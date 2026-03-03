スマートホームサービス「MANOMA」-スマート家電リモコンのプリセット対応機器にエアコンの6機種を追加

ライフエレメンツ株式会社

ライフエレメンツ株式会社（https://life-el.com/）が提供する、スマートホームサービス「MANOMA（マノマ）」のスマート家電リモコンに、プリセット対応機器を追加いたしました。

「MANOMA」のスマート家電リモコンは、一人暮らしからファミリーまでの幅広い層へ、「セキュリ

ティ」「見守り」「オートメーション」といった領域で、ライフスタイルに新たな体験価値を提供して

います。今回のプリセット対応機器拡大により、対応機種をより簡単にMANOMAアプリへ追加登録できるようになりました。アプリに機器を登録すると、外出時でもMANOMAアプリを通して、またはご自宅で音声を使って、家電製品の操作が可能です。

今回のアップデートでは、エアコンの対応機種が追加されました。スマート家電リモコンの対応機器は、今後も随時増えてまいります。

MANOMA概要

MANOMAは、スマート家電リモコンをはじめ、室内コミュニケーションカメラやスマートロックなど複数のIoT機器とアプリを連携し、家族やペットの見守りや防犯対策ができるスマートホームサービスです。

・ 外出時に、アプリから家の家電を遠隔操作できる「スマートホーム」

・ 戸締り状況の確認や、異常時にスマホに通知が届く「防犯」

・ 離れて暮らすご家族や、留守番をしているお子さんやペットの様子がわかる「見守り」

・ カメラを通じて、相手の顔を見ながら会話ができる「コミュニケーション」

・ スマートロックを用いて、不在時でも安全に家事代行などのサービスを受けられる「家ナカサービス」

など、ライフスタイルに合わせてさまざまな機器を組み合わせ、利便性と安全性を高めることができます。

スマート家電リモコン概要

MANOMA提供機器の1つであるスマート家電リモコンは、ご自宅の家電の遠隔コントロールや、音声での家電の操作などにご活用いただけます。リモコンに搭載されたセンサーによって、外出先から部屋の温度・湿度などを把握することも可能です。

■スマート家電リモコンの機能

・ 外出先から、エアコンやテレビなどの家電を遠隔操作

・ 声で家電を操作（Amazon Alexaに対応）

・ 温湿度センサーを搭載、部屋の環境に合わせて空調を調整

■対応開始機種[表: https://prtimes.jp/data/corp/123098/table/51_1_b488fe5c24e7063270015054655ce576.jpg?v=202603031051 ]

■取扱機種一覧

下記URLに掲載されている対応機種は、MANOMAのスマート家電リモコンにプリセット登録されているものです。簡単な家電の登録で、外出時でもアプリから遠隔操作できるようになります。

https://manoma.jp/faq/preset/

MANOMAとは

MANOMAは、「セキュリティ」「見守り」「オートメーション」に家事代行などの「家ナカサービス」を加えた、ライフスタイルに新たな体験価値を提供するスマートホームサービスです。複数のIoT機器とスマートフォンを組み合わせることで、お家の便利・安心・快適をサポートします。

https://manoma.jp/

■利用可能な機能の例

・ 室内カメラによる侵入者検知とアプリへの通知

・ 室内カメラによる不在時の宅内状況の見守り

・ 室内カメラを通じた在宅家族とのコミュニケーション

・ 室内カメラによる録画と映像のクラウド保存

・ 開閉センサーによる不在時のドア/窓の開閉検知とアプリへの通知

・ 異常時の警告音の発報

・ 異常時のセコムの駆けつけ

・ 家族の在宅状況の確認

・ Amazonが提供する音声サービス「Amazon Alexa」の利用

詳細は、MANOMAサービスページを参照ください。

https://manoma.jp/service/

※ 当リリースに記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ 当リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。