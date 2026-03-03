一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下JIPDEC）は、2026年3月26日（木）に、JIPDECセミナー「 令和8年度 経済産業省デジタル関連施策について」を開催いたします。

■詳細・参加お申込みはこちらから

デジタル技術や生成AIの進展を背景に、企業にはDXを通じたビジネス変革と、AI・データ活用への対応が一層求められています。

本セミナーでは、講師に経済産業省 商務情報政策局総務課 政策企画委員 寺川 聡氏をお迎えし、令和8年度予算案におけるIT・AI分野の施策の方向性を踏まえながら、イノベーション創出に向けた事業環境の整備や、AI等の利活用をめぐる政策動向について解説いただきます。

あわせて、今後の投資や支援の考え方についても、背景や狙いを交えてお話しいただく予定です。

JIPDECセミナー開催概要

主催：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

日時：2026年3月26日（木） 15:00～16:00（入室開始14:45）

開催方法：Zoomビデオウェビナー

定員：500名（定員に達し次第、受付終了します）

参加費：無料（事前申込制）

プログラム

※プログラムの内容および講師は、一部変更の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・ 15:00～16:00

講演「経済産業省 令和8年度デジタル関連施策について」

経済産業省 商務情報政策局総務課 政策企画委員 寺川 聡氏

■ 本件に関するお問い合わせ

⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

広報室 お問い合わせフォーム