本田紗来さんを「ニフティカラーズ」2026アンバサダーに起用。ユニセックス日傘「SORANI.」のムービーを公開。

株式会社ニフティカラーズ（本社：東京都墨田区）は、2026年ブランドアンバサダーとしてモデルやタレントとして活躍する本田紗来さんを起用いたします。ユニセックス晴雨兼用遮光日傘ブランド「SORANI.」のムービー、「Pokella」「Memorilla」「Radi-Cool」のビジュアルを2026年3月2日(月）より公開いたしました。

ユニセックス遮光日傘「SORANI.」のムービー撮影ストーリー

2026年1月前半、寒空の横浜「象の鼻パーク」で、日の出とともに撮影がスタートしました。

冷え込む朝の空気と、待ち望む日差しとの戦いのような撮影の始まりです。

早朝の気温は5℃。海風が吹く中、半袖姿で本田紗来さんが登場しました。寒さを感じさせない明るい笑顔と軽やかな足取りで現場の空気を和ませながら撮影がスタート。空は厚い雲に覆われ、なかなか日差しが差し込まない状況でしたが、春夏向けの晴雨兼用日傘の撮影には“夏らしさ”のある光が欠かせません。祈るような気持ちで待つうちに、徐々に雲が晴れ、やわらかな日差しが姿を見せてくれました。

ロケーションや衣装を変えながら、実際に屋外で日傘を使うシーンを撮影。「SORANI.」のコンセプトである「晴れの日も雨の日も」「何気ない日常がちょっとだけ楽しくなる」を体現する、爽やかで心地よい映像に仕上がりました。

カメラマンやスタッフの方々の細やかな工夫と、本田紗来さんの絶え間ない笑顔とパフォーマンスが、印象的なカットの数々を生み出してくれました。

屋外撮影後はスタジオへ移動。時間が押していたため、移動中のロケバスで昼食を取り、そのまま室内撮影へ。

お出かけ前に傘を選ぶシーンや、傘が並ぶカットなどを撮影しました。最高の映像を作るために光にこだわるスタッフの皆さんの試行錯誤と妥協のない姿勢には、頭が下がる思いでした。

すべての映像撮影が終了した後は、ナレーション収録のため都内のスタジオへ。

早朝から夕方まで続いた長丁場にもかかわらず、疲れを感じさせない本田紗来さんの明るい笑顔に、私たちの疲れも吹き飛ぶ一日となりました。

翌日はスチール撮影も行われ、2日間にわたる撮影が無事終了。本当にお疲れさまでした。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IlhXLjh8Ngg ]

＜SORANI.ムービー使用傘＞

[左]ソラニ遮光カーボン軽量ミニ50(No.2506) ピンク \3,300（税込）(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f7f7b7a32b0001857745)

軽くて丈夫なカーボン骨と薄手の一級遮光生地を使用した、軽さとスリムさを兼ね備えた人気モデル。全6色の使いやすい無地カラーが、どんなスタイルにもマッチします。

[中央]ソラニ遮光バイカラーカーボン軽量ミニ50(No.2508)ミントグリーン \3,630(税込）(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f7f7b7a32b0001857752)

さりげない切り替えデザインがアクセント、軽くて丈夫なカーボン骨と薄手の一級遮光生地を使用した軽量モデルです。淡いトーンで切り替えた全4色。

[右]ソラニ遮光オートマティックミニ50(No.2550)グレー \4,950（税込）(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f7ffb7a32b00018577d9)

ワンタッチで自動で開閉するオートマティック仕様なので荷物が多い時に便利。高さ23.5cmのコンパクトサイズで、軽くてスリム。全4色の使いやすい無地カラーで、出し入れしやすいファスナーケース付き。

本田紗来さんのビジュアルを起用した注目のブランドをピックアップ

■Radi-Cool■(https://niftycolors.stores.jp/?category_id=69782389df8774184b82c11a)放射冷却技術を応用した生地を使用した『Radi-Cool』は、炎天下でも日陰のような涼しさを感じる遮光日傘です。

■Pokella■(https://niftycolors.stores.jp/?category_id=65bc57608ea9bd0ddd2b0010)ポケットサイズが可愛い、コンパクトな日傘と雨傘のブランドです。

■Memorilla■(https://niftycolors.stores.jp/?category_id=69781f2f4c27e83e9f8ceeb8)さっとたためる、たたみやすい形状記憶の軽量雨傘のブランドです。

2026 ブランドアンバサダー 本田紗来さん

2007年4月4日生まれ、京都府出身。O型。

オスカープロモーション所属。

本田三姉妹の末っ子として、幼少期よりフィギュアスケートに親しむ。姉の影響もあり、3歳からモデルとしてCMなどに出演。2019年、オランダ・ハーグで開催された国際大会「チャレンジカップフィギュア2019」ノービスA女子で優勝。

2025年6月号より、ファッション雑誌『Ray』専属モデルとしてデビュー。現在、TV、CMなど多方面で活躍中。

【SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/sara_honda0404/?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@sara_honda

販売について

販売先

PLAZA(一部店舗)、株式会社ハンズ(一部店舗)、株式会社ロフト(一部店舗)

自社オンラインショップ

公式SNS

＜会社概要＞

社名 ： 株式会社ニフティカラーズ

本社所在地： 東京都墨田区本所１-３０ー９

事業内容： 洋傘の企画・卸

