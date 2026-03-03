『小説 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』のオーディオブック配信が開始！

株式会社小学館

小学生～中学生を対象にした、小学館の児童文庫レーベル『小学館ジュニア文庫』。『小学館ジュニア文庫』より刊行されている『小説 映画ドラえもん』シリーズのオーディオブックを2024年9月より、順次配信開始しています。株式会社オトバンク運営の配信ストアaudiobook.jp主催の「オーディオブック大賞2025」では、オーディオブック化第1弾の『小説 映画ドラえもん のび太と空の理想郷』が、audiobook.jp特別賞 準大賞を受賞しました。

今回、シリーズのオーディオブック第7弾として、『小説 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』が2026年3月3日（火）より配信スタートします！

【書誌情報】

小学館ジュニア文庫

『小説 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』

原作／藤子・Ｆ・不二雄

著／白井かなこ

脚本・監督／高橋敦史

ナレーター／慶長佑香、國分和人

【内容紹介】

夏の暑さに耐えかねたドラえもんとのび太は、氷山の氷でかき氷をつくるため、“どこでもドア”で南極にやってきた。のび太はそこで不思議な金のリングを見つける。調べてみるとそれは10万年前から氷づけにされていたもので、のび太たちは落とし主を探すため、10万年前の南極に行ってみることに。そこで会った赤い髪の女の子・カーラは、生まれ故郷の星を救うため、リングを探しに地球に来たというが・・・・・・。

【小学館ジュニア文庫】

公式サイト：https://juniorbunko.jp/

公式X：https://x.com/junior_bunko

配信日

2026年3月3日（火）

今後も『小説 映画ドラえもん』シリーズのオーディオブックを順次配信予定

主な配信ストア

・Amazon Audible（Amazon） https://www.audible.co.jp/

・audiobook.jp（オトバンク） https://audiobook.jp/

・Google Play（Google） https://play.google.com/store/books/category/audiobooks

・Apple Books（Apple） https://www.apple.com/jp/apple-books/

■小学館のオーディオブックへの取り組み

オーディオブックは、本の内容を読み上げたもので、耳で聴いて楽しめる新たな読書の形態として、人気を集めています。読書バリアフリー法（2019年）の施行以降、アクセシブルな読書形態の一つとしても、注目されています。

小学館では、2018年からオーディオブックの制作を開始し、文芸・新書・ライトノベル・児童書など、さまざまなジャンルの定期配信体制を確立、オーディオブック市場に関わってきました。2026年3月には累計2,600作品の制作・配信を達成。以降も話題作を中心にラインアップを続々拡大していく予定です。

小学館オーディオブック

公式X：https://x.com/audio_sho

公式YouTube：https://www.youtube.com/@audio_sho