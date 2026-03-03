令和の現役高校生に聞いた！「学校の授業で何時間目が好き？ランキング」を大発表！

みなさんは学生時代の時、何時間目が一番好きでしたか？


眠い目を擦って登校した１時間目から「やっと帰れるーー！」の６時間目まで、


ひとそれぞれの価値観やコンディションから様々な意見が生まれるはずです。


日々授業を受けていく中で令和の高校生は何時間目が一番楽しみで好きな時間なのでしょうか。


１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、


全国の現役高校生（男女）に「学校の授業で何時間目が好き？」というアンケート調査を実施。


今回はその結果の一部をランキングにして紹介いたします。







【あとひと山越えたらお昼休み！約４０％の若者が“４時間目”がお好き】

今回の調査の結果をランキングにしたところ、


37.1%の高校生が「４時間目」と回答し、第１位となりました！



４時間目が一番好きだと答えた理由は、


「給食やお昼ご飯、昼休みの前だから」


「次お昼で幸せ」


「お昼の前！！！！空腹のピークは三限と四限の間です」


「4限を頑張ったら昼ごはんが食べれるから」


「これさえ乗り切れば昼休み！ってなるから」


といった、


回答が大多数を占める結果になりました。



やはり学生たちにとってお昼休みは重要な時間で、


「この4時間目さえ終われば...」の気力だけで乗り切った経験は誰しもあるはずです。


給食やお弁当の中身が何かにワクワク感を感じ授業が終われば空腹のピークからやっと解放される...


そんな至福の時間の直前は人気のようです。



また、


「終わったら昼休みにはいるし、学校が半分終わった達成感も感じるから」


「次の給食何かなぁって思いながらなんだかんだお腹すいてていちばん集中できる」


といった意外にも勉強に集中できるといった意見もありました。


そういう意味では、現役高校生にとって、一番学力UPする時間帯が４時間目ともいえそうです。



続いて、第２位は６時間目（31.1%）がランクイン！


こちらの回答を見ていくと…


「もうすぐ帰れるから」


「これが終われば帰れるから」


「やっと学校が終わるから」


「授業が終われば、学校から解放されるから。」


「6時間目が終わったら帰れるから嬉しい」


「これが終わったら終わりって気持ちで受けれるから」


「終了後帰宅できるから」


「一日の授業が終わりだから」


といった、


給食の時と同様「ここさえ終われば」の気合いのみで乗り切る若者が多い印象でした。


学校が終わる！解放される！そして帰れる！


″授業からの解放″がとにかく嬉しいようです。



続いて第３位は７時間目（19.2%）が選ばれました。


こちらも６時間目同様に、


「もうすぐで終わる！って気になるから」


「終わったら放課後だから」


「最後の授業はもう帰れる！って思うから楽だと感じるから」


「この時間が終われば部活または下校できるから」


と同じ理由が大多数を占めていて、


学校によって、曜日によって７時間目が最後の学校もあるそうです。



２位の６時間目と違った点としては、


「最後の授業やる気出るから」


「これ乗りきったら終わる！っていう気持ちでブーストかかるから」


「古典で楽だから」


「7時間目は必ず授業ではなくロングホームルームだから」


６時間よりも１時間長い分言葉にも気合を感じられる印象が。


また７時間目の日は科目が固定されている事や、


授業ではなくロングホームルームだから好きといった声もありました。







【第４位以降は集中できる時間帯とその逆の無の時間が混在！】

第４位は５時間目（4.7%）。



その理由をみていくと、


「お昼ご飯の後は気分がいいから」


「とても寝やすいからです」


「眠くなって寝るから」


などと、昼休み明けの″チルタイム″として臨む声が集まりました。



また、良くない解釈として、


「寝てもしょうがないと思われるから！」


といった不真面目な回答も！


お腹がいっぱいになって眠くなる時間ですが、


先生に注意されないように警戒する必要はありそうです。



第5位は３時間目（3.1%）が選ばれました。



回答理由をみていくと、


「中間だから」


「目も覚めてお腹もある程度の空き具合だから」


「朝と昼の間が眠くならないから」


「ご飯前で眠くない」


と言った、


比較的授業に集中できる時間帯が３時間目という回答がありました。


朝ごはんと昼ご飯の間で目も冴えてきて集中力が高まるようです。



第6位は１時間目（2.5%）でした。



その理由は、


「まだやる気あるから」


「ねむくない」


「朝はまだ元気」


といった、


体が一番シャキッっとしている時間帯を好む意見が集まりました。


また、


「好きな教科がその時間だから」


「毎週木曜は体育だから」


といった、具体的な回答もありました。


好きな授業が朝イチにあると、幸先いい気分になるようです。



第7位は、２時間目（2.2%）がランクイン！



気になる理由を見ていくと、


「体育がだいたいこの時間のどこかにある」


「目も覚めだして一番元気だから」


「ねむたくないから。」


と言った、１時間目にスイッチが入る生徒よりも、


若干スロースターター気質の生徒は２時間目から目覚めるようです。


そんな生徒たちからは２時間目が一番元気で眠くないという意見が集まりました。





【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。


また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、


“全国９割の高等学校とのネットワーク”


“全国５万人以上の若者ネットワーク”


を最大限に活かし、


既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない


“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。


企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。


以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。


調査期間 2025.10.25～2025.11.15


調査機関 株式会社ワカモノリサーチ


調査対象 全国の現役高校生（男女）


有効回答数 318名


調査方法 インターネットリサーチ




【本調査結果（画像）の引用・転載について】


本調査の一部を引用・転載される場合には、


出典として「ワカモノリサーチ」


の併記をお願いいたします。



