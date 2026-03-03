Instagramで大人気！母娘お料理ユニット「みりんとゆりんの台所」が送る、ファン待望の初レシピ本『母から学んだ冷凍作りおき弁当』で、平日の朝10分弁当が叶う！

写真拡大 (全7枚)

株式会社扶桑社


Instagramフォロワー21万人超の母娘お料理ユニット初のレシピ本！「簡単めちゃうま冷凍おかずが、お弁当の悩みをすべて解決する」


お弁当作り大嫌いな29歳会社員・ゆりんと、


その母みりんの母娘お料理ユニット「みりんとゆりんの台所」。


Instagramで2024年7月よりお弁当レシピを発信し続け、


そのアカウント（@yurin_bento(https://www.instagram.com/yurin_bento/)）は、いまやフォロワー数21万人超（2026年2月現在）！


めんどくさがりでも続く朝10分のレンチンお弁当作りと、


手間をはぶいた母の味のレシピが大人気です。



［本書で紹介するお弁当づくりのポイント］


★簡単なのに野菜たっぷりで、素材を生かしたほっとする味つけ
★悩まなくていいように毎日同じような詰め方。


　見た目や彩りは映えなくてぜんぜんOK（なのに十分おいしそう！）
★1食250円くらいでできるから節約にも！

「とにかく朝忙しい！」「早起きが苦手」「お料理が好きじゃない」
そんな悩みがすべて解決する、自家製冷凍作りおき124品を紹介します。




お弁当作りが大嫌いな29歳会社員・ゆりんと、その母・みりんの母娘お料理ユニット。2024年7月よりお弁当レシピを発信し続けているInstagramアカウント @yurin_bento(https://www.instagram.com/yurin_bento/) のフォロワーは21万人を超える（2026年2月現在）。










［目次］

● 「冷凍作りおき弁当」はここがいい！
● 平日の朝10分弁当を叶える週末作りおき
● おいしい作りおきのPOINT


● 冷凍保存は３つの方法
● 平日朝10分のお弁当作りルーティーン
● お弁当作りに欠かせない おすすめキッチンアイテム

＜第１章＞　うちらのお気に入り弁当
＜第２章＞　食べごたえばっちり！メインおかず
＜第３章＞　野菜充実サブおかず
＜第４章＞　みんな大好きごはんと麺
＜第５章＞　甘いお楽しみ

column01　うちの定番卵焼き
column02　懐かしのあの冷食
column03　栄養爆弾！特製みそ玉
column04　自家製ごはんのお供


【著者プロフィール】

みりんとゆりん
お弁当作りが大嫌いな29歳会社員・ゆりんと、その母・みりんの母娘お料理ユニット。めんどくさがりでも続く朝10分のレンチンお弁当作りと、手間をはぶいた母の味のレシピ、母娘の飾らない会話で大人気。2024年7月よりお弁当レシピを発信しつ続けているInstagram のフォロワーは21万人を超える（2026年2月現在）。本書がファン待望の初著書。


Instagram： @yurin_bento(https://www.instagram.com/yurin_bento/)



【書誌情報】


タイトル：『母から学んだ冷凍作りおき弁当』


定価：1650円（税込み）


発行：扶桑社


発売日：2026年3月3日（火）


ISBN：978-4594100445



■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4594100449


■楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18504602/



◆記事化など本書に関するお問い合わせ


株式会社扶桑社 宣伝PR宛


senden@fusosha.co.jp