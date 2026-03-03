墨田区の地域ニュースメディア「すみだ経済新聞」、2月の月間102万PVを記録。過去半年間も平均70万PVで推移し、地域インフラとしての情報接触が定着。

株式会社Chanois

墨田区の地域ニュースメディア「すみだ経済新聞」は、2026年2月（2月1日～28日）に、月間閲覧数（ページビュー）が100万を超えました。

同期間のユーザー数は約34万人となっています。

※Google Analytics 4（GA4）管理画面より、2026年2月（2月1日～28日）の実績を抜粋

墨田区の人口は約28万人。

今回の数値は、区民1人あたり月に3回以上、地域の情報に接触している計算となり、地域における情報接触の密度としても高い水準にあります。

今回の月間100万PV到達は、突発的なアクセス増によるものではありません。

すみだ経済新聞では、2025年9月以降、過去半年間の月間PV数が平均して約70万前後で推移しており、日常的に地域情報が読まれる状態が継続してきました。

※Google Analytics 4（GA4）管理画面より、2025年3月～2026年2月の実績を表示※2025年9月以降、月間70万PV前後で安定推移 。特定の記事によるスパイク（突発的上昇）ではなく、地域情報の継続的な蓄積による成果です 。



こうした安定した閲覧基盤の上で、2月は地域イベントや街の動きが重なり、現場取材と速報を積み重ねた結果、月間100万PVに到達しました。

この結果は、特定の記事のヒットや一時的な拡散によるものではありません。

商店街の新店情報、地域イベント、行政施策、文化・歴史、地域で活動する人々の取り組みなど、日々の暮らしに密着した情報を現場で取材し、継続的に発信してきた積み重ねによるものです。

すみだ経済新聞では、速報性や話題性だけを追うのではなく、「今、街で何が起きているのか」「この街でどんな人が、どんな思いで活動しているのか」を丁寧に記録し、地域の文脈とともに伝えることを編集方針としています。



■ 月間100万PVが示す意味

月間100万PV超という数字は、単なるアクセス数の増加を示すものではありません。

地域の情報が「必要なときに探され」「意思決定の前提として参照される」状態に近づいていること、すなわち地域の生活圏における情報インフラとして定着しつつあることを示す一つの指標と受け止めています。

SNSのように流れて消える情報ではなく、検索やアーカイブを通じて蓄積される「街の記録」としての役割が、継続的な閲覧と接触につながっています。

※Google Analytics 4（GA4）管理画面より、2025年3月～2026年2月の実績を表示

▲ユーザーの属性分析：墨田区外からも広く流入

データから読み取れる主なユーザー層：

・墨田区居住者： 日常の生活情報やイベント情報を求める層



・近隣エリア居住者： 休日のお出かけやグルメ情報を探す層（千葉・神奈川・埼玉等）など、広域からの集客ポテンシャルを有しています。

ビジネス・観光層： スカイツリーエリアへの来訪、および区内へのビジネス出張者・転入検討者など、区内企業との接点を求める層



■現場主義に基づく独自の取材体制

すみだ経済新聞では、専任編集長と20人の市民記者からなる「すみだ市民記者クラブ」を中心に、徹底した現場取材を行っています。商店街の新店情報、地域イベント、行政施策、文化・歴史など、ネット上の二次情報ではなく、自ら足を運び、耳で聞いた「一次情報」にこだわっています。

この「泥臭い現場取材」の積み重ねが、読者からの深い信頼を生み、結果として安定した閲覧基盤と高い広告媒体としての価値につながっています。



■ 今後の展望・取り組み：地域経済の「ハブ」として 今回の月間100万PV到達を一つの節目とし、すみだ経済新聞はこの発信力を地域へ還元する取り組みをさらに強化してまいります。単なる情報の受け皿に留まらず、墨田区に関わるすべての人々、そして広域から墨田区を目指す人々を繋ぐ「地域経済のハブ」としての役割を果たします。

具体的には、以下の3軸を中心に活動を推進します。

実効性のある地域広報・情報発信の支援

地元企業や商店街と連携し、100万PVの基盤を活用した、地域経済に直接寄与する情報発信・広報活動を強化します。

行政・地域活動の「情報の翻訳者」に

行政施策や地域活動を、住民の視点に立って分かりやすく整理・発信し、情報のミスマッチを解消します。

次世代の書き手の育成と発信の場づくり

「すみだ市民記者クラブ」を軸に、地域を深掘りする次世代の書き手を育成し、街の記憶を記録し続ける持続可能な体制を構築します。

すみだ経済新聞は今後も、「墨田区を一番詳しく、一番身近に伝える地域ニュースメディア」として、街の日常を丁寧に記録し続けていきます。



【媒体概要】

媒体名：すみだ経済新聞

内容：墨田区に特化した地域ニュースの取材・発信

URL：https://sumida.keizai.biz/



【運営会社概要】

会社名：株式会社シャノワ

所在地：東京都墨田区

URL：https://chanois.jp/

事業内容：

地域メディア「すみだ経済新聞」の運営をはじめ、地域に根ざした情報発信、編集、企画、プロデュースを通じて、まちの魅力や活動を可視化する事業を展開。

行政・企業・地域団体と連携しながら、「まちを編集する」という視点で、地域における持続的な情報循環の仕組みづくりに取り組んでいる。