フューチャー 『言語処理学会第32回年次大会(NLP2026)』にて4件の研究成果を発表

フューチャー株式会社（東京都品川区、代表取締役会長兼社長グループCEO金丸恭文、以下フューチャー）は、2026年3月9日～13日に開催される「言語処理学会第32回年次大会(NLP2026) 」にプラチナスポンサーとして協賛します。また、当社Strategic AI Groupのリサーチエンジニア、AIコンサルタントが4件の研究発表を行います。

言語処理学会は、日本の言語処理の研究成果発表と国際的な研究交流の場として1994年に設立されました。「言語処理学会第32回年次大会」は、2026年3月9日から5日間にわたり開催され、招待講演や論文発表に加え様々な専門家によるチュートリアルやテーマセッション、ワークショップが行われます。フューチャーは本年次大会において、4件の研究成果を発表します。

◆フューチャー株式会社 研究発表について

日時：3月12日（木） 11:15-12:45 B会場

タイトル：UI-Redline-bench: 赤入れ指示によるWebUIコード修正ベンチマーク （B8-1）

発表者：肥合智史、藤井諒、岸波洋介、森下睦 (フューチャー)

日時：3月12日（木） 11:15-12:45 B会場

タイトル：TimeMachine-bench: LLMは「あの日」のコードを最新環境に適応できるか？ （B8-3）

発表者：藤井諒(東北大/フューチャー)、森下睦(フューチャー/東北大)、矢野一樹(東北大)、鈴木潤(東北大/理研/NII)

日時：3月12日（木） 14:15-15:45 B会場

タイトル：WikiOriginQA: 知識の起源を組み込んだ文化的バイアス分析用QAデータセットの自動構築 （B9-19）

発表者：羽根田賢和(フューチャー/東北大)、岸波洋介、藤井諒(フューチャー)、坂口慶祐(東北大)、森下睦(フューチャー)

日時：3月12日（木） 14:15-15:45 C会場

タイトル：項の復元は必要か？日英機械翻訳における省略された項の扱いの分析 （C9-20）

発表者：野末慎之介(東北大)、松林優一郎(東北大/理研)、藤井諒(フューチャー/東北大)、岸波洋介(フューチャー)、森下睦(フューチャー/東北大)、坂口慶祐(東北大/理研)

NLP2026発表一覧：https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2026/

フューチャーでは AI に特化した専門組織「Strategic AI Group」を中心にリサーチエンジニアや AI エンジニアを積極的に育成・採用し、自然言語処理および生成 AI の学術研究・研究開発を進めています。2024年には国内生成AIの開発力強化プロジェクト「GENIAC」（※1）の支援を受け、「日本語とソフトウェア開発に特化した基盤モデル」を一般公開しました。2025年からは、社員の博士号取得を支援する社会人ドクター支援制度「Future PhD Support Program」（※2）を導入し、AIをはじめ先端技術人材の育成を加速しています。また、研究開発のみならず主要事業会社のフューチャーアーキテクト（本社：東京都品川区、代表取締役社長：谷口友彦）とともに、AI社会実装ナンバーワンカンパニーを目指し、お客様の経営やビジネスに貢献するAIの導入も加速させています。

今後も最先端の研究と科学的なコンサルティングアプローチでお客様の業務と IT をトータルにデザインし、新たな価値を創造します。

◆開催概要

会期：2026年3月9日（月）～3月13日（金）

会場：ライトキューブ宇都宮 （栃木県宇都宮市宮みらい1-20）

参加には、ウェブサイトからの登録が必要です（有料）

NLP2026公式サイト：https://anlp.jp/nlp2026/

※1.GENIAC https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/geniac/index.html

NEDO採択事業 https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100331.html

「日本語とソフトウェア開発に特化した基盤モデル」公開URL

https://huggingface.co/future-architect/Llama-3.1-Future-Code-Ja-8B

※2.フューチャー、社会人ドクター支援制度「Future PhD Support Program」を導入

https://www.future.co.jp/press_room/PDF/PressRelease_FuturePhDSupportProgram_250423.pdf