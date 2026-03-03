2026年3月3日



PwCコンサルティング合同会社





PwCコンサルティング、国内初のサービスパートナーとして、



「Built on Workday」アプリの日本市場向け展開を本格始動



Workdayプラットフォーム上で日本独自の人材・業務要件に対応したソリューションの



提供を通じ、人材マネジメントの高度化と業務変革を支援

PwCコンサルティング合同会社（本社：東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は、Workday（日本法人：東京都港区、エグゼクティブ・プレジデント 兼 日本代表：古市 力、以下「ワークデイ」）が提供する「Built on Workday(※1)」アプリの国内初のサービスパートナーとして、日本市場向け展開を本格的に開始します。

近年、地政学リスクの高まりやデジタル技術の急速な進展により、企業を取り巻くビジネス環境はグローバル規模で大きく変化しています。一方、日本企業では、人事制度や業務プロセス、システムが各国・各組織で個別に運用されてきた結果、人材情報や業務データの分散、ITコストや運用負荷の増大といった課題が顕在化しています。こうした背景から、日本独自の要件に対応しながら、グローバルで統一されたデータとプロセスに基づく人材マネジメント基盤を構築することが強く求められています。PwCコンサルティングは、「Workday」の導入支援から運用・保守、さらにBuilt on Workdayアプリの開発・提供までを一体で担う国内唯一のサービスパートナーとして、構想策定から価値創出までを一貫して支援しています。この度、ワークデイは、Workdayプラットフォーム上でパートナーが目的特化型アプリケーションを開発・提供できるプログラムBuilt on Workdayの国内本格展開を開始しました。PwCコンサルティングは、これまでのWorkday導入・運用支援の実績と、人事・財務領域における変革支援の知見を生かし、Workdayのセキュアかつ拡張性の高いプラットフォーム上で稼働するBuilt on Workdayアプリの開発を進めています。初回リリースでは、部門やツールごとに分断され、十分に活用されていなかった人材評価やフィードバックを統合的に収集・可視化し、人材育成や能力開発に活用できる仕組みの実現を目指します。これにより、従来Workday外に分散していた業務プロセスやデータをWorkdayプラットフォーム上に統合し、一貫したユーザー体験、ガバナンス、運用管理の実現を支援します。私たちが目指す主な提供価値は以下のとおりです。周辺システムやツールとの統合による、ITコストおよび運用負荷の最適化グローバルで統一された人材マネジメント基盤の強化と、日本独自の要件への対応の両立WorkdayのAIプラットフォーム上でのデータ活用を通じた、人材マネジメントの高度化と意思決定の迅速化今後は、PwCがグローバルで展開しているBuilt on Workdayアプリの日本版開発に加え、日本のWorkdayユーザー企業が直面する人材マネジメントや人事業務における日本特有の課題に対応するアプリを、ワークデイとの協議を通じて順次開発してまいります。あわせて、情報発信や活用事例の共有を通じて日本におけるパートナーやユーザー企業を中心としたエコシステムの拡充を推進し、企業の持続的な価値創造を支援してまいります。PwCグローバルネットワークが提供しているアプリの詳細はこちら（ https://marketplace.workday.com/en-US/listing#f-appdihttps://marketplace.workday.com/en-US/listing ）を参照ください。※1：Built on Workdayは、Workdayプラットフォーム上でパートナーが目的特化型アプリケーションを開発・提供できるプログラムです。





