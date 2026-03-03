【レペット】「Tennis Silk スニーカー」 カプセルコレクション 公式オンラインストア先行発売

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」は、「Tennis Silk（テニス シルク）スニーカー」カプセルコレクションを、公式オンラインストアにて、3月4日(水)より数量限定で先行発売いたします。

春の訪れとともに、レペットのアイデンティティをモダンに再解釈した「Tennis Silk（テニス シルク）スニーカー」カプセルコレクションが誕生。

伝統的なバレエの優雅さと現代的な都会の感性が融合した一足で、チュチュのように可憐に波打つギャザー仕様の履き口や、バレエシューズを想起させる艶やかなダブルサテンのシューレースが足元を上品に彩ります。

カラーパレットは、ローズ、リモンチェッロ、ブルーエデン、カシミアといった、エネルギッシュかつ洗練されたフレッシュなラインナップ。しなやかで驚くほど軽やかなソールが、心地よい歩みを実現します。

Tennis Silk スニーカー（Cachemire）\68,200Tennis Silk スニーカー（Limoncello）\68,200Tennis Silk スニーカー（Bleu Eden）\68,200Tennis Silk スニーカー（Rose）\68,200

【Tennis Silk スニーカー カプセルコレクション詳細】

■発売日

2026年3月4日(水)

■商品内容

シューズ 68,200円

■取り扱い店舗

公式オンラインストア

https://www.repetto.jp/news/26ss-vol2/

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

