「アサイーバナナスムージー」がアサイーを増量してリニューアル発売！1/3日分のフルーツが摂取できる人気商品！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンカフェスムージー」より、昨年3月より順次発売し大人気となった「アサイーバナナスムージー」を、3月10日（火）からリニューアルし再発売します。

今回のリニューアルでは、アイスキューブ内のアサイー量を増量するとともにフルーツのバランスを見直したことで、たっぷりとアサイーを味わえるよう仕上げました。

昨年3月より数量限定で発売した際には、1/3日分のフルーツが手軽に摂取できるとして好評を博し、全国で累計約1,170万個(※1)を販売するなど、「セブンカフェスムージー」のラインアップの中で上期NO.1になった大ヒット商品です。体力を消耗しがちな春先のエネルギー補給や仕事の合間のリフレッシュに最適な一杯ですので、再び味わえるこの機会にぜひお試しください。

※1 2025年3月～8月末の6カ月間

セブンカフェ スムージー公式サイト：https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

「アサイー感」が際立つ、贅沢なスムージー

「フルーツを飲みたい」というお客様の声から、セブン‐イレブンのスムージーカテゴリーにおいて、圧倒的な支持を誇る「アサイーバナナスムージー」のリニューアルを決定。今まで以上に「アサイー感」が際立つ、ヘルシーでありながらも確かな満足感を得られる一杯へと進化を遂げました。

■アサイーバナナスムージー

価格：362円（税込390.96円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

アイスキューブ内アサイー量を増量

アサイーピューレとヨーグルトを使用したアイスキューブ内の「アサイーピューレ」の量を増量。キューブ一つひとつにアサイー特有の酸味と渋み、コクをぎっしりと閉じ込めました。

フルーツのバランスを見直し

アイスキューブとともに攪拌するバナナ・ブルーベリー・いちごといったフルーツのバランスを見直しました。絶妙な配分で構成された果物が醸し出すまろやかさと甘酸っぱさが、アサイーの存在感を際立たせます。

急速凍結と個別調理で素材の味をそのままに

「セブンカフェスムージー」は、食材を急速凍結させることで、食材へのダメージを減らし、おいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めました。また、氷ではなくピューレなどを独自技術で凍らせてキューブに加工。冷たさを損なわず、素材のおいしさを楽しめるのが特長です。

担当者コメント

「フルーツの濃厚さを楽しみたい」というお客様の声を形にしました。アサイー量を増量し、バナナをはじめとしたフルーツとの黄金比を追求した自信作です。季節の変わり目に伴う気温の上昇により、生活リズムを崩しがちなこの時期のエネルギーチャージ用の一杯として、あるいは、自分へのご褒美としてぜひ楽しんでいただきたいです。

