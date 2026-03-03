「AOKI」公式オンラインショップの来店予約サービスにおいて「ecforce check」を導入

株式会社SUPER STUDIO

AIコマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）は、株式会社AOKI（本社：神奈川県横浜市、代表者：代表取締役社長 青木彰宏、以下：AOKI）の「AOKI」公式オンラインショップの来店予約サービスにおいて、「ecforce check」を導入いただきました。

ecforce check概要

ecforceは、コマースDXの実現に向け、AI-Readyなシステム基盤を構築するAIコマースプラットフォームです。マーケティングの最適化や販売チャネルの強化はもちろん、AI駆動型のデータ活用、業務改善、実行までコマースビジネスに特化した様々なプロダクトを提供しながら専門性の高い意思決定や創造的な取り組みに集中できる環境を生み出します。2017年のサービス提供開始以来、これまで約1,600を超えるショップが導入しています。その中で、ecforce checkは、次世代型の店舗予約・顧客管理システムとして、店舗予約とEC購入時に取得する顧客データを一元化し、オンライン上の予約から実店舗での接客、その後のEC利用に至るまで、シームレスな顧客体験の提供を可能にします。

ecforce check導入背景

この度、「AOKI」の公式オンラインショップの来店予約サービスにおいて、予約管理の効率化と店舗オペレーションの最適化を図るとともに、お客様一人ひとりに最適なスタイリング提案を実現する体制を構築すべく、ecforce checkを導入いただきました。本システムの導入により、お客様はオンライン上で事前に来店予約を行う際、基本情報や質問・相談など、スムーズな情報共有が可能となります。これにより、全国のAOKI店舗において、専門知識を持つスタッフがお客様一人ひとりに合わせたパーソナルなスタイリング提案を待ち時間少なく提供できる体制を構築しました。

今後もSUPER STUDIOは、リアルとデジタルの垣根を越えた質の高い顧客体験の提供を支援し、本事業の成長に貢献してまいります。なお、来店予約ページは2025年12月8日（月）にリニューアルしております。

■AOKI公式オンラインショップ来店予約ページ：https://www.aoki-style.com/feature/appointment/

参考情報：統合コマースプラットフォーム「ecforce」が次世代型店舗予約・顧客管理システム「ecforce check」を提供開始（2023.10.17）

https://www.super-studio.jp/news/20231017_2

AOKIについて

メンズ・レディースのビジネスウェア専門店として、ビジネス・フォーマル・カジュアルに至るまで、お客様のライフスタイルをファッションで輝かせるAOKI・ORIHICAの2ブランドを展開。AOKIは全国に約500店舗を構えています。あらゆるシーンに対応する専門のAOKIカスタマーズスタイリストが、お客様のご用途に合わせてトータルスタイリングでご提案いたします。

https://www.aoki-style.com/

AIコマースプラットフォーム「ecforce」について

ecforceは、コマースDXの実現に向け、AI-Readyなシステム基盤を構築する「AIコマースプラットフォーム」です。AIなどの最先端の技術革新をいち早く取り入れ、コマースDXでビジネス全体を最適化することを目指します。マーケティングの最適化や販売チャネルの強化はもちろん、AI駆動型のデータ活用、業務改善、実行までコマースビジネスに特化した様々なプロダクトを提供しながら専門性の高い意思決定や創造的な取り組みに集中できる環境を生み出します。これにより、誰もが事業運営・推進ができる基盤を構築することで、「コト、モノにかかわる全ての人々の顧客体験を最大化する」というSUPER STUDIOのミッションを実現します。

詳細や、お申し込みは下記リンクをご参照ください。

https://ec-force.com/

SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

[資本金]

9,986,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業

[URL]

https://super-studio.jp/

※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。