Instagramで大人気！母娘お料理ユニット「みりんとゆりんの台所」が送る、ファン待望の初レシピ本『母から学んだ冷凍作りおき弁当』で、平日の朝10分弁当が叶う！
Instagramフォロワー21万人超の母娘お料理ユニット初のレシピ本！「簡単めちゃうま冷凍おかずが、お弁当の悩みをすべて解決する」
お弁当作り大嫌いな29歳会社員・ゆりんと、
その母みりんの母娘お料理ユニット「みりんとゆりんの台所」。
Instagramで2024年7月よりお弁当レシピを発信し続け、
そのアカウント（@yurin_bento(https://www.instagram.com/yurin_bento/)）は、いまやフォロワー数21万人超（2026年2月現在）！
めんどくさがりでも続く朝10分のレンチンお弁当作りと、
手間をはぶいた母の味のレシピが大人気です。
［本書で紹介するお弁当づくりのポイント］
★簡単なのに野菜たっぷりで、素材を生かしたほっとする味つけ
★悩まなくていいように毎日同じような詰め方。
見た目や彩りは映えなくてぜんぜんOK（なのに十分おいしそう！）
★1食250円くらいでできるから節約にも！
「とにかく朝忙しい！」「早起きが苦手」「お料理が好きじゃない」
そんな悩みがすべて解決する、自家製冷凍作りおき124品を紹介します。
【著者プロフィール】
お弁当作りが大嫌いな29歳会社員・ゆりんと、その母・みりんの母娘お料理ユニット。2024年7月よりお弁当レシピを発信し続けているInstagramアカウント @yurin_bento(https://www.instagram.com/yurin_bento/) のフォロワーは21万人を超える（2026年2月現在）。
［目次］
● 「冷凍作りおき弁当」はここがいい！
● 平日の朝10分弁当を叶える週末作りおき
● おいしい作りおきのPOINT
● 冷凍保存は３つの方法
● 平日朝10分のお弁当作りルーティーン
● お弁当作りに欠かせない おすすめキッチンアイテム
＜第１章＞ うちらのお気に入り弁当
＜第２章＞ 食べごたえばっちり！メインおかず
＜第３章＞ 野菜充実サブおかず
＜第４章＞ みんな大好きごはんと麺
＜第５章＞ 甘いお楽しみ
column01 うちの定番卵焼き
column02 懐かしのあの冷食
column03 栄養爆弾！特製みそ玉
column04 自家製ごはんのお供
【書誌情報】
タイトル：『母から学んだ冷凍作りおき弁当』
定価：1650円（税込み）
発行：扶桑社
発売日：2026年3月3日（火）
ISBN：978-4594100445
