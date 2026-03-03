制服ブランド『CONOMi』が全国にポップアップショップをOPEN！今だけお得なキャンペーンも実施中

株式会社このみ

指定制服のない学校に通う学生を中心に人気の制服ブランドCONOMiが、全国に期間限定店舗を6店舗展開いたします。

開催期間は2月上旬から4月上旬。（催事店舗によって開催期間が異なります。)ブレザーやスカート、ニット等の制服アイテムを豊富に取り揃えてご来店をお待ちしております。

新入学キャンペーン

新入学時期に合わせて、便利でお得なキャンペーンを実施いたします。

(1)自宅に無料配送

店舗で制服一式をご購入になったお客様には、配送センターからご自宅まで商品を無料でお届けします。

(2)スカートorパンツ2枚同時購入で1,000円OFF

スカートorパンツを２枚同時に購入されると1,000円OFFの特典があります。オフィシャルショップ・期間限定ショップにて、対象期間は4月30日まです。

(3)VIP割引クーポン

店頭で購入された際に、SNS登録・アンケートをご記入いただくと

常設店、オフィシャルECサイトで使えるVIP割引クーポンをプレゼント！

CONOMi原宿店・大阪梅田HEPFIVE店限定

CONOMi原宿店および大阪梅田HEPFIVE店にて、スクールバッグまたはリュックをご購入いただいたお客様を対象に、先着1,000名様限定で「CONOMiスクバ」などが当たるカプセルトイを1回無料でお楽しみいただけるキャンペーンを実施いたします。

さらに、店頭に設置しているCONOMiパネルを持ってSNS投稿をしていただいた方には、「CONOMiスクバカプセル」をプレゼントいたします。

いずれも、各店のカプセルがなくなり次第終了となります。ぜひお早めにご来店ください。

アオハルスイング 全8種

■CONOMi スクバ 黒

■CONOMi スクバ 茶

■ハルタ ローファー 黒

■ハルタ ローファー 茶

■KOKUYO ノート Aセット

■KOKUYO ノート Bセット

■ムーンスター 上履き 赤

■ムーンスター 上履き 紺

【CONOMiの紹介】

原宿発の人気制服ブランド。上品で女の子らしいアイテムを中心に、メンズラインも充実し、原宿の竹下通りをはじめ、 全国に4店舗を展開しています。2月から4月の新入学シーズンには、全国にて期間限定ショップも展開。

また、ABEMA「今日、好きになりました。」、NETFLIX「寄生獣-ザ・グレイ-」、ショートフィルムチャンネル「瞬間seju」、映画「隣のステラ」、「恋に至る病」、「かくしごと」、TBSテレビ「王様のブランチ」、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン ゴチになります」、NHK連続ドラマ「照子と瑠衣」、全国高等学校サッカー選手権大会、YAMAHA自転車CM、CANDY TUNEや乃木坂46のミュージックビデオなど、多数メディアを問わず、幅広く衣装として使用されている。



■オンラインストア：https://www.conomi.jp/

■オンラインレンタルサイト：https://www.net-kari.com/