印刷＋ポスティングを特別価格で提供！「ポスティング春の大感謝祭キャンペーン」３月2日より開催
株式会社実現屋（本社：東京都豊島区、代表取締役：櫻井潤太郎）が運営する法人向け印刷・ポスティングサービス「ポスプリント」は、2026年3月2日（月）から4月30日（木）までの期間、
法人企業様を対象とした「ポスティング春の大感謝祭」を実施いたします。
本キャンペーンは、ポスプリントでポスティングサービスをご利用いただいた企業様に対し、
3,000ポイントをプレゼントする特別企画です。さらにポスティング実施後、反響にお答えいただいた企業様には追加で1000ポイント進呈致します。付与されたポイントは次回利用分から使用可能となっており、実質的な販促コストの削減を実現します！
対象は5,000部以上のポスティング案件。
印刷から配布までをワンストップで対応し、新年度に向けた集客施策をトータルで支援いたします。
ポスプリントは、企業の販促活動における「コスト最適化」と「業務効率化」を同時に実現する
サービスとして、今後も集客支援を強化してまいります。
詳細を見る :
https://www.pos-print.jp/campaign_mar-apr26.php
ポスプリントに新マスコットキャラクターが就任！
ポスプリンちゃん
ポスティングをもっと身近にもっと頼れる存在に
「人が集まらない」「もっと地域に知ってもらいたい」
そんな声に、より親身に寄り添う存在をつくりたい。
その想いから、この度ポスプリントのマスコットキャラクターが
誕生しました。今後、公式サイトや各種キャンペーン、SNSなどに順次登場し、ポスプリントを一緒に盛り上げてまいります！
ポスプリントは今後も、企業・店舗様の想いを”地域へ届けるパートナー”として、より親しみやすく、より効果的な集客サービスを提供してまいります。
ポスプリントとは？
１.印刷から配布までワンストップ
・チラシやDMの印刷～配布まで一括で注文可能
・オンライン上で見積もり・注文・管理まで完結
・エリアの町名指定が可能。
・スピード対応で集客をトータルサポート。
※サイト注文画面
２.業界初のポスティング専門オンラインサービス
・「印刷と配布を一括で頼みたい」という法人の声に応えて誕生。
・新規開拓チラシや集客用チラシなど、販促特化の印刷物を効率的に扱えます。
３. 低価格・柔軟な注文
・他社と比較してリーズナブルな価格設定。
・「印刷～配布」はもちろん、「ポスティング配布のみ」の注文も可能。
４.販促・集客に特化
・販促チラシ、集客チラシ、新規開拓チラシなど、成果につながる配布・印刷に特化。
・豊富なノベルティメニュー
・エリア広告配信などのWEB集客メニューで進化系ネットポスティングを実現。
集客・販促・チラシ専門サイト「POS-PRINT」
お問合せ番号：03-6206-0437
ポスプリントHP：https://www.pos-print.jp/
運営会社：株式会社実現屋
社名：株式会社実現屋
本社所在地：東京都豊島区駒込4-2-35 ラウンドブリッジ1F
代表取締役：櫻井潤太郎
事業内容： 広告代理業
設立： 2003年
HP：https://www.jitsugenya.biz/