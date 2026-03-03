【限定200セット】対馬素材の高級クラフトビールギフト、8,800円でクラファン開始
対馬の塩・柚子・蜂蜜を副原料にしたクラフトビール3本を、「朝→夕→夜」の順で味わう体験として設計したギフトセット『TSUSHIMA CRAFT SERIES』が、2026年3月3日18:00よりCAMPFIREでクラウドファンディングを開始します。専用ギフトボックスとコンセプトカード付き、限定200セット・8,800円（税込/送料込）。贈ることで、対馬の話が自然に始まる――そんな“会話が生まれる贈答”を目指しました。
観光地の“体験価値”を、贈答として成立させる新しい提案
本商品は、海の前にある小さなゲストハウスで、旅の終わりに“持ち帰れる対馬”として手渡せるギフトを作りたい--そんな現場の発想から贈答として成立するプロダクトとして届けることを目的に企画されました。
現在、対馬島内での醸造が難しいため、本シリーズは福岡のブルワリー(株式会社Story Agent)と協業して開発しました。離島の制約を越えながら、対馬の塩・柚子・蜂蜜を“副原料”として商品化し、旅の体験価値を贈答として成立させる新しい提案を目指しています。
3本で「朝→夕→夜」を表現する、体験設計のギフト
「TSUSHIMA CRAFT SERIES」は、対馬の副原料を用いた3種のクラフトビールで構成されています。
それぞれを“朝・夕・夜”の時間帯に重ね、順番に味わうことで体験が完成する設計です。
原料と銘柄の関係
本シリーズでは、対馬の自然環境で育まれた原料を副原料として採用し、
それぞれを一日の時間帯（朝・夕・夜）に重ねて設計しています。
ZERO M（0m、海のミネラル）
対馬の塩｜海と光、朝の一杯
「清麗な海水100％を塩職人が平釜で丁寧に結晶化した浜御塩。対馬の素晴らしさを伝える挑戦に共感しています。」
- 株式会社白松（浜御塩工房）
塩は、対馬で製塩を行う株式会社白松の塩を副原料として使用しました。海水由来のミネラル感を生かした味わいを目指し、朝の時間帯にふさわしい“最初の一口”として設計しています。
Last Light Lager（夕日にほどける、柚子の香り）
対馬の柚子｜山と風、夕暮れの一杯
「香りが高く酸味も強い“木頭柚子”を、山間の圃場で栽培期間中は農薬を使用せず育てています。対馬にまだない“地ビール”への挑戦に期待しています。」
- つしま大石農園
柚子は、つしま大石農園の木頭柚子を副原料として採用しました。夕暮れの時間帯を想定し、香りを楽しむ設計を目指しています。
Honour Ale（誉の一筆、蜂蜜の余韻）
対馬の蜂蜜｜生とぬくもり、一日の終わりに
「百花蜜の濃い味わいと良い苦味。対馬にとって良いギフトになるよう応援しています。」
- 半之助
蜂蜜は、対馬の養蜂家・半之助の百花蜜を副原料として採用しました。夜の時間帯を想定し、甘みが穏やかに残る設計を目指しています。
体験としての設計
3本はそれぞれ単独でも楽しめますが、箱を開けたら「朝→夕→夜」の順に味わうことで体験が完成します。
ZERO M（朝）→ Last Light Lager（夕）→ Honour Ale（夜）──時間が移ろう感覚まで、ギフトとして届ける設計です。
冷蔵庫でよく冷やし、まずはZERO Mから。
高級ギフトとしての完成度を構成する要素
高級ギフトとして成立する理由は、見た目だけではなく“開けた瞬間から体験が整っていること”にあります。
本商品は、以下を一体で設計することで、贈答としての完成度を高めました。
専用ギフトボックス：手渡しに耐える佇まいと、開封体験
ラベル意匠：手に取った瞬間に“成立する”デザイン
コンセプトカード：贈る理由を言語化できる付帯価値
体験設計（朝→夕→夜）：3本を順に味わうことで体験が完成する構成
限定200セット（Batch No.001-200）としてお届けします。
個人の贈り物（誕生日・季節ギフト・手土産）に加え、企業の贈答・記念品としても使いやすい仕様を想定しています。
※本ページ掲載の化粧箱・ラベル・コンセプトカードは量産前のデザインイメージです。印刷工程の最終調整により、色味・紙質・細部が一部変更となる場合があります。
破損対策×常温配送で、品質と安心感を担保
高単価ギフトにおける最大の不安は「品質」と「輸送」です。
本プロジェクトでは、輸送時の破損リスクを抑える ボトル固定・仕切り構造 を採用しています。
※配送は破損・遅延リスクを抑えるため常温、到着後は品質保持のため冷蔵推奨です。
なぜクラウドファンディングなのか
初回は、ギフトとしての体験品質（梱包・同梱物・仕上がり）を担保するため、200セット限定で製造します。
現時点で再販の製造計画はありませんが、反響が大きく早期に完売した場合は、改めて製造を検討する可能性があります。
プロジェクト概要
商品名：TSUSHIMA CRAFT SERIES（クラフトビール3本ギフトセット）
内容：クラフトビール3本＋専用ギフトボックス＋コンセプトカード
副原料：対馬の塩・柚子・蜂蜜
価格：8,800円（税込・3本セット）
アルコール度数：5%
数量：限定200セット
再販：未定（現時点で計画なし）
配送方法：常温配送（破損防止構造）
配送時期：2026年5月上旬予定
販売方法：クラウドファンディング（CAMPFIRE）
プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/912711/preview?token=11egqxhj&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/912711/preview?token=11egqxhj&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)
Q1：再販はありますか？
A：現時点で製造計画はなく、再販は未定です。反響が大きく、開始直後に完売した場合は検討の可能性があります。
Q2：届く時期はいつですか？
A：2026年5月上旬を予定しています（状況により前後する可能性があります）。
記者向け情報
商品名：TSUSHIMA CRAFT SERIES（クラフトビール3本ギフトセット）／
価格：8,800円（税込）／数量：限定200セット／再販：未定／
副原料：対馬の塩・柚子・蜂蜜／ABV：5%／
配送：常温配送／配送時期：2026年5月上旬予定
URL：https://camp-fire.jp/projects/912711/preview?token=11egqxhj&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/912711/preview?token=11egqxhj&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)
お問い合わせ先（取材・掲載）
事業者名：ゲストハウス & カフェ やまぼうし
担当 ：山野 達也
Email ：yamaboushi.2025@gmail.com
TEL ：070-8402-6572
所在地 ：長崎県対馬市