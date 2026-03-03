「東京ばな奈」が売上世界一を獲得！おいしさの秘密を大公開。誕生35周年の“コラボイヤー”にも突入へ

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」 の『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』は、誕生35周年を記念して実施した調査においてバナナカスタードスポンジケーキブランドの売上世界一を獲得しました。

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

累計販売数は20億個！誕生35周年でついに世界売上No.1を獲得

1991年に誕生した東京土産の「東京ばな奈」。2025年9～12月の調査において、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※1)を獲得いたしました！普段何気なく手に取っている「東京ばな奈」。高い製造技術と徹底した品質管理によって、他では真似できないオンリーワンなおいしさを実現し、累計販売数は20億個(※2)を突破しています。世界一の獲得記念に、まだまだ世の中に知られていない“おいしい秘密”を大公開です。

また、今年は「東京ばな奈」誕生から35周年。世界一の獲得記念に、思わず「あっ！」と驚くブランドとのコラボレーションを続々と展開予定です。国民的なお菓子や歴史ある文具、コンビニエンスストアなど…。気になる第1弾(※3)は、話題沸騰中のあのキャラクターとのコラボレーション！35周年のコラボイヤーに巻き起こす、東京ばな奈サプライズにぜひご期待ください。

※1：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

※2：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3：第1弾リリースは3月10日(火)10:00配信のニュースリリースをお待ちください。

東京ばな奈のここがスゴイ！愛され続けるオンリーワンな7要素

ふわっと丸いスポンジ生地にやさしい味わいのバナナカスタードクリームをたっぷり包んだ「東京ばな奈」。安心安全に食べていただくために、高い品質管理のもとで作られています。知っておいしい、とっておきのこだわりポイントを大公開！

「東京ばな奈」がおいしい秘密。それは生菓子でジャンルはケーキだから！

- 本物のバナナを丁寧に裏ごしして生まれたバナナカスタードがたっぷり- たっぷりのバナナカスタードを生地で包み込んで、きれいなばな奈カーブで焼きあげるのは実は難しい- ふわっとしっとり生地を焼き上げる独自の焼き蒸し製法

実は先進的な包装技術で生菓子の鮮度を保っています！

製造の様子もチラ見せ！フレッシュなおいしさが生まれる5工程

- 東京ばな奈のために開発された同じ場所を2回シールして密封性を高めるダブルシール製法- 形を維持するばな奈型トレイで食べやすい- 7つの切込で誰でも開けやすい- ふわふわ食感を実現する何度も試験して選び抜いたフィルム素材

安心安全においしくたべていただくために、ちいさなボディにたくさんの「工夫」と「発明」をつめこんで。東京ばな奈達は今日もここから旅立っていきます。

STEP1：スポンジ生地 仕込み

スポンジは「鮮度」がいのち

卵・小麦など素材がイキイキ焼き上がるよう、「仕込みたての生地」にこだわっています。小ぶりなミキサーで8分おきに仕込み。大量作り置きではできない、新鮮生地です。

STEP2：生地を焼き上げる

ふわふわの秘密は焼き蒸し

スポンジの工夫、ふたつ目は「焼き蒸し」。全長12メートルの巨大トンネルオーブンでじっくり焼き上いた後、さらに蒸すことで、東京ばな奈独自のしっとりふわふわ食感が生まれています。

STEP3：生地をばな奈形にする

夢をかなえたバナナ形

破れやすく繊細なスポンジ生地で、不規則な3Dカーブの形に仕上げるのは、実はとても難しい。角度を細部まで計算しつくした「東京ばな奈専用の焼型」と、絶妙の力加減で素早く正確にスポンジを型にフィットさせる、専用マシンの発明のおかげです。

STEP4：クリームを注ぎ、包む

本当のバナナ味を味わって

バナナ香料のお菓子があふれていた時代、東京ばな奈は「本当のバナナ」の味わいにこだわりました。生バナナを丁寧に裏ごしした美味しいピューレをとろとろ溶かし込んだ自慢のバナナカスタードです。

STEP5：出来上がり

生菓子をお届けするために

新鮮なスポンジとクリームでできた「生菓子」である東京ばな奈が、常温で日持ちするのはなぜ？厳しい衛生テストに合格した安心原料、厳しい衛生管理を徹底した安全工場、袋内を酸素ゼロにして鮮度を保つ包装技術、3つの努力の賜物です。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日"