【にっこりーノ3周年記念】おおきなタコさんウィンナーのぬいぐるみたちが池袋駅に登場！

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」誕生3周年を記念し、JR池袋駅構内に「全長2m」弱のおおきなぬいぐるみ広告を掲出中です。駅構内に突如現れた、おおきなタコさんウィンナーたち。思わず足を止めてしまう圧倒的な存在感で、行き交う人々に笑顔を届け、にっこりーノの3周年を盛り上げます！

✧ JR池袋駅 改札外 アゼリアロード にっこりーノおおきなぬいぐるみ広告

今回の目玉は、全長2m弱のおおきな「にっこりーノ」ぬいぐるみ広告。

普段は全長約7cmのカプセルトイ「にっこりーノ」の人気キャラクター、タコさんウィンナー、クリームソーダ、おにぎり、ブロッコリーが、約25倍のビッグサイズで登場！

思わず足を止めてしまう存在感で、池袋駅構内に笑顔を届けます♪

JR池袋駅アゼリアロード イメージJR池袋駅アゼリアロード イメージ

■掲出期間

2026年3月2日(月)～3月8日(日)

■掲出場所

JR池袋駅 改札外 アゼリアロード

※広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行の妨げにならないようご注意ください。

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

✧ JR池袋駅北改札前

JR池袋駅北改札前では人気キャラクターたちが、駅構内をにぎやかに彩ります。

通勤・通学やお出かけの合間に、ぜひご覧ください♪

JR池袋駅北改札前イメージ

■掲出期間

2026年3月2日(月)～3月8日(日)

■掲出場所

JR池袋駅北改札前

※広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行の妨げにならないようご注意ください。

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

✧ アドトラック

2026年3月2日（月）～3月8日（日）の期間、3周年記念のメルヘンデザイン仕様に装ったアドトラックが、池袋駅周辺を走行中！今回、にっこりーノパークでおなじみの、にっこりーノのオリジナルソングも流れ、3周年をにぎやかに盛り上げます♪

アドトラックイメージ

■走行場所

JR池袋駅東口周辺

■走行期間

2026年3月2日（月）～2026年3月8日（日）

■走行時間

12:00頃～19:00頃

※走行時間は当日の交通状況等により、前後する場合がございます。

※アドトラックの写真・動画を撮影される際は、周囲の交通状況に十分ご配慮ください。

※車道および横断歩道上での写真・動画撮影は、安全上お控えください。

✧ にっこりーノ オリジナルソング配信開始！

2026年3月3日（火）0時より、アドトラックから流れているにっこりーノオリジナルソング2曲が収録されたミニアルバム『にっこりーノミュージック』が配信開始となります。どちらも、にっこりーノの世界観をぎゅっと詰め込んだ明るく楽しい楽曲になっています。ぜひ聴いてみてください♪

アルバムジャケットデザイン

■配信開始予定日時（各種配信サイト）

2026年3月3日（火）0時～

＜収録曲＞

01. にっこりーノマーチ

02. にっこりーノダンス

■配信サイト：https://orcd.co/niccolino

※配信サービス：Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store ほか。

※各種配信サイトにより、配信開始時間に多少のズレが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

✧ にっこりーノとは

ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。

「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。

2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。

現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！

にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」

公式HP ：https://niccolino.jp/

公式X（旧Twitter） ：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)

公式Instagram ：niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)

会社概要

会社名：株式会社 Qualia（クオリア）

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

代表者：代表取締役 小川 勇矢

事業内容：玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

公式HP ：https://qualia-45.jp/

Youtube ：@qualia45(https://www.youtube.com/@qualia45)

公式X（旧Twitter） ：@Qualia_45_(https://x.com/Qualia_45_)

公式Instagram ：qualia45(https://www.instagram.com/qualia45/)