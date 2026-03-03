煩わしいケーブル、もうお別れ！iOS／Android両対応、ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター「Ottocast Mini シリーズ」「楽天スーパーSALE」限定公開
■製品概要
【有線CarPlayでは、配線が増えて車内がごちゃつきがち】
【ナビの反応が遅く、イライラすることはありませんか？】
こんなお悩みありませんか？
「Mini Slim」は、USBポートに挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター。
ナビ・音楽・通話などのスマホ機能を、これまで通りの操作感で車内に拡張できます。
初回設定のみで、以降はエンジンONで自動接続。ケーブル不要で、すぐにナビ・音楽・通話が使えます。
「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーン｜数量限定。
この機会に、車内エンターテインメントの新しいスタイルをぜひ体感してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342948/images/bodyimage1】
■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）
店舗名：オットキャスト（OTTOCAST）公式店
割引率：15％OFF
販売価格：4,999円（税込）~5,999円（税込）
最終価格：4,249円（税込）~5,099円（税込）
クーポン有効期間：3月1日00：00 ～ 3月15日23：59
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TE5NMC0zUVdMLVRFVlAtT0YxSQ--&rt=
商品URL：https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minislim/
■選ばれるポイント
1.【ケーブル接続から解放】純正の有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化
忙しい朝の通勤や、近場へのちょっとした外出でも、乗車のたびにスマートフォンを取り出してコードを差し込む必要はありません。「Mini Slim」は有線接続をワイヤレスに変換し、すっきりとした車内環境を実現します。
2.【エンジンONで自動スタート】初回のペアリング設定のみでOK
初回に一度ペアリング設定を行えば、その後の操作は不要。2回目以降はエンジンをかけるだけで自動的に接続され、待ち時間なくCarPlay／Android Autoをすぐに利用できます。また、iPhone・Androidどちらにも対応。ご家族で端末が異なる場合でも1台で共有可能です。
3.【いつもの機能をそのまま】
ナビ、音楽再生、通話、Siri／Googleアシスタントなど、普段使っているアプリを従来と同じ操作感で車載ディスプレイに表示できます。
4.【接続が簡単です】初めての方でも迷わない。
本体を車両に接続するだけで準備が完了します。車載Wi-Fiに接続、またはスマートフォンのテザリングをオンにするだけで、すぐにご利用いただけます。複雑な設定は不要で、どなたでも簡単に接続できます。
最初に一度ペアリングすれば、次回からはエンジンをかけるだけで自動接続。
5.【超コンパクト設計】指先サイズ、存在感を感じさせないコンパクトボディ
約8.8g、20.7×20.7×23.5mmの小型ボディ。縦縞テクスチャーにより繊細な触感を実現し、車内に自然と馴染みます。
■注意事項
【車両について】
・本製品をワイヤレスでご使用いただくには、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車両が必要です。
※非対応車種：BMW／MINI車には使用できません。
【対応スマートフォン】
・iPhone：iOS 10以降（iPhone 6以降）に対応しています。
・Android：Android OS 11以降（Android Auto対応端末）に対応しています。
■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）
店舗名：オットキャスト（OTTOCAST）公式店
割引率：15％OFF
販売価格：4,999円（税込）~5,999円（税込）
最終価格：4,249円（税込）~5,099円（税込）
クーポン有効期間：3月1日00：00 ～ 3月15日23：59
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TE5NMC0zUVdMLVRFVlAtT0YxSQ--&rt=
商品URL：https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minislim/
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
【有線CarPlayでは、配線が増えて車内がごちゃつきがち】
【ナビの反応が遅く、イライラすることはありませんか？】
こんなお悩みありませんか？
「Mini Slim」は、USBポートに挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプター。
ナビ・音楽・通話などのスマホ機能を、これまで通りの操作感で車内に拡張できます。
初回設定のみで、以降はエンジンONで自動接続。ケーブル不要で、すぐにナビ・音楽・通話が使えます。
「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーン｜数量限定。
この機会に、車内エンターテインメントの新しいスタイルをぜひ体感してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342948/images/bodyimage1】
■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）
店舗名：オットキャスト（OTTOCAST）公式店
割引率：15％OFF
販売価格：4,999円（税込）~5,999円（税込）
最終価格：4,249円（税込）~5,099円（税込）
クーポン有効期間：3月1日00：00 ～ 3月15日23：59
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TE5NMC0zUVdMLVRFVlAtT0YxSQ--&rt=
商品URL：https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minislim/
■選ばれるポイント
1.【ケーブル接続から解放】純正の有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化
忙しい朝の通勤や、近場へのちょっとした外出でも、乗車のたびにスマートフォンを取り出してコードを差し込む必要はありません。「Mini Slim」は有線接続をワイヤレスに変換し、すっきりとした車内環境を実現します。
2.【エンジンONで自動スタート】初回のペアリング設定のみでOK
初回に一度ペアリング設定を行えば、その後の操作は不要。2回目以降はエンジンをかけるだけで自動的に接続され、待ち時間なくCarPlay／Android Autoをすぐに利用できます。また、iPhone・Androidどちらにも対応。ご家族で端末が異なる場合でも1台で共有可能です。
3.【いつもの機能をそのまま】
ナビ、音楽再生、通話、Siri／Googleアシスタントなど、普段使っているアプリを従来と同じ操作感で車載ディスプレイに表示できます。
4.【接続が簡単です】初めての方でも迷わない。
本体を車両に接続するだけで準備が完了します。車載Wi-Fiに接続、またはスマートフォンのテザリングをオンにするだけで、すぐにご利用いただけます。複雑な設定は不要で、どなたでも簡単に接続できます。
最初に一度ペアリングすれば、次回からはエンジンをかけるだけで自動接続。
5.【超コンパクト設計】指先サイズ、存在感を感じさせないコンパクトボディ
約8.8g、20.7×20.7×23.5mmの小型ボディ。縦縞テクスチャーにより繊細な触感を実現し、車内に自然と馴染みます。
■注意事項
【車両について】
・本製品をワイヤレスでご使用いただくには、純正の有線CarPlay／Android Autoを搭載した車両が必要です。
※非対応車種：BMW／MINI車には使用できません。
【対応スマートフォン】
・iPhone：iOS 10以降（iPhone 6以降）に対応しています。
・Android：Android OS 11以降（Android Auto対応端末）に対応しています。
■「楽天スーパーSALE」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）
店舗名：オットキャスト（OTTOCAST）公式店
割引率：15％OFF
販売価格：4,999円（税込）~5,999円（税込）
最終価格：4,249円（税込）~5,099円（税込）
クーポン有効期間：3月1日00：00 ～ 3月15日23：59
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TE5NMC0zUVdMLVRFVlAtT0YxSQ--&rt=
商品URL：https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minislim/
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
プレスリリース詳細へ