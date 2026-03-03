都内に京王プレッソインを展開する株式会社京王プレッソインが、MEO対策の強化を目的に、「口コミコム」を導入

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する、店舗・施設向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、株式会社京王プレッソイン（代表取締役社長：北島 力三郎、本社：東京都新宿区）において採用されたことをお知らせいたします。今回の導入により、MEO対策を強化し、施設ごとの集客施策を効率的に展開することで、国内外の宿泊客数拡大を目指します。

「口コミコム」導入企業様

会社名：株式会社京王プレッソイン

代表者：代表取締役社長 北島 力三郎

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿三丁目ビル8階

設立：2001年6月1日

事業内容：宿泊特化型ホテルの運営

HP：https://www.presso-inn.com/

導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・MEO対策の強化

Googleビジネスプロフィールの整備を行い、集客強化や情報発信の土台を強固にしたい。

・口コミの一元管理による業務工数の削減

複数の予約サイトの口コミを口コミコムで管理することで、口コミ返信や定量的な指標（スコアや件数など）の把握に費やしていた業務工数を削減したい。

・宿泊客のニーズ把握と競合との差別化

各施設の宿泊客のニーズを分析・把握し、それをもとに他社との差別化を図るための戦略作りや、運営改善につなげたい。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

口コミコムに問い合わせる :https://kutikomi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=presso-inn

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」運営企業

会社名 ：株式会社mov

所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者 ：渡邊 誠

設立 ：2015年9月

URL ： http://mov.am/

