直感的な操作で研究現場でのNMR解析を効率化│NMR解析ソフトの年間保守契約による無償アップグレードプランを提供開始。

株式会社バイオネット研究所（本社：東京都立川市、代表取締役：新川隆朗）は、2026年4月1日より、NMR（核磁気共鳴）データ処理ソフトウェアの最新バージョン「ALICE11bnシリーズ」を発売いたします。

これに伴い、既存製品「ALICE10bnシリーズ」※ ユーザー様に向けた、年間保守契約による最新版への「無償アップグレードプラン」を展開いたします。





（※「ALICE10MLbn」は対象外となります）

■ 開発の背景：多機能化する市場の中で「使いやすさ」を追求

高度化・多機能化が進む近年のNMR解析ソフト市場において、研究現場からは「機能が多すぎて操作が複雑」「日常的な解析をサクサク行いたい」という声が根強くあります。 本シリーズは、1994年のリリース以来、「複雑な操作を必要としない、直感的で扱いやすいNMR解析環境」をコンセプトに、日常解析を効率よく行いたい多くの研究者・技術者の方々に支持されてまいりました。

最新版となる「ALICE11bn」では、好評の操作性はそのままに、内部プログラム基盤を最新の開発環境へ刷新。将来的なOS環境の変化にも対応できる、安定した解析環境を提供します。

■「ALICE11bnシリーズ」の主な特長

1. 直感的な操作性を実現する「リボンUI」

Officeアプリケーション等でなじみ深い「リボンUI」を「ALICE10bn」から継続して採用しています。解析工程に沿って機能を整理し、NMR解析に不慣れなユーザー様でも、操作に迷わず直感的に操作を行うことが可能です。

2. 必要十分なNMRデータ処理機能を網羅

1D／2D NMRデータ処理において、位相補正、ベースライン補正、積分、ピークピッキング、

マルチスペクトル表示、波形分離、J-coupling解析など、日常的な研究・分析業務に必要な機能を幅広く搭載しています。

3. 多様な装置・データフォーマットに対応

国内外の主要メーカー（Bruker、Varian、JEOL系フォーマット等）のNMRデータに対応しており、メーカーの異なる装置が混在するラボ環境でも、データを一元管理・解析することが可能です。既存のデータ資産も有効活用いただけます。

4. 長年の実績をもつシリーズの進化

1994年にリリースされた旧世代ソフトを起点に、ALICE10bnでは大規模なリファクタリングを実施。

さらにALICE11bnでは、好評だった機能と操作性を維持しつつ、内部基盤を最新の開発環境へ更新することで、将来のOS環境の変化にも安心してお使いいただける設計となっています。

5. スムーズな移行（操作教育と移行負担の削減）

従来バージョンから操作フローを大きく変えていないため、既存ユーザー様は追加の教育や大きな運用変更をすることなく、即座に新バージョンをご利用いただけます。

■ 既存ユーザー様へ：無償アップグレードとサポート終了のお知らせ

新製品の発売に伴い、現行製品「ALICE10bnシリーズ」の販売および保守サポートを終了させていただきます。 これに合わせ、現在ALICE10bnシリーズ ※ をご利用中のユーザー様を対象に、お得な切替プランをご用意いたしました。

対象：ALICE10bnシリーズをご利用中のユーザー様（※「ALICE10MLbn」は対象外となります）

プラン内容： 2026年4月より開始する「年間保守契約」を締結いただくことで、追加のライセンス購入費なしで、最新の「ALICE11bnシリーズ」へ無償切り替え（アップグレード）が可能です。

ぜひこの機会に、最新環境への移行をご検討ください。

■ 無料体験版のご案内

「ALICE11bnシリーズ」の操作性を実際にお試しいただける無料体験版を公開しております。下記Webサイトよりダウンロードいただけますので、最新のALICE11bnシリーズの性能をぜひお確かめください。

ALICE10bn 無料体験版はこちら :https://bionet-alice.com/

■ NMRデータ処理ソフトALICEシリーズラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137535/table/20_1_1e8018cccccca47c995bdf80eccb7d2d.jpg?v=202603031051 ]

■ 会社概要

会社名：株式会社バイオネット研究所

住所：東京都立川市高松町3-19-1 森田堂ビル2F

代表取締役：新川隆朗

サイト：https://bio-net.co.jp/

メール：info@bio-net.co.jp

電話番号：042-512-9021

お問合せ窓口

担当：江口純一

メール：eguchi@bio-net.co.jp

電話番号：042-512-9021