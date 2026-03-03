いち早く名刀に会える！「三日月兼光と備前の名刀」特別内覧会《限定の刀朱印つき》／名古屋刀剣ワールド

「三日月兼光と備前の名刀」特別内覧会

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」では、2026年3月20日（金・祝）に「三日月兼光と備前の名刀」特別内覧会を開催します。

特別内覧会は特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開幕前日に開催。一般公開に先駆け、名刀・三日月兼光を、限られた方だけで鑑賞できる特別なイベントです。また、参加者特典として限定デザインの「三日月兼光」刀朱印をプレゼント。鑑賞の余韻をイベント後もお楽しみいただけます。

なお、当日は10：00～17：00の間、ご自由に入退館が可能です（最終入館は16：00まで）。館内全ての展示室をご覧いただくことができ、ミュージアムショップでのお買い物や、併設のカフェ＆レストラン有樂でのご飲食も楽しめます。

名刀・三日月兼光を誰よりも早く堪能できる特別内覧会。ぜひ、お越しください。

特別内覧会３つのポイント

2026年3月21日(土)に開幕する特別展「三日月兼光と備前の名刀」。特別内覧会は、その開幕に先駆け、2026年3月20日（金・祝）に開催します。

ご参加のお客様は、名刀・三日月兼光の鑑賞やその他の展示室、ミュージアムショップや和カフェ＆レストラン有樂まで、じっくりと名古屋刀剣博物館を堪能できます。

（※ご招待のお客様も一部いらっしゃいます）

２.三日月兼光の限定刀朱印《非売品》をプレゼント

本イベントにご参加の方限定で、三日月兼光の限定デザイン刀朱印をプレゼント。ミュージアムショップで販売される刀朱印とは異なる、限定デザインです。特別な日の思い出にお持ち帰りください。

３.和カフェ・レストラン有樂が臨時オープンお殿さま城ランチお子さま城ランチ【期間限定】太閤白玉ぜんざい

3/20（金・祝）の内覧会当日は、併設の和カフェ・レストラン有樂も特別にオープン。ランチやティータイムに美味しい食事やスイーツを味わえます。

一食で様々な「なごやめし」を楽しめる「お殿さま城ランチ」や、豊臣家の家紋をあしらった「太閤白玉ぜんざい」など、お腹も心も満たされる休息の時間をお楽しみください。

※入館についてのご注意事項※

北館入口（ミュージアムショップ入口）

必ず博物館の北館1階ミュージアムショップ受付にお越しください。

電子チケット画面をスタッフにご提示いただくことで、紙の入館チケットを発券いたします。

当博物館には、本館2階・3階にも入場ゲートがございますが、特別内覧会のチケットはそちらでは発券できません。

特別展「三日月兼光と備前の名刀」

2026年3月21日(土)～5月31日(日)に開催される「三日月兼光と備前の名刀」は、2025年に名古屋刀剣博物館（東建コーポレーション株式会社）所蔵となった名刀「太刀 銘 備州長船兼光 延文五年六月日」（号：三日月兼光）と、同じく備前国の名刀を一堂に展示する特別展です。

三日月兼光は、南北朝時代に活躍した長船派の刀工・兼光が打った刀。刀身に三日月のような働き（湯走り）が現れる幻想的な刃文から、「三日月」の号で呼ばれるようになりました。また、大切先を備えた堂々とした姿や、迫力ある倶利伽羅龍の彫物も大きな魅力です。

もともと上杉謙信ゆかりの刀として上杉家に伝来し、上杉景勝の自筆の書のなかでも「上秘蔵」に列された1振でした。しかし、第二次世界大戦後には長らくアメリカにわたっていました。

本特別展の前期・後期で、三日月兼光の表裏を入れ替えて展示いたします。長い年月を経て里帰りした、日本の貴重な文化財の魅力をご堪能ください。

