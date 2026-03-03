「あの新橋の名店の味が相模大野店限定でコラボ！」東京とろろそば 肉めし、とろろ肉めし、肉つけとろろうどん販売開始！
とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、とろろそば専門店「東京とろろそば相模大野店」にて新メニューを2026年3月4日(水)より販売開始いたします。
東京とろろそば公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/
食べ応え抜群の『肉まぜうどん』『肉つけとろろうどん』！！
こだわりの割り下と秘伝の返しで煮込んだ肉煮込みを使った、東京とろろそばの新メニュー。
■こだわりの割り下でじっくり煮込んだ牛豚肉の煮込みが味の決め手。
店舗で炊きだした「鰹節の和出汁」を使ったそばつゆと、こだわりの割り下でじっくり煮込んだ牛豚肉の煮込みを合わせました。
出汁の深い旨みが効いたそばつゆに、甘辛い牛豚肉の煮込みが東京とろろそばでしか食べられない唯一無二の「かえし」に。特製のそばつゆと「かえし」を混ぜ合わせることで、コクのあるまろやかな味わいへと変化し、最後の一滴まで飲み干せる「つゆ」に仕上げました。
そこにごろっとした牛豚肉の煮込みを加え、一般的なつけうどんとは一味違う、「東京とろろそば」でしか食べられない創作うどんに。
そばもおすすめですが、この商品はぜひうどんで召し上がっていただきたいとの思いから「うどん限定」となった一品です。
「肉つけとろろうどん」「肉まぜうどん」は今だけ麺２玉まで無料で提供いたします。
新名物『肉めし、とろろ肉めし』！！
じっくり煮込んだ牛肉と豚肉の煮込みを東京とろろそば特製の出汁とろろと合わせました。
新橋の名店「肉めし岡もと」の肉めしを忠実に再現。そこに東京とろろそば自慢の「出汁とろろ」が加わり、中毒性も抜群に箸が止まらない一品になりました。じっくり煮込んだ牛豚肉の甘味が特製の出汁とろろの風味を一層引き立てます。
また、お腹いっぱい召し上がりたい方には『半そばセット』をご用意いたしました。新商品「肉めし」と定番「そば」両方召し上がれるお得なセットです。
商品概要
■とろろ肉めし
890円(税込979円）※お持ち帰りは税込961円となります。
■とろろ肉めし 半そばセット
1,090円(税込1,199円)
■肉めし
740円(税込814円)※お持ち帰りは税込799円となります。
■肉まぜうどん
890円(税込979円)※お持ち帰りは税込961円となります。
■肉つけとろろうどん
890円(税込979円）※お持ち帰りは税込961円となります。
■その他メニュー
■販売開始日
2026年3月4日(水)より期間限定
■販売店舗
東京とろろそば 相模大野店
営業時間 10時～22時
住所 神奈川県相模原市南区相模大野2-8-4
電話 042-765-0772
席数 34席
駐車場 20台
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=686
とろろそば専門店「東京とろろそば」について
サッと入ってサッと食べて、サッと帰る...そんな日常の食事を
スッとした店でスッとしたそばを、スッとすすってちょっと豊かに。
そんな想いで「東京とろろそば」は誕生しました。
とろろの歯ざわり、のどごし。スッと食べれて、しっかり栄養。
午後の活力、明日の活力になる様な創作そばをぜひ、”スッ”としたお店でお召し上がりください。
■とろろ肉そば 890円(税込979円)
たっぷりの豚肉と千切りとろろが旨味を引き立てる人気の逸品。
【公式アカウント/サイト】
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/tokyotororosoba
https://www.instagram.com/alshd_official/
●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/
会社概要
「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」
他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客様を「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。
株式会社トビラダイニング
代表者：代表取締役社長 布施 裕康
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日：2022年9月1日
業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営
URL： https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16
アークランドサービスホールディングス(株)について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で803店舗（2025年10月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/