自動車用エアサスペンション市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月24に「自動車用エアサスペンション市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用エアサスペンションに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用エアサスペンション市場の概要
自動車用エアサスペンション市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用エアサスペンション市場規模は 2035 年に約 239.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用エアサスペンション市場規模は約 113.8億米ドルとなっています。自動車用エアサスペンションに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.14% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用エアサスペンション市場シェアの拡大は、世界的なEV生産の増加によるものです。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、2024年には約17百万枚のエアサスペンションが販売され、販売シェアは20%を超えると予想されています。EVでは、エアサスペンションはバッテリーの重量配分、空力特性、そして走行効率を向上させます。
自動車用エアサスペンションに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-air-suspension-market/114268
自動車用エアサスペンションに関する市場調査では、商用車、公共交通機関、物流の急速な拡大、そしてインテリジェントサスペンションシステム開発への投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これに加え、車両の安全性、操縦性、安定性への高い関心が市場の成長を牽引しています。
しかし、高いメンテナンス費用と所有コストが今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。エアサスペンションシステムは、専門的な診断と熟練した技術者を必要とし、エアスプリングとコンプレッサーの交換費用も高額となるため、全体的なコストが増加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343014/images/bodyimage1】
自動車用エアサスペンション市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用エアサスペンション市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用エアサスペンションの市場調査は、車両タイプ別、コンポーネントタイプ別、技術タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
自動車用エアサスペンション市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114268
車両タイプ別に基づいて、自動車用エアサスペンション市場は、小型車両、大型トラックとトレーラー、バスと長距離バスに分割されています。このうち、小型車両セグメントは、電気自動車（EV）の販売増加、乗用車の急速なプレミアム化、そして乗り心地向上への高い需要により、予測期間中に66%のシェアを占めると予想されています。さらに、プレミアムSUVや高級セダンにおけるエアサスペンションの採用増加も、セグメントの成長を支えています。
自動車用エアサスペンションの地域市場の見通し
