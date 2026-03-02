世界が認めた日本の技術。日本代表『kakimoto arms』が世界第2位の快挙！世界最大級の美容師の祭典『スタイル＆カラートロフィ 2025』次なる世界一を目指す「2026年大会」の挑戦者を募集開始

■ 日本の『和心』と繊細な技術が世界を魅了。

日本ロレアル株式会社

115年以上の歴史を誇るロレアル プロフェッショナルが主催する『スタイル＆カラートロフィ』は、美容師の創造性と技術力を競う、世界最大級の権威あるコンテストです。

この度、2025年度グランドファイナルにて、日本代表『kakimoto arms』のスタイリスト細畑久寿氏とカラーリスト坂口綾菜氏のペアが、世界第2位という輝かしい快挙を成し遂げました。日本独自の美意識『和心』と、ロレアルが誇るオイルカラー「iNOA（イノア）」を駆使したクリエイションは、パリの観衆と審査員を魅了し、日本の美容技術が世界トップレベルであることを改めて証明しました。

この歴史的な快挙を受け、ロレアル プロフェッショナルでは本日より、次なる世界一を目指す『スタイル＆カラートロフィ 2026』のエントリー募集を開始いたします。また、3月5日（水）には最新情報をお届けする特設サイトも公開。世界へ挑戦する日本の美容師の新たな才能を、強力にバックアップしてまいります。

■ 受賞者プロフィール

スタイリスト（写真左）：細畑 久寿（ほそはた ひさとし）氏 / kakimoto arms

カラーリスト（写真右）：坂口 綾菜（さかぐち あやな）氏 / kakimoto arms

■ 勝利を導いたのは、イノアカラーの新色「トリプルアッシュ」

今回の受賞作品において、勝負カラーとして選ばれたのは、ロレアル プロフェッショナルが誇るオイルカラー「iNOA（イノア）」の新色「iNOA FASHION トリプルアッシュ」です。

イノアカラー最大の特徴である「オイル・デリバリー・システム（O.D.S.）」による上質なツヤ感と、新色トリプルアッシュがもたらす透け感。

細畑氏と坂口氏の緻密な計算に基づいたカラーリングとスタイルのコンビネーションが、この新色のポテンシャルを最大限に引き出しました。アジア女性ならではの暗髪の個性と、奥行きのあるアッシュカラーの融合は、まさに“世界レベルの美しさ”を体現した瞬間でした。

■ 【エントリー募集開始】

ロレアル プロフェッショナル スタイル＆カラートロフィ 2026

日本代表が世界第2位という歴史的快挙を成し遂げた今、ロレアル プロフェッショナルは次なる世界一を目指す才能を募るべく、『スタイル＆カラートロフィ 2026』のエントリー受付を開始いたしました。

世界で最も歴史のあるライブヘアコンペティション「ロレアル プロフェッショナル スタイル＆カラートロフィ」は、1954 年イギリスでカラーリングに特化したイベントとしてスタートしました。その後開催国も世界規模に拡大、世界一を決める大会は毎年ヨーロッパ各地で行われています。テーマ、ルールも世界統一となり、クリエイティブを求めるものからサロンワークに近い技術と、美容師のスキルを幅広く問われます。優勝者には世界一の美容師の称号が与えられ、グローバルでの様々な制作活動に参加する権利が授与されます。

世界第2位という快挙に続き、2026年大会でも新たな世界一を目指す皆様の挑戦を、心よりお待ちしております。

2026年大会 エントリー募集開始 応募フォーム：

https://forms.gle/aC7ntMWCYat37G2u7

スタイル＆カラートロフィ 特設サイト

https://www.loreal-professionnel.jp/style-and-colour-trophy

■ イノアカラーについて

イノアカラーは人気ヘアサロンの美容師が選ぶ「WWDBEAUTY ヘアサロン版ベストコスメ」のヘアカラー部門にて、3年連続1位を含む5年連続受賞中のカラー剤で、多くの美容師・お客様から支持されている、先進的なカラー剤です。

イノアカラー（医薬部外品）

【アンモニア無配合】

カラー剤特有の「ツンとした」においが抑えられるため、カラー施術中だけでなく帰宅後も快適なサロン体験を実感できます。

【オイル デリバリー システム】

ヘアカラー体験における、髪表面のダメージに着目。オイル(*3)を約60%配合し、オイルと水の反発力を使って染料を毛髪内部に届ける、ロレアル独自の染毛テクノロジー。

ダメージに配慮し、触りたくなる手触りに。カラーを繰り返してもツヤ色が続きます。

使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。

ヘアカラーでかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。

染毛剤をご使用の前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)をしてください。

*1 オイルが主成分の剤で染めること

*2 「イノア トリプルアッシュ 8.100」において。当社調べ。個人差があります。

*3 流動パラフィン（基剤）

■ ロレアル プロフェッショナルについて

ロレアル プロフェッショナルは、110年以上にわたり積み重ねた知識と美容業界へのサポートの経験を活かし、プロフェッショナルな美容の専門知識を提供しています。1907年、若き化学者ウージェンヌ・シュエレールが、ヘアカラーリング剤、オレアル（Oreal.）の開発に成功。その2年後、1909年、彼の立ち上げた会社が、世界最大の化粧品会社 ロレアルグループの前身です。ロレアルグループのルーツを汲むロレアル プロフェッショナルは、誕生以来、ヘアケア業界をリードする世界的ブランドとして認識され、現在、世界60カ国以上、約30万店以上、約150万人もの美容師の皆様にご愛用いただいています。そのバラエティ豊かなヘアケア製品のラインナップは、あらゆるタイプの髪質のケア、専門的なカラーリング&ハイライト、そして幅広い美容技術用品に対応しています。サステナビリティに関しては「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムという積極的な枠組みに沿った活動により、科学、品質、有効性、責任という点で優れた製品を世界60カ国以上に提供しています。ブランドの商品は、提携サロン様の店内を通じて販売されています。

ロレアル プロフェッショナル 公式 ホームページ： https://www.loreal-professionnel.jp

ロレアル プロフェッショナル ジャパン公式Instagram：@lorealpro_education_japan(https://www.instagram.com/lorealpro_education_japan/)

イノアカラー公式ホームページ : https://www.loreal-professionnel.jp/05_hairdresser/inoa/

イノアカラーお客様向けホームページ : https://www.loreal-professionnel.jp/inoafashion-for-customer