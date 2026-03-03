印刷＋ポスティングを特別価格で提供！「ポスティング春の大感謝祭キャンペーン」３月2日より開催

株式会社実現屋

株式会社実現屋（本社：東京都豊島区、代表取締役：櫻井潤太郎）が運営する法人向け印刷・ポスティングサービス「ポスプリント」は、2026年3月2日（月）から4月30日（木）までの期間、

法人企業様を対象とした「ポスティング春の大感謝祭」を実施いたします。

本キャンペーンは、ポスプリントでポスティングサービスをご利用いただいた企業様に対し、

3,000ポイントをプレゼントする特別企画です。さらにポスティング実施後、反響にお答えいただいた企業様には追加で1000ポイント進呈致します。付与されたポイントは次回利用分から使用可能となっており、実質的な販促コストの削減を実現します！

対象は5,000部以上のポスティング案件。

印刷から配布までをワンストップで対応し、新年度に向けた集客施策をトータルで支援いたします。

ポスプリントは、企業の販促活動における「コスト最適化」と「業務効率化」を同時に実現する

サービスとして、今後も集客支援を強化してまいります。

ポスプリントに新マスコットキャラクターが就任！

詳細を見る :https://www.pos-print.jp/campaign_mar-apr26.phpポスプリンちゃんポスティングをもっと身近にもっと頼れる存在に

「人が集まらない」「もっと地域に知ってもらいたい」

そんな声に、より親身に寄り添う存在をつくりたい。

その想いから、この度ポスプリントのマスコットキャラクターが

誕生しました。今後、公式サイトや各種キャンペーン、SNSなどに順次登場し、ポスプリントを一緒に盛り上げてまいります！

ポスプリントは今後も、企業・店舗様の想いを”地域へ届けるパートナー”として、より親しみやすく、より効果的な集客サービスを提供してまいります。

ポスプリントとは？

１.印刷から配布までワンストップ

・チラシやDMの印刷～配布まで一括で注文可能

・オンライン上で見積もり・注文・管理まで完結

・エリアの町名指定が可能。

・スピード対応で集客をトータルサポート。

※サイト注文画面

２.業界初のポスティング専門オンラインサービス

・「印刷と配布を一括で頼みたい」という法人の声に応えて誕生。

・新規開拓チラシや集客用チラシなど、販促特化の印刷物を効率的に扱えます。

３. 低価格・柔軟な注文

・他社と比較してリーズナブルな価格設定。

・「印刷～配布」はもちろん、「ポスティング配布のみ」の注文も可能。

４.販促・集客に特化

・販促チラシ、集客チラシ、新規開拓チラシなど、成果につながる配布・印刷に特化。

・豊富なノベルティメニュー

・エリア広告配信などのWEB集客メニューで進化系ネットポスティングを実現。

集客・販促・チラシ専門サイト「POS-PRINT」

お問合せ番号：03-6206-0437

ポスプリントHP：https://www.pos-print.jp/

運営会社：株式会社実現屋

社名：株式会社実現屋

本社所在地：東京都豊島区駒込4-2-35 ラウンドブリッジ1F

代表取締役：櫻井潤太郎

事業内容： 広告代理業

設立： 2003年

HP：https://www.jitsugenya.biz/