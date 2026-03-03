精密機械加工会社が展示会依存から脱却。「Eigyo Engine」で新規2件とリピート獲得へ｜営業製作所株式会社
最先端のテクノロジーを活用し、製造業の業務改善を支援する営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、同社が提供する営業代行/営業支援/マッチングサービス「Eigyo Engine」が、精密機械加工を手がける株式会社栗原精機（所在地：埼玉県川口市）に導入されたことをお知らせします。
精密機械加工業界では、新規顧客の獲得は既存関係の延長線上で進むケースが多く、再現性のある新規開拓の仕組み構築は容易ではありません。そんな中、本事例ではEigyo Engineの導入により、展示会や既存ネットワークに依存していた従来の営業スタイルを見直し、狙うべきターゲットを明確化した新たな営業手法を確立しました。
ターゲット選定からアプローチ設計までを体系化することで、精度の高い商談機会の創出を実現。導入後は新規受注に成功しただけでなく、継続的な取引へと発展する顧客を獲得し、従来の単発型営業からリピートを生み出す営業基盤へと転換しました。
Eigyo Engineの詳細を見る :
https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/
導入事例の概要
# 抱えていた課題
・新規顧客開拓においては展示会や紹介などの間接的な営業活動に依存
・成果の再現性が低く、新規案件の獲得が安定しない
・新規営業に関するノウハウが不足しており、どのようにアプローチを進めればよいのか明確な方向性を見出せない状況
# マッチングサービス「Eigyo Engine」を選んだ理由
・知人の加工企業の利用実績による信頼感
・ターゲット選定から商談創出までを伴走型で支援できる点
・製造業に理解のある営業支援
# 導入の成果
・実際に創出された商談は的外れなケースが少なく、ターゲット精度の高さを実感
・新規2社の受注を実現し、その後複数回の発注を獲得
・見積進行中の案件も生まれるなど、新規営業に対する手応えを得る結果
導入企業について｜株式会社栗原精機
株式会社栗原精機は、埼玉県川口市に拠点を構え、精密機械加工および複合加工を中心に事業を展開する製造業企業です。約半世紀にわたり培ってきた高精度加工技術と最新設備を融合し、医療機器・工作機械・光学機器など多様な分野の部品加工に対応しています。アルミ、SUS、真鍮、鉄など幅広い材質に対応し、複合加工ではφ4～80の加工領域を得意としています。また、設計提案やVE（価値工学）提案を含めたものづくり支援や異業種連携による新たな価値創出にも取り組んでおり、小ロット試作から量産まで対応できる柔軟な体制を強みとしています。
所在地：埼玉県川口市峯６８-１
従業員数：18名
事業内容：精密機械加工
導入前の課題：展示会中心の営業からの脱却
株式会社栗原精機では、長年にわたり高い加工技術を強みに事業を展開してきましたが、新規顧客開拓においては展示会や紹介などの間接的な営業活動に依存していました。そのため成果の再現性が低く、新規案件の獲得が安定しないという課題がありました。
お客様に対する直接的な営業の経験はなく、展示会や紹介が主流でした。どうしても確実性が低く、成果が上がりにくいのが課題でした。
また、社内で営業活動を強化したいという意識はありながらも、新規営業に関するノウハウが不足しており、どのようにアプローチを進めればよいのか明確な方向性を見出せない状況でした。
私自身、当時は営業を引き継いで2年ほどで、「何をすれば仕事が取れるのか」というのがわかりませんでした。
展示会や紹介に依存した営業体制と新規営業ノウハウの不足。それらが重なり、新規顧客開拓の必要性を感じながらも継続的な営業活動へ踏み出せない状況が続いていました。
Eigyo Engineを選んだ理由：信頼できる外部パートナーへの期待
Eigyo Engineを導入するきっかけは、知人企業がサービスを利用していたことでした。導入事例の記事で知人の企業がEigyo Engineを採用していることを知り、「この会社がやっているなら」と話を聞いてみました。
検討の段階では「コストをかけても大丈夫か」という不安はありましたが、話を聞くなかで挑戦しようと思いました。
Eigyo Engineの導入にあたり、同社が重視したのは新規開拓に繋がる営業の精度です。その点、製造業に特化した営業支援である点に魅力を感じました。
正直最初は半信半疑でしたが、商談に行った先で的外れなアポイントというものはほぼない印象。営業代行は「無闇やたらにアポを取ってくる」というイメージでしたが、そんなことは全くありませんでした。
単なる営業代行ではなく、ターゲット選定から商談創出までを伴走型で支援できる点が評価され、未知の領域だった新規営業に取り組むうえでのハードルを下げる存在として導入を決定しました。
導入後の成果：精度の高い商談創出による新規受注
導入当初は効果への不安もありましたが、実際に創出された商談は的外れなケースが少なく、ターゲット精度の高さを実感しました。従来のテレアポに対するイメージとは異なり、無駄の少ない質の高い商談につながったことが大きな成果となっています。
導入後には新規2社からの受注に成功し、さらに見積進行中の案件も生まれるなど、新規営業に対する手応えを得る結果となりました。
アポから受注に繋がった確率もなかなか高く、すでに受注した2社からも複数回の発注をいただきました。これだけでも大きな価値を感じています。
今後は継続的な営業活動を通じて、さらなる顧客拡大と受注増加が期待されています。
Eigyo Engineを利用することで、時間を有効活用しながら売上を挙げられました。新規開拓を目指している会社にとって価値のあるサービスだと思います。
まずは資料ダウンロード :
https://eigyo-mfg.com/documents/eigyo-engine/
製造業が抱える「新規開拓」に関する課題
製造業における案件確保では、多くの企業が新規開拓に関する課題を抱えています。既存顧客との取引が中心となり、新しい販路を開拓したいと考えていても、「どの企業に、どのような方法でアプローチすればよいのか分からない」という悩みは少なくありません。
とくに専門性の高い加工技術や独自のノウハウを持っていても、それを必要とする企業へ適切に届けられず、結果として技術的な強みを十分に活かせる案件に巡り合えないケースも多く見られます。
また、営業リソース不足を補うために営業代行を活用したものの、業界理解が浅くターゲットが適切でないため、商談につながりにくい質の低いアポイントが増えてしまい、成果に結びつかないという声もあります。
このように、製造業では単なるアポイント数ではなく、技術内容を理解した上でのターゲティングや営業設計が重要な課題となっています。
強みを活かせる案件の獲得なら「Eigyo Engine」Eigyo Engineとは？
Eigyo Engineは、製造業に特化したデータベースと、技術を必要としている企業の絞り込みを駆使して、専任リサーチャーが企業を厳選し、「強みを活かせる案件」をご紹介する営業代行・マッチングサービスです。
データベースには製造業に特化した180万社の情報を蓄積しており、60万件以上のリサーチタグを活用できます。これにより、業界・エリア・ロットはもちろん、加工方法や材質といった「技術ニーズ」、外注状況や設備投資状況などの「発注ニーズ」まで、より高精度な絞り込みが可能です。
さらに、製造業に精通した専任リサーチャーが、候補企業に直接電話でヒアリングを行い、「発注したい仕事内容」を把握。お客様の技術的な強みに最もマッチする案件だけを厳選してご紹介します。
現在、営業製作所株式会社ではEigyo Engineに関する無料ご相談会を実施中です。無料相談やお見積のご依頼、各種お問い合せについては、ぜひお気軽にご連絡ください。
製造業に特化した180万社のデータベース
● 法人データは180万件、部署・拠点データは250万件
● 会員の中からしかマッチングできないビジネスマッチングと異なり、全国の法人からマッチングできるため、母数が圧倒的に多い
製造業に特化したデータベース
60万件のリサーチタグで高精度の絞り込み
● 業界やエリア、ロットだけでなく加工方法や材質など技術を必要とする企業を絞り込み
● 高い生産性で安く製品を提供できる「得意な案件」を見つけられる
高精度の絞り込み機能
製造業に精通した自社専任リサーチャーが案件を厳選
● 専任のリサーチャーが電話で候補企業の「発注したい仕事」をヒアリング
●お客様の技術的な強みとマッチしそうな案件を厳選して紹介
専任リサーチャーによる案件の厳選
Eigyo Engineの料金プラン
Eigyo Engineは、月額固定費で商談までの業務フローすべてを網羅的にサポート。営業にかかる作業は限りなく0になります。平均値で、6ヶ月では粗利ベースで投資を回収。1年で見るとさらに大きくプラスのメリットが見込めます。
従業員を採用するよりも圧倒的に高いコストパフォーマンスが期待できる点もEigyo Engineの大きな魅力。通常、社員1名あたり約600万円かかり、採用難や退職リスク、教育コストなどのリスクも伴います。Eigyo Engineなら、従業員を1名採用するよりも、低いリスク・高いパフォーマンスが見込めます。
営業製作所株式会社 概要
営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。
営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「DX Engine」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。
製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。
社名：営業製作所株式会社
設立：2020年4月1日
代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航
電話番号：06-6136-8027
本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階
従業員数：136名
事業内容：ITソリューション事業
公式サイト：https://eigyo-mfg.com/
Eigyo Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/service/eigyo-engine/
DX Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/dxengine/
採用サイト：https://eigyo-mfg.com/recruit/
お問い合わせ：https://eigyo-mfg.com/contact/