 ピオニー ハグ

ナチュラルな血色感をプラス

彩度ひかえめクールピンクカラー

21 ヌード グレープ

落ち着きのある奥深さを演出

ほんのり日焼けしたグレープカラー

＼2層を混ぜると絶妙なカラーに／

22 いちご抹茶

いちごたっぷりの抹茶ラテをひと口

上品なロージートーンカラー

＼2層を混ぜると絶妙なカラーに／

23 ピンク抹茶

ピンクラテに抹茶ショットをプラス！

明るめミュートピンクカラー

＊日本限定カラー

■「peripera（ペリペラ）」について

「peripera（ペリペラ）」は、30年以上の長い歴史を持つ韓国コスメ「CLIO（クリオ）」の姉妹ブランドです。韓国アイドルのステージメイクにも多く使用され、トレンド感度の高いコスメフリークたちから根強い人気を誇ります。

メイクアップの名家CLIOのこだわりを継承しつつ、最新トレンドを詰め込んだプロダクトをリーズナブルな価格で展開。今っぽい感性も大切にしながら、自分らしさを楽しんで表現できるような商品開発に取り組んでいます。

特に代表アイテムの「リップ」は、韓国ではポーチに必携のアイテムとして幅広い年齢層から支持を集める製品です。

■ブランド公式サイト・SNSアカウント

peripera Japan 公式ホームページ：https://peripera.jp/

peripera Japan 公式Instagram：https://www.instagram.com/periperajapan/

peripera Japan 公式X：https://x.com/periperajapan

■公式オンラインショップ

Qoo10 公式ショップ ：https://www.qoo10.jp/shop/periperajapan

楽天 公式ショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/cliojapan/