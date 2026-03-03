海外eSIMアプリ「トリファ」、株式会社ゲオのユーザー向けに「旅行をもっと手軽にする」キャンペーンを開始！

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名雅俊）は、株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：村上 幸正）が提供する「ゲオあれこれレンタル」と提携し、ユーザーの皆様の旅行をより手軽に、スマートにする優待キャンペーンを開始いたしました。

■提携の背景

「ゲオあれこれレンタル」は、最新のスーツケースやアクションカメラ、スマートフォンなどを必要な時だけ手軽にレンタルできる、旅の強い味方です。

この「必要なものを賢く揃える」という体験に、トリファの「アプリひとつで繋がる通信」を掛け合わせることで、国内外の旅をより自由でスマートなものにしたいと考えています。

「スマホは借りたけど、ネットの準備を忘れていた」「旅行中、いつものプランだとギガが足りない」といった不安を解消し、日本を含む世界200以上の国と地域で、誰もがストレスなくインターネットを楽しめる環境を届けます。

■キャンペーン概要

「ゲオあれこれレンタル」公式サイトの特設バナーを通じて、「トリファ」がおトクに利用できるクーポンを配布します。



■対象者

・「ゲオあれこれレンタル」サイトのご訪問者様

・「ゲオあれこれレンタル」にてスーツケース・スマートフォンをご予約された方

■利用方法

1. 特設サイトよりクーポンコードを取得

2. トリファのアプリをダウンロード

3. 渡航先のプラン選択後、決済画面でクーポンコードを入力して購入

※キャンペーン内容は予告なく変更される可能性がございます。

◼︎ 海外eSIMアプリ「トリファ」とは

海外eSIMアプリ「トリファ」

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で簡単にインターネットを利用できる海外eSIMアプリです。従来のようにレンタルWiFiの予約・受取・返却や現地SIMカードの購入・入れ替えの手間を省き、アプリひとつでスムーズに海外通信が可能になります。

国内のeSIMアプリとしてダウンロード数No.1を誇り、国内旅行カテゴリランキングでもトップクラスの実績を有しています。

※1. eSIM：スマートフォンにあらかじめ内蔵されたデジタルSIM（通信回線を利用可能にするチップ）

※2. 国内「旅行用eSIMアプリ」のDL数（2024年5月~2025年4月・iOS&Android合算値・Sensor Tower調べ）「旅行」カテゴリから旅行用eSIMアプリ（アプリ名か説明に「旅行」「eSIM」が含まれるアプリ）を当社にて抽出しDL数を算出

トリファをダウンロードする :https://trifa.go.link/9GWZa

◼︎ 株式会社トリファについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85027/table/46_1_b62125789170173bbda5624350afe3f5.jpg?v=202603031051 ]