東村山駅徒歩圏にアクセス抜群の立地で「カラオケBanBan東村山駅前店」2026年3月4日(水)12時、グランドオープン！

株式会社 シン・コーポレーション

株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、東京都東村山市に「カラオケBanBan東村山駅前店」を2026年3月4日（水）12時にグランドオープンいたします。

【東村山駅から徒歩圏内！アクセス抜群の新店舗オープン】

当店は以前より東村山駅前エリアで営業しておりましたが、より快適にご利用いただける環境を提供するため、同エリア内の利便性の高い区画へ場所を新たにし、新店舗として生まれ変わります。

新店舗では、フロア面積を大幅に拡大するとともに、ダーツ設備を増設し、カラオケ以外のエンターテインメントも充実させました。これまで以上に幅広いお客様にお楽しみいただける店舗となっています。通勤・通学の合間やショッピングのついでに、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【オープンキャンペーン開催！】

■3月4日(水)～3月17日(火)の期間中、オープンキャンペーン≪総額50％OFFキャンペーン≫を実施いたします。

ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大型ルームやキッズルームも完備！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。

・カラオケ最新機器導入：最新機種「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。

・近隣駐車場利用でお得に利用 ： 本店舗では、近隣駐車場利用でカラオケ室料30％割引となります。

※駐車券をフロントでご提示下さい。

・各種ルーム完備 ：大型ルーム（25名様まで）、キッズルームを完備しております。

・ダーツマシン導 ：ダーツマシン5台をご用意しており、お気軽にダーツをお楽しみいただけます。

カラオケはもちろん、リモートワークでの活用、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会、二次会、歓送迎会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan東村山駅前店」概要】

●住所 : 東京都東村山市本町２丁目２－１０東原ビル 1F・2F

●アクセス : 西武新宿線 東村山駅 徒歩2分

●営業時間 : 24時間営業

●部屋数 : 20部屋

●店舗URL : https://karaoke-shin.jp/shop-list/853.html

●電子マネーQRコード決済 : 対応

【カラオケBanBan公式アプリで、「便利」で「お得」にご利用可能！】

初回限定クーポン

・アプリをダウンロードして会員登録すると、翌日から使える

割引クーポンをプレゼント！

お得にカラオケを楽しむチャンスです。

会員機能

・QRで簡単入室

入店時にQRコードを提示するだけで簡単に入室できます。

手間いらずでスムーズにカラオケを楽しめます。

・会員料金の適用

会員証を提示することで、全店でお得な会員料金が適用されま

す。どの店舗でも安心してご利用いただけます。

ポイント貯まる、使える

・ご利用に応じたポイントが貯まります。

アプリ会員として入店するだけでポイントがもらえます。

カラオケを楽しむたびにポイントが貯まり、次回以降の利用が

お得に！

「カラオケBanBan公式アプリ」は以下のURLからダウンロードいただけます。

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id6717609264

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karaoke_banban.app

― 報道関係からのお問合せ先 ―

株式会社 シン・コーポレーション

担当：松本

取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html

TEL：03-6281-4459 / FAX：03-6263-9272

E-mail : press@karaoke-shin.com

公式サイト : https://karaoke-shin.jp/

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です