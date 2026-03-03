“ひとりひとりに向き合う、やさしいお寺”極楽寺の住職が、仏の教えから気づいたことをゆるゆる語り、読む人のこころをやわらげる１冊。『極楽寺のお坊さん式　こころのストレッチ108つ。』が3月6日に発売。

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社より、3月6日(金)に『極楽寺のお坊さん式 こころのストレッチ108つ。』が発売されます。

⚫︎開かれたお寺、新潟県小千谷市にある「極楽寺」

新潟県小千谷市にある青木山 極楽寺。

このお寺では2004年に発生した中越地震で被災して以降、境内でフリーマケットやキャンドルナイトライブといった震災復興イベントを開催してきました。

最近では悩み相談や、地域の若者のチャレンジのサポート、身寄りのない方への支援なども行い、多くの人が関わる“開かれたお寺”“ひとりひとりに向き合う、やさしいお寺”として地域の人々から親しまれています。

⚫︎住職は、消しゴムはんこ作家でもある、麻田弘潤さん

そんな極楽寺の住職である麻田弘潤さんは消しゴムはんこ作家としての顔をもち、仏教モチーフのはんこを作りながら仏教思想を伝える「消しゴム仏はんこワークショップ」を全国各地のお寺を会場に開催しています。

これまでに150回以上開催しているワークショップは、可愛らしいモチーフが好評で、毎回満席となるほどの人気ぶり。

それに加え、仏教法話も織り交ぜることで、多くの人に癒しや学びの時間を提供しています。

また、海外でのワークショップや作品展、お寺の襖絵制作など活動の幅を広げています。

⚫︎「人はさまざまな枠の中で生き、それにとらわれていく……」

今回麻田さんは、多くの経験を経て感じる日々のことを108項目にまとめました。

困難に合ったときだけでなく、人を愛することや生きること死ぬことについて、麻田さんがお釈迦さまの教えによって気づいたことを記しています。

その中で繰り返し語られているのは「人は善悪や道徳・常識・当たり前など、心の中で作り出した多くの枠によってとらわれている」ということです。

「生きるために私たちは多くの枠を作り出して便利に暮らしています。でもそれにとらわれすぎて、苦しくなってしまうことやまわりが見えなくなってしまうことが多々あります。そのような枠を、ストレッチするように緩ませることができたらほっと安らぐこと、助けてくれるまわりの存在に気づく機会になると思います」（麻田さん）

書籍『極楽寺のお坊さん式 こころのストレッチ108つ。』には、このような麻田さんの言葉とイラスト、漫画がたっぷりあります。

読んで見て、こころのストレッチにチャレンジしてみてください。

⚫︎電子版はオールカラーで、癒やしの世界はさらに広がる

書籍は、主に黄色と紺色の2色で、やわらかい雰囲気で展開されており、

電子版はオールカラーで、可愛さにあふれています。

両者それぞれ、異なる癒やしのベクトルで、こころをストレッチしてくれます。

『極楽寺のお坊さん式 こころのストレッチ108つ。』

●著者プロフィール

麻田弘潤

僧侶。新潟県小千谷市の浄土真宗本願寺派寺院、極楽寺に生まれ、現住職。開かれたお寺を目指してさまざまなイベントを主催するなか、2004年中越地震で被災。それをきっかけに、エコをテーマに復興イベント「極楽パンチ」を始める。2007年に消しゴムはんこに出会い、消しゴムはんこ作家としても活動を開始。消しゴムはんこづくりを楽しみながら仏教思想を伝えるワークショップやイベントを、これまでに全国各地で150回以上行い、毎回満席になるほど好評。仏教法話も織り交ぜることで、多くの人に癒やしや学びの時間を提供している。消しゴムはんこを使った寺院の襖絵制作や参拝印の制作なども行う。著書に『僧侶がつくる癒しの消しゴムはんこ』（ブティック社）、『気になる仏教語辞典』（誠文堂新光社）など。