Forter, Inc.

2026年3月3日 - AI・機械学習を用いた不正対策プラットフォームを手掛けるForter（フォーター、本社：米国ニューヨーク州）は、玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長 ：ピーター・シャッツ、以下「日本トイザらス」）が、トイザらス・ベビーザらス オンラインストアでの不正対策にForterのソリューション Forter Fraud Management 及び Forter Payment Optimizationを導入し、運用を開始したことを発表します。



1. 導入の背景：セキュリティと顧客体験の「二律背反」の解消

日本トイザらスでは、昨今のクレジットカード不正利用の増加に対し、2024年8月より3Dセキュア2.0を導入し、セキュリティ強化を図ってまいりました 。しかし、3Dセキュアによる追加認証（チャレンジ認証）の発生が、意図しない「カゴ落ち（購入放棄）」を招き、売上機会損失の増加につながっている、という大きな課題に直面していました 。

特に、ゲーム機や人気玩具などの高需要商品を狙った不正アタックへの対応と、正当なユーザに対するスムーズな購買体験の提供をいかに両立させるかが急務となっていました 。



2. Forter導入の決め手：精度保証と運用の自動化

今回の導入にあたり、以下の3点が決定打となりました。

- KPIの契約保証： 導入後のブロック率、3Dセキュア利用率、チャージバック率が契約で保証されており、投資対効果が明確であった点 。- AIによるスマートな認証の使い分け： 全ての取引に一律で3Dセキュアを適用するのではなく、 ForterのAIがリアルタイムでリスクを判定。低リスクと判断された優良なお客様には「フリクションレス（追加認証なし）」な決済を提供できる点 。- 完全自動運用： AIによる即時判定（OK/NG）により、目視確認やルール調整の工数を削減し、業務効率化を実現できる点 。



3. 導入効果と今後の展望

2026年1月の本格運用開始から1ヶ月、既に以下の成果を確認しています。

- 不正利用の未発生： 高精度な判定により、不正利用を効果的に遮断 。- 顧客体験の改善： 3Dセキュア利用率を劇的に低減（目標5%未満）させることで、決済時の摩擦を最小化し、カゴ落ち率の改善を実感しています 。- 誤判定の防止： 正当なユーザが誤ってブロックされる事例も発生しておらず、カスタマーサポートへの問い合わせも減少しています 。

日本トイザらス株式会社 eコマース&カスタマーサポート本部長 中島理人氏のコメント：「Forterの導入により、長年の課題であった『セキュリティ強化と売上向上の両立』という難題に終止符を打つことができました。運用開始からわずか1ヶ月で、不正の抑制とコンバージョン率の向上を同時に実現できており、ForterのAI技術の精度の高さを確信しています。今後はこのプラットフォームを活用し、アカウント乗っ取り対策や転売対策にも着手し、お客様がより安心・安全に、そして快適にショッピングを楽しめる環境を追求してまいります。」

Forterの日本担当カントリーマネージャーを務める野田陽介は、「このたび 日本トイザらス の不正利用対策として選ばれたことを大変嬉しく思います。我々の精度の高い不正判定は、不正者ではないお客様の誤判定もなくし、より良い顧客体験を実現し、顧客満足も向上させると理解しています。

日本トイザらス株式会社について

トイザらス・アジアの子会社である日本トイザらスは、おもちゃと遊びの力を通して次世代を担う子どもたちの想像 力を刺激し、ひらめきを与えるというビジョンのもと、最高のおもちゃとひらめきをもたらす遊びの体験を子どもたち に提供することで、業界をリードする信頼ある玩具専門店となることを目指しています。全国に 152 店舗（2月 26日現在）のトイザらス、ベビーザらス店舗とトイザらス・ベビーザらス オンラインストア（www.toysrus.co.jp）を運営し、 国内外のメーカーから厳選した質の高い商品をご提供しています







Forterについて

Forterは、デジタルコマースのためのトラスト・プラットフォームです。最先端のAIテクノロジーを駆使し、購買ジャーニーのあらゆるステップにおいて、その取引が信頼できるものかを瞬時に判定します。Forterのソリューションにより、企業は不正を恐れることなく、Agentic Commerceといった最新のイノベーションへの対応も可能になります。Adobe、eBay、Nordstromなど、世界40万社以上の企業がForterを導入しており、累計2兆ドル以上の決済判定実績を誇ります。私たちは不正防止と収益最大化を両立させ、消費者に優れた購買体験をお届けします。

Forterのウェブサイト：https://www.forter.com/ja/

本件に関するお問い合わせ：https://www.forter.com/ja/request-demo/