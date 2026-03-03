累計3,500万部、人気絵本「ノンタン」50周年！　展覧会、新刊発売など6大ニュース発表

株式会社 偕成社

株式会社偕成社（出版社 本社：東京都新宿区 代表取締役社長：今村雄二）が発行する絵本『ノンタン ぶらんこのせて』に始まる「ノンタン」シリーズが、2026年で50周年を迎えました。50周年を記念した展覧会や7年ぶりとなる新刊の発売など、さまざまなニュースをお届けします。

「ノンタン」シリーズとは？

39点の絵本、1点のかるたを刊行する、累計3,500万部を誇る人気シリーズ。12点がミリオンセラーとなっており、さらにそのうち5点がWミリオンセラーを達成しています。これは日本のシリーズ絵本の中で、最も多い数です。

主人公は白いねこの男の子、ノンタン。子どもらしさあふれるノンタンは、ときにいたずらをしたり、お友だちと仲良くできなかったり、妹にやさしくできなかったりもしますが、いつでも元気いっぱいです。そんなノンタンとお友だちの、楽しい日常を描く絵本シリーズです。

作者のキヨノサチコさんは、2008年に亡くなられていますが、生前「幼い子どもにとっては作者がだれであろうと関係ない。自分がいなくなったあとも、子どもたちの中でノンタンが生き続けてくれたらうれしい。」と、繰り返し話されていました。

祝・50周年！ノンタンに関する6大ニュース

１. 7年ぶりの新刊！ おうちの形になる立体しかけ絵本の発売決定

２. 東京・立川のPLAY! MUSEUMにて、「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!展」開催！

３. 全国1,300書店で展開！ 周年ロゴ入りアクリルキーホルダーが当たるプレゼントキャンペーン

４. 公式サイトが50周年にあわせてリニューアル！

５. 50周年記念ロゴはデザイナー佐々木俊氏がデザイン！

６. Xで“バズって”世界2位！ 日本で唯一のレゴ(R)認定プロビルダー三井淳平さんによる、レゴ(R)︎ブロックでつくったノンタン

１. 7年ぶり！ おうちの形になる立体しかけ絵本の発売決定

2026年8月、7年ぶりとなる新刊を発売します。タイトルは『ノンタンのおうち』。ひらくと3つの部屋が現れおうちになる、立体しかけ絵本です。

付属のノンタンや小物を使ってノンタンの世界観のなかで遊べる、魅力いっぱいの一冊です。

具体的な発売日など、詳細については、随時ノンタン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/nontan_news/)などで発信予定です。

２. 東京・立川PLAY! MUSEUMにて、「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!展」開催！

2026年7月18日（土）から、立川にある「PLAY! MUSEUM」で「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!」が開催されます。

ノンタン50回目の誕生日を記念して、絵本の世界から立ち上がる遊びをてんこ盛りに用意した、体験型の展覧会。“ノンタン「の」夢の中、ノンタン「を」お祝いする、ノンタン「と」遊ぶ”。「の」「を」「と」の3つのキーワードからなるオリジナルストーリーをたどりながら、前向きで優しさに満ちたノンタンワールドを、映像作品や立体造作を通して全身で味わうことができます。

色鮮やかなノンタンの絵本原画約50点やスケッチもお楽しみいただけます。

会期：2026年7月18日（土）～9月27日（日）

開館時間：10:00～18:00（最終入場は17:30） 会期中無休

会場：PLAY! MUSEUM

住所：〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F

関連サイト：誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!展(https://play2020.jp/article/nontan50/)

３. 全国1,300書店で展開！ 周年ロゴ入りアクリルキーホルダーが当たるプレゼントキャンペーン

2026年3月から、全国書店1,300店舗で「ノンタン50周年記念プレゼントキャンペーン」を開催します。キャンペーンシールつきの書籍を買うと1冊から応募でき、抽選で500名様に、50周年記念ロゴデザインのオリジナルアクリルキーホルダーが当たります。

ノンタン50周年記念キャンペーンサイト(https://www.kaiseisha.co.jp/special/nontan2026-3/)

４. 公式サイトが50周年にあわせてリニューアル！

ノンタンシリーズの紹介や魅力を伝える公式サイトを、50周年を記念してリニューアルしました。“プレ50周年”としてノンタン公式インスタグラム上で実施した写真投稿企画「#これからもノンタンといっしょ」でご応募いただいた、読者のみなさんのお写真も掲載しています。

テーマからみるシリーズ紹介、登場キャラクターの紹介、幼稚園・保育園でもご利用いただけるぬりえなどのお楽しみコンテンツなども充実し、はじめてノンタンにふれる方も楽しめるサイトになりました。

５. 50周年記念ロゴはデザイナー佐々木俊氏がデザイン！

オリジナルデザインの、スマホ用壁紙のダウンロードも！

ノンタン50周年を記念したロゴは、詩人・最果タヒの著書の装丁や詩の展示構成、「NHK紅白歌合戦」番組ロゴのデザインなどで知られる、グラフィックデザイナーの佐々木俊氏がデザイン。絵本の表紙に使用されている「ノンタン」の文字のレトロな雰囲気もいかしながら、いつでもげんきげんきなノンタンを表現した、周年にふさわしいロゴができあがりました。

このロゴは、展覧会やキャンペーン、広告、ウェブサイトで共通に使用します。

都内各所では2026年3月31日まで、電車内にこのロゴを使用した広告を出稿しています。

６. Xで“バズって”世界2位！ 日本で唯一のレゴ(R)認定プロビルダー三井淳平さんによる、レゴ(R)︎ブロックでつくったノンタン

都営三田線（一部南北線乗り入れ）ドアステッカー京王井の頭線 ドア横ポスター

世界で24人しかいない、レゴ(R)認定プロビルダー。そのうちの1人で、日本では唯一のプロビルダーである三井淳平さんが、ノンタンを制作しました！ ノンタンの制作過程についてもふれたX記事は、2026年1月に3,500万インプレッションを超え、世界2位の“大バズり”（※基準日：2026年1月16日～28日）。大きな注目を集めています。

このレゴ(R)︎ブロックでつくったノンタンは、今後、首都圏各地の書店店頭を回る予定です。（詳細は今後、ノンタン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/nontan_news/)などで発信予定）また、ニュース２.でお知らせした「誕生50周年記念 ノンタン ずっとともだち!!!」展でも、期間中展示されます。



三井淳平さんXアカウント：https://x.com/Jumpei_Mitsui

ニュースが盛りだくさんのノンタンを、ぜひ貴媒体でもご紹介ください。

著者紹介

キヨノサチコ

1947年東京に生まれる。1976年に『ノンタンぶらんこのせて』でデビュー。子どもたちにとって友だちのようなノンタンは、たちまち大人気に。著書は 〈ノンタン〉シリーズのほかに、〈トムトム・ブー〉シリーズ、幼年童話「いたいのかいじゅう」シリーズがある。ノンタンは3Dのアニメーションにもなっている。2008年逝去。