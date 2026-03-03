Instagramで大人気！母娘お料理ユニット「みりんとゆりんの台所」が送る、ファン待望の初レシピ本『母から学んだ冷凍作りおき弁当』で、平日の朝10分弁当が叶う！

Instagramフォロワー21万人超の母娘お料理ユニット初のレシピ本！「簡単めちゃうま冷凍おかずが、お弁当の悩みをすべて解決する」

お弁当作り大嫌いな29歳会社員・ゆりんと、

その母みりんの母娘お料理ユニット「みりんとゆりんの台所」。

Instagramで2024年7月よりお弁当レシピを発信し続け、

そのアカウント（@yurin_bento(https://www.instagram.com/yurin_bento/)）は、いまやフォロワー数21万人超（2026年2月現在）！

めんどくさがりでも続く朝10分のレンチンお弁当作りと、

手間をはぶいた母の味のレシピが大人気です。

［本書で紹介するお弁当づくりのポイント］

★簡単なのに野菜たっぷりで、素材を生かしたほっとする味つけ

★悩まなくていいように毎日同じような詰め方。

見た目や彩りは映えなくてぜんぜんOK（なのに十分おいしそう！）

★1食250円くらいでできるから節約にも！



「とにかく朝忙しい！」「早起きが苦手」「お料理が好きじゃない」

そんな悩みがすべて解決する、自家製冷凍作りおき124品を紹介します。