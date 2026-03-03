コスト最適・高精度・スピード実現の次世代外壁調査

株式会社コンステック赤外線法×ドローンによる外壁調査（イメージ図）

株式会社コンステック（大阪府大阪市/社長 茶家義明）、JR東海不動産株式会社（東京都港区/社長 谷津剛也）、株式会社スカイスコープソリューションズ（東京都千代田区/社長 酒井学雄）の三社は、外壁調査の精度・効率・安全性を高次元で両立する「ドローン赤外線ベストミックス調査法(R)（以下ベストミックス法）」を共同開発しました。本手法は、従来の打診法に、地上赤外線法とドローン赤外線法を現場条件に応じて最適配分。広範囲を短時間で調査し、見落としのない画像記録を行う赤外線法と、従来手法の打診法を組み合わせ、第三者災害の未然防止と資産価値の維持に貢献します。

写真 地上赤外線法、ドローン赤外線法、打診法の実施状況（検証実験時）

本法開発の背景には、ビル、共同住宅などで外壁調査の実施率が十分でない現状があります。ベストミックス法では、日射が得にくい北面や狭あい部は打診法、その他は赤外線法を原則とし、地上で届かない高所は赤外線法×ドローンで補完。地上赤外線法・ドローン赤外線法ともに打診法と同等の検出精度を確認しつつ、作業工数と費用の大幅削減を実現しました。赤外線画像データによる記録は透明性を高め、報告品質の向上にも寄与します。

資格保有者による体制のもと、ドローンは原則係留・保安員配置で運用。（一財）日本建築防災協会から公開されている「定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査 ガイドライン」を参考に、打診との併用確認を適切に実施します。実運用では、打診の適用範囲を概ね40～50％に抑えつつ、地上赤外線法とドローン赤外線法で広範囲をカバーし、費用対効果を最大化しました。本法は全面打診法による調査と比較して約20％コスト減しています。

図 ベストミックス調査法の調査体制図

本手法は2021年より横浜市、浜松市、習志野市の実建物で検証実験を行い、環境制約（離隔・風・電波等）への対応フローを策定するとともに手引きを整備。将来的なドローン自動飛行や日常点検のデジタル化を見据え、建物所有者・管理者に「迅速・高精度・安全」の新しい外壁調査を提供します。ご相談は三社までお問い合わせください。

図 ベストミックス調査法の適用フロー

「ドローン赤外線ベストミックス調査法(R)」：この名称は商標登録されています。

JR東海不動産 お知らせページへのリンク（２０２６年３月３日公開）

https://www.jr-estate.com/topics/pdf/260303_「ドローン赤外線ベストミックス調査法(R)」の共同開発について.pdf(https://www.jr-estate.com/topics/pdf/260303_%E3%80%8C%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E8%B5%A4%E5%A4%96%E7%B7%9A%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%B3%95%E2%93%87%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)

【研究開発者】

問合せ先

株式会社コンステック

ソリューション本部 03-6450-0634

https://www.constec.co.jp/

1969年設立の既存建築物の長寿命化分野におけるリーディングカンパニー。社会のニーズに対応した価値ある独自の技術開発を推し進め、安全・安心で持続可能な社会環境の提供を進める。

JR東海不動産株式会社

プロパティ事業本部施設管理部 03-4346-2457

https://www.jr-estate.com/

2001年設立のJR東海グループの総合不動産会社。沿線エリアにて不動産開発事業、不動産賃貸事業、不動産販売事業、不動産管理事業等を展開している。

株式会社スカイスコープソリューションズ

03-6903-1090 担当:酒井学雄 090-3225-7699

http://skyscope-sol.co.jp

2012年設立のＤａａＳ(ドローンサービスプロバイダー)ベンチャー企業。国産ドローンの開発支援と建築業界に特化したドローンソリューションの開発に力を入れる。