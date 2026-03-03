【アンケート調査】引っ越し時の電気・ガス・インターネット手続き｜約9割が「面倒」と回答

株式会社LOHASTYLE

引っ越しの際には、電気やガス、インターネットなど複数のインフラ手続きが必要となります。一方で、各種手続きに対して、手間や不安を感じる人も少なくありません。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、引っ越し時の各種手続きに関する実態や意識についての調査を行いました。

アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/70014/

【調査概要】

調査対象：引っ越し時に電気・ガス・インターネットの手続きを行った方

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：118人

※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 引っ越し時の電気・ガス・インターネットの手続きはどのように行った？- 電気・ガスの手続きにかかった時間は？- インターネット開通までにかかった時間は？- 引っ越し時の電気・ガス・インターネットの手続きで不安に感じた点は？- 引っ越し時の電気・ガス・インターネットの手続きは面倒？- 今後、電気・ガス・インターネットの手続きを一括でまとめたいと思う？電気・ガス・インターネットを別々の会社で手続きしている人は約75%

引っ越し時に電気・ガス・インターネットの手続きを「別々の会社で行った」と回答した人が74.6%と最も多い結果となりました。「一括でまとめて行った」と回答した人はわずか16.9%で、多くの人が各サービスを別々に手続きする傾向があるようです。

約7割の人が1時間以内に手続きが終わったと回答

電気・ガスの手続きにかかった時間は、「30分～1時間」が46.6%で最も多く、続いて「30分以内」が23.7%でした。手続きにかかる時間が1時間以内である人が半数以上を占めており、比較的スムーズに進んだことがうかがえます。

インターネット開通にかかる時間は「1週間以内」が最も多い

インターネットの開通までにかかる時間について最も多かったのは、「1週間以内」で46.6％でした。一方で「1～2週間」かかった人は33.9％、「2～4週間」かかった人は15.3％となっており、開通までに一定の期間を要したケースも見られました。

引っ越し手続きで不安に感じた点は「当日に使えるか」が最多

引っ越し時の手続きで不安に感じた点として、「引っ越し当日に使えるか」が33.1%で最も多い結果となりました。次いで「手続き漏れがないか」が25.4％となっており、開通のタイミングや手続きの確実性に不安を感じる人が多いことが分かります。

約9割の人が手続きに面倒さを感じている

引っ越し時の電気・ガス・インターネットの手続きについて、「やや面倒」と回答した人が56.8%で最も多く、次いで「非常に面倒」と回答した人が32.2%でした。「全く面倒ではない」と感じる人はわずか3.4%で、ほとんどの人が手続きの煩雑さを感じているようです。

手続きを一括でまとめたいと考えている人は75%

引っ越し時の手続きを「一括でまとめたい」 と回答した人は75.4％で、最も多い結果となりました。一方で、「まとめたいとは思わない」 と答えたのは6.8％と少数派でした。手続きの一元化は時間や手間を削減できるため、今後の選択肢として大きな需要があると言えるでしょう。

【調査まとめ】

電気・ガスの開通が可能な窓口「電気ガス開始受付センター」

- 多くの人が電気・ガス・インターネットの手続きを別々に行っている- 約70％の人が1時間以内に手続きを済ませている- インターネット開通にかかる時間は「1週間以内」が最多- 手続きの不安は「引っ越し当日に使えるかどうか」が最も多く約33％- 約9割の人が引っ越し手続きは「面倒」だと感じている- 半数以上の方が手続きを一括でまとめたいと考えている

「電気ガス開始受付センター」は、電気・ガス・インターネットなどの開通が可能な窓口です。「手続きが手間」「連絡先探しが面倒」「電話が繋がらない」など手続きの負担を減らし、引っ越し時のライフライン準備をスムーズに進められます。

また、電気は最短即日開通にも対応しているため、引っ越し直前で時間がない方や、忙しくて手続きに時間をかけられない方にもおすすめです。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

ライフライン手続きに関連する記事

LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」

- 電気の開始手続き｜連絡先・使用開始までの手順https://livika.jp/20539/- 【電気ガス】まとめて契約するメリット・デメリットやプランを比較！https://livika.jp/38400/- 高層マンションでおすすめのWi-Fi！種類や選び方のポイントを解説https://livika.jp/55891/- 【初心者必見】インターネット回線の契約方法・選び方を徹底解説！https://livika.jp/20096/- ・電気の即日開通が可能な電力会社を紹介！電気代が安いおすすめの契約先はある？https://livika.jp/65504/- 【電気契約】引っ越し時におすすめの電力会社｜手続きの流れや切り替え方法を解説https://livika.jp/66393/- 【乗り換え】各都道府県でおすすめの電力会社一覧｜地域別・世帯別・目的別https://livika.jp/66959/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

引用に関するお願い

アンケート結果を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

引用方法

「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」または「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)｜（タイトル）」

※該当ページのURLをリンクしてください。