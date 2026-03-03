韓国発・グローバルで支持を集めるスキンケアブランド「LABONITA」日本本格上陸！

アジアンブリッジ株式会社※写真はイメージです

企業の国境を越えた流通の最大化を支援する、

アジアンブリッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：阪根嘉苗）は、

韓国発のスキンケアブランド「LABONITA（ラボニータ）」の日本国内展開を本格始動し、2026年3月3日より下記2製品を発売いたします。

2026年3月3日より、各ECサイトにて販売を開始いたします。

■Qoo10

LABONITA NRアイクリーム：https://www.qoo10.jp/g/1193822429

LABONITA PERネッククリーム：https://www.qoo10.jp/g/1193826540

■Amazon

LABONITA NRアイクリーム：https://amzn.asia/d/0h1jARsc

LABONITA PERネッククリーム：https://amzn.asia/d/09TxWEQA

■楽天市場：

LABONITA NRアイクリーム：https://item.rakuten.co.jp/asianbridge-glb-beauty/8809177144768/

LABONITA PERネッククリーム：https://item.rakuten.co.jp/asianbridge-glb-beauty/8809177143631/

LABONITAは、「Beauty in Your Daily Life」をコンセプトに、自然由来の知見と先端技術を融合させたスキンケアを展開する韓国発ブランドです。

海外ホームショッピングでの短時間完売実績や、TikTokベトナム セラムカテゴリーでのNo.1獲得など、グローバル市場において支持を集めてきました。

本ブランドが今回提案するのは、“目元・首元”という年齢印象を左右するパーツへのアプローチです。

■ 韓国発・高機能設計ブランド「LABONITA」

LABONITAは、成分配合だけに頼らない“設計思想”を強みとするスキンケアブランドです。

高配合成分とアプリケーター構造を掛け合わせることで、毎日のスキンケアを“塗るケア”から“体感するケア”へと進化させることを目指してきました。

アメリカのホームショッピング番組での短時間完売や、ベトナムTikTokカテゴリーでのNo.1獲得といった実績の背景には、“体感設計”という独自の開発アプローチがあります。

日本市場においては、NMN10,000ppm*1配合の目元ケアと、ペプチド処方のネックケアという2製品から本格展開を開始。

目元・首元に着目した高機能エイジングケア*2を提案します。

*1 NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド／整肌成分）を原料中10,000ppm配合

*2 年齢に応じたケア

商品詳細＜商品特徴＞

左：LABONITA NRアイクリーム 右：LABONITA PERネッククリーム

■ NMN10,000ppm*1配合の目元ケア LABONITA NRアイクリーム（30mL／4,290円・税込）

純度99％以上のNMNを10,000ppm*1配合。

細胞エネルギーに着目したエイジングケア*2設計で、目元のハリと弾力にアプローチします。

3連ステンレスローラーを搭載し、塗布と同時に“冷却ローリング”を実現。均一な圧で目元にフィットし、毎日のケアをより効率的にサポートします。

さらに、アデノシン*3やペプチドコンプレックスを配合し、うるおいに満ちた印象的な目元へ導きます。

*1 NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド／整肌成分）を原料中10,000ppm配合

*2 年齢に応じたケア

*3 アデノシン（整肌成分）

3連ステンレスローラーを搭載手を汚さず衛生的

■ “第二の顔”に着目したネックケア LABONITA PERネッククリーム（50mL／5,390円・税込）

顔に比べて皮膚が薄く乾燥しやすい首元は、年齢印象が表れやすいパーツといわれています。

PERネッククリームは、ペプチドコンプレックスを配合し、ローラー一体型アプリケーターを採用。均一な塗布をサポートしながら、マッサージを同時に行える設計で、なめらかで引き締まった印象の首元へ導きます。

スマートフォンの長時間使用やオンライン会議など、現代のライフスタイルに寄り添うネックケアを提案します。

＜商品概要＞

様々な活用方法で日々のリラックスタイムにも最適手を汚さず使用可能■LABONITA NRアイクリーム

（30mL／4,290円・税込）

特徴：NMN10,000ppm*1配合の目元ケア。

3連ステンレスローラーで均一にアプローチ。

ハリとうるおいのある印象的な目元へ。

朝晩の使用可能。

みずみずしいテクスチャーで肌になじみやすくメイクよれも気になりません。



*1 NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド／整肌成分）を原料中10,000ppm配合

■LABONITA PERネッククリーム

（50mL／5,390円・税込）

特徴：ペプチド配合の高機能ネックケア。

ローラーで均一塗布をサポート。

マッサージ効果もあり首や顔回りもスッキりとした印象へ。

ほうれい線周りやあご下にもご使用いただけます。

＜発売概要＞

【発売日】2026年3月2日（月）各オンラインサイトにて販売開始

オフライン展開：順次展開予定

■ SNS OPEN ■

ブランドOPENと同時に

InstagramとXを開設いたします。

随時フォローキャンペーンを開催予定。

応募方法等は各SNSの投稿をご覧ください。

公式instagram：https://x.gd/vCgPx

公式X：https://x.com/labonita2026?s=21

気になる目元、首元にアプローチ

＜会社概要＞

会社名：アジアンブリッジ株式会社

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

代表者：阪根 嘉苗

設立：2010年4月

事業内容：海外マーケティング支援、海外オフライン販売支援、リブランディング事業、FDA申請、貿易、フルフィルメントなどを一貫して行う越境ECワンストップサービスを台湾・タイの現地法人と連携し、提供。

URL：https://www.asian-bridge.com/

略歴

代表取締役社長 阪根嘉苗

2004 年 リクルートグループに入社。

営業部、人事部を経て2010 年にアジアンブリッジ株式会社を設立。

日本企業の台湾進出のコンサルティング事業をスタートさせ、

日本のベンチャーの4社の台湾ローンチを支援。

2016年より現在の一気通貫支援を開始し、のべ100億以上の海外流通を実現する。

早稲田大学大学院卒 アジア太平洋研究科卒

■本件に関する問い合わせ先

アジアンブリッジ株式会社LABONITA担当宛

Email: info_glb@asian-bridge.com

電話：03-5829-6958