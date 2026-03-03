元公立教員の社会起業家・松下ゆか理、北九州市主催「Action！Fes」特別授業に登壇

共育パレット株式会社

元公立教員の社会起業家で、共育パレット株式会社（本社：福岡市）の代表取締役を務める松下ゆか理は、2026年2月8日、JR小倉駅JAM広場にて開催された北九州市主催「Action！Fes 2026」（北九州市誕生マンスの一環）において、セッション「未来を描く『Action！』特別授業」に登壇しました。

本イベントは、北九州市の新ビジョン「Kitakyushu Action！」のもと、市民・企業・行政がともに“今できる行動”を考える場として開催されたものです。

松下は、「子どもたちに本当に必要な力／北九州だからこそできる教育とは？」をテーマに、教育と社会をつなぐ実践者の立場から登壇しました。

背景

松下は、企業・団体の専門家と学校をつなぐ出前授業支援サービス「SPOT TEACHER」を立ち上げ、元公立教員の視点から授業設計・運営・振り返りまでを一貫して伴走。教員の負担を軽減しながら、多様な学びを公教育の中に実装してきました。

エネルギー、食、福祉、建設、伝統文化など多様な業界と協働し、公立小中学校において企業連携授業を実施。教育委員会との連携にも取り組みながら、「教育×産業×地域」をつなぐ“共育モデル”を実装してきました。

こうした現場での実践を背景に、今回、都市ビジョンの文脈で語る登壇者の一人として招かれました。

登壇セッション概要

セッションテーマ

「子どもたちに本当に必要な力／北九州だからこそできる教育とは？」

セッション４.「未来を描く『Action！』特別授業」では、西日本工業大学 デザイン学部 学部長 中島浩二氏、北九州市立高等学校 第24代校長 増田順氏、北九州市クリエイティブディレクター 下川大助氏らとともに登壇。

松下は、元公立教員としての現場経験と、企業・地域と学校をつなぐ実践の両面から、

・現場で見えてきた教育現場の構造的課題

・企業連携によって広がった学びの可能性

・“Action”を教育現場で持続可能な形にするための視点

について話しました。

教育を「学校の中だけの営み」とせず、都市・産業・地域と接続することで、子どもたちの学びがどのように変化してきたのかを、具体的な実践例を交えながら共有しました。

また、

「学校の中だけで完結する学びではなく、地域や企業とつながることで、子どもたちの視野は確実に広がります。

“特別なこと”ではなく、日常の中で社会とつながれる仕組みをどうつくるかが大切だと思っています。」

と語りました。

なお、松下は2025年10月に開催された「ものづくりフェア2025」（主催：日刊工業新聞社）においても基調講演を実施しています。

▶︎ モノづくりフェア登壇プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000145601.html)

これまで産業界との連携を重ねてきた松下が、都市ビジョンの場で教育の実践について語ったことは、教育と地域の関係を改めて見つめ直す機会となりました。

SPOT TEACHER（スポットティーチャー）について

SPOT TEACHERは、共育パレット株式会社が運営する学校と企業をつなぐマッチングプラットフォームです。企業や団体の専門家が学校のニーズに応じて出前授業を提供する仕組みで、元教員がコーディネーターとなり、授業設計や調整をサポートしています。これにより教員の負担軽減と多様な学びの提供を実現しています。

企業にとっては社会貢献・社員教育・次世代育成の機会となり、教育現場にとっても安心して外部連携を実現できる基盤として注目されています。

📚 授業レポート一覧はこちら ▼

https://note.com/yukari_neko2/m/m475fb32d5505

これまでに142回の授業を実施し、80社以上の企業と連携しています。

今後の展望

今後もSPOT TEACHERでは、地域の企業や自治体と連携しながら、公教育の中に社会のリアルを届ける仕組みづくりを進めていきます。



教育現場の課題解決と地域産業の持続的発展を両立させる“共育モデル”として、持続可能な地域連携の形を各地に広げていくことを目指します。

SPOT TEACHERが貢献するSDGs目標（事業全体として）

目標4：質の高い教育をみんなに

SPOT TEACHERは、先生の負担を軽減しながら社会と学校をつなぎ、子どもたちに多様な学びを届ける仕組みを構築しています。公教育の中に“社会のリアル”を実装することで、教育の質と機会の公平性の両立を目指しています。

目標17：パートナーシップで目標を達成しよう

学校・企業・自治体・地域住民など、多様な立場の人々が協働して教育を支える“共育”モデルを構築。単発の連携ではなく、継続可能な官民連携の仕組みづくりに取り組んでいます。

目標11：住み続けられるまちづくりを

地域企業や職人、農業、伝統産業などを授業に取り入れ、子どもたちが自らの地域の価値を再発見する機会を創出。教育を通じて、地域資源の継承と産業の持続性を支えています。

目標8：働きがいも経済成長も

企業や社会人が“教える”ことを通じて社会貢献と自己成長を両立できる仕組みを創出。

教育を新たな社会参加のフィールドとして広げ、教育と産業の双方に価値を生む循環を生み出しています。

【イベント概要】

名称：Action！Fes 2026

開催日：2026年2月8日（日）

会場：JR小倉駅JAM広場

主催：北九州市

公式PR：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000425.000076777.html

松下 ゆか理 プロフィール

共育パレット株式会社 代表取締役

常勤講師として教壇に立った後、民間企業で人事・総務・営業所長を務め、公立学校教員として復職。教員・民間双方の経験を背景に、20年以上にわたり教育現場を俯瞰してきた立場から、学校現場の業務過多や外部連携の構造的課題に向き合ってきた。

2023年に出前授業支援サービス「SPOT TEACHER」を立ち上げ、企業・地域人材と公立学校をつなぐ授業コーディネートを実装している。九電グループと協働し、中学生向けエネルギー教育のアップデートに取り組むなど、教育と産業を横断した実践を展開。西日本新聞での教育コラム執筆、KBC九州朝日放送「ぎゅっと」コメンテーターなどを通じ、教育現場の視点から発信を続けている。

教育と産業を横断し、“共育”を社会に実装する取り組みを進めている。

会社概要

会社名：共育パレット株式会社

代表者：代表取締役 松下ゆか理

本社：福岡県福岡市中央区大名1丁目3-41

設立：2024年4月1日

HP：https://spot-teacher.jp/

事業内容：教育関連事業/学校と企業・団体との連携を通じたプログラムの提供/教育コンテンツの製作及び販売業務

SPOT TEACHER授業レポート：https://note.com/yukari_neko2/m/m475fb32d5505

問い合わせ：info@spot-teacher.jp