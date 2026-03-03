2026年3月3日（火）

TEPIA先端技術館が春イベントを開催！ ～AIってなんだろう？見る・知る・ちょっとやってみる！～ 常設展示リニューアルに合わせ、AIに関係する体験や特別講座がもりだくさん

一般財団法人高度技術社会推進協会（略称：TEPIA、所在地：東京都港区）は、3月20日（金祝）から4月5日（日）までの期間、「TEPIA先端技術館」で春イベントを開催します。

本イベントは、新展示コーナー「人とAI」の公開に合わせ、子どもたちがAIやロボット、プログラミングなどの先端技術を、見て・知って・体験できる内容となっています。期間中は、展示体験に加え、トークセッション、クイズラリー、自由工作、プログラミング体験、TEPIAスタッフや協力団体による特別講座など、多彩なプログラムを実施します。

ぜひ、TEPIA先端技術館ウェブサイトをご確認のうえご来館ください。

入館は無料、特別講座・トークセッションは事前予約制です。

【2026春イベントウェブサイト】 URL: https://www.tepia.jp/exhibition/event/2026spring

▮ 特別体験プログラム（参加費無料）

〇 新コーナー「人とAI」連動企画 トークセッション（事前予約制）

「AIで未来をつくるのは君たちだ！～TEPIA館長が若手クリエイターたちから聞きだすその秘訣～」

新コーナー「人とAI」では、AIを活用した3種類のコンテンツが体験可能です。AIを使って自分の創造性を広げる楽しさを実感できるコンテンツを開発した若手クリエイター3名と、TEPIA先端技術館の館長によるトークセッションを4月4日（土）に開催。

※トークセッションの詳細や予約お申込みはウェブサイトをご確認ください。

〇画面の指示通り体を動かすAI体験

画像解析技術を使った体験型ゲーム「子どもの姿勢を良くしチャオ！」を期間中常設展示。

展示協力：株式会社ILLUMINATE 株式会社Acculus

▮特別体験コンテンツ（参加費無料）

〇工作体験

２Fクリエイティブラボにて、ぶんぶんごまづくりや偏光板万華鏡づくりを自由に体験できます。

※4月5日（日）は講座開催のため、ご体験いただけません。

〇展示をめぐって学べるクイズラリー

新コーナー「人とAI」を含めた先端技術の展示を見て、

体験しながら楽しく理解を深められるクイズラリーを実施します。

参加いただいた方には景品をご用意しております。

〇球体型ロボットプログラミング

球体型ロボット「BOLT」をつかった期間限定プログラミングワークショップを開催！

AIによる自動運転をテーマにBOLTを車に見たてて目的地に向かってプログラミングを体験できます。

当日受付にて予約制

※4月4日(土)はトークセッション開催のためご体験いただけません。

〇ドローン操縦体験とドローンミニフライトショー

期間中に、プログラミング教育用ドローン「Hula」とタブレットを使ってドローンをプログラミングで操縦する体験を開催いたします。

【ドローンウィーク期間】3月24日(火)～3月29日（日）

ドローン操縦体験は（1部9:40～10:55/2部13:10～14:25/3部15:10～16:25）当日入場後受付にて予約制

ドローンミニフライトショーは（1部11:20~/2部14:50～/3部16:50～）に開催いたします。予約不要でどなたでもご観覧いただけます

【通常開催】上記期間以外

ドローン操縦体験は3部16:00～16:45当日入場後受付にて予約制

※土日祝に限り公平性、安全性の確保のため「抽選方式」で実施いたします。

ドローンミニフライトショーは(1部11:20~/2部14:50~/3部15:15～)開催いたします。予約不要でどなたでもご観覧いただけます

▮ 特別講座（事前予約制・参加費無料）

協力団体やTEIPAスタッフによる、プログラミングやAI、ものづくり等に関する講座を実施します。

○「AIプログラミング体験～ScratchでAIレジをつくろう～」

AIに画像を『学習』させ、『認識』できたか結果を確認することで、画像認識AIを体験します。次に、Scratch（スクラッチ）でプログラミングを行い、この仕組みを活用できる場面やシステムについて考えてみましょう。

3月20日（金祝) ①10：00～11：30 ②13：30～15：00

○「親子で学ぶ生成AI講座」 （保護者同伴・参加必須）

本講座は、生成AIを楽しく体験しながらAIについての理解を深めます。講座を通じて、AIを単なる遊び道具としてではなく、学びや創造を助けるツールとして捉え将来に役立つ情報処理能力やデジタルリテラシーの基礎を育むことを目指します。

3月21日（土）①10：00～11：０0 ②13：30～14：30

○「親子で参加！AI×3Dモデリング」（保護者同伴・参加必須）

生成AIを用いて手描きのイラストから3Dモデルを作成します。

作成したデータは3Dプリンタで出力して、後日ご自宅まで送付いたします。

※レターパックプラス持参の方のみ対応

※本講座では、講師の管理・指導のもと、学習目的で生成AIを利用します。あらかじめ内容をご理解・ご同意のうえでお申し込みください。

3月22日（日）①10：00～11：00 ②13：30～14：30

○一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構 「ロボットプログラミング講座」

メカナムホイールを使って360°移動できるロボットをプログラミングしてみよう

3月28日（土）①10：00～12：00 ②13：30～15：30

○ 「レーザー加工機でオリジナルの行燈をつくろう！」

モデリングソフト「Tinkercad（ティンカーキャド）」でモデリングを学びながら、オリジナルの行燈（外枠部分）のデータを作成する講座。作成したデータはレーザー加工機で加工し組み立てた後、当日お持ち帰りいただけます。

4月5日（日） ① 10：00～11：30 ②13：30～15：00







【特別講座 参加方法】

事前申込制・抽選（参加費無料）

※各講座の詳細、申込締切日はウェブサイト

（URL：https://www.tepia.jp/exhibition/event/2026spring）をご確認のうえお申込みください。

▮ 常設展示

3月20日（金祝）より、1F展示エリアに新しい展示コーナーと特別展示を追加します。

◇新展示コーナー 「人とAI」

社会に欠かせない存在となったAI（人工知能）について、体験を交えながら理解を深め、AIと人との共創によって広がる未来を提示するものです。あわせて、AIのリスクや倫理課題についても取り上げ、来館者一人ひとりが「AIをどのように活用し、どんな未来をつくっていきたいか」を考えるきっかけを提供します。

◇ 特別展示コーナー 「第19回キッズデザイン賞 TEPIA特別賞受賞作品」

～ぬう まなぶ あそぶ。 ナカが透き通って見える、新感覚ミシン～ 『パステルミシン』

展示協力：株式会社アックスヤマザキ

透けて見える構造でミシンの仕組みを学びながら、簡単・安全にものづくりができる子ども向けの本格ミシンです。

糸掛けや糸調整などの準備もわかりやすく、操作性の難しさで苦手にならない工夫をしています。

『ぬう、まなぶ、あそぶ。』をモットーに、作るものや素材、手順を考える体験を通して、子どもたちの創造力やプログラミング的思考を育みます。

【TEPIA先端技術館とは】

TEPIA先端技術館は、解決が必要な様々な社会的課題と、その解決に役立つ先端技術を、

次世代を担う若者等多くの方に分かりやすく紹介する展示施設です。

【施設概要】

・入館無料

・事前予約制（1日3部制 ①9：30-11：30 ②13：00-15：00 ③15：00-17：00）

※ご来館の際は、TEPIA先端技術館ウェブサイト（https://www.tepia.jp/exhibition）から、ご予約ください。

・休館日：月曜日（但し、月曜日が祝日の場合には開館し翌平日に休館）、年末年始

・住所：〒107-0061 東京都港区北青山2-8-44

・アクセス：東京メトロ銀座線 外苑前駅2b出口から徒歩4分

TEPIA先端技術館（一般財団法人高度技術社会推進協会）

