弁護士向けAI法務OS「AILEX」、デジタル庁e-Gov法令APIとリアルタイム連携 ～AIチャットから「民法709条」と話しかけるだけで条文を即時参照、業界初のAI×法令検索統合を実現～
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、弁護士事務所向けAI法務SaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、デジタル庁が提供するe-Gov法令API（Version 2）とのリアルタイム連携機能を2026年3月3日にリリースしたことをお知らせいたします。
本機能により、日本の法令（憲法・法律・政令・府省令等、約9,400件）をAILEXの画面内からリアルタイムに検索・参照・引用できるようになりました。さらに、AILEXに搭載されたAIエージェント（20ツール）から「民法709条を教えて」と自然言語で話しかけるだけで、AIが自動的にe-Gov法令APIを呼び出し、該当条文を出典付きで回答します。
?? 開発背景：弁護士の日常業務における法令参照の非効率
弁護士の日常業務において法令条文の参照は不可欠です。しかし現状では、e-Gov法令検索サイトを別ウィンドウで開き、法令名を入力して検索し、該当条文を探し出し、手動でコピー＆ペーストする必要があります。準備書面1通を作成するだけでも、複数の法令を参照するたびにこの操作を繰り返すことになり、とりわけ複数の法令を横断的に引用する訴訟案件では大きな時間的負担となっていました。
AILEXは「弁護士が使うすべてのツールをひとつの画面に統合する」というコンセプトのもと、AI法律相談・文書生成・事件管理・mints電子提出対応を一気通貫で提供しています。法令検索のAILEX内統合は、この思想の自然な延長線上にある機能拡張です。
?? 新機能の概要
（1）法令名検索
法令名を入力するだけで、該当する法令を即座に検索できます。法令種別（法律・政令・府省令等）や元号（明治～令和）によるフィルタリングにも対応しています。
（2）全文キーワード検索
法令本文内のキーワードで検索が可能です。たとえば「損害賠償」と入力すると、民法・商法・製造物責任法など、条文本文に「損害賠償」を含むすべての法令がヒットします。キーワード部分はハイライト表示され、どの条文のどの箇所にキーワードが含まれるかを一目で確認できます。
（3）条文表示・ワンクリックコピー
検索結果から法令をクリックすると、条文全文がモーダル画面で表示されます。条番号ジャンプ機能で特定の条文に直接アクセスでき、ワンクリックで条文テキストを出典情報付きでクリップボードにコピーできます。
（4）条文ブックマーク
よく参照する条文にブックマークを付け、メモを残せます。たとえば「不法行為の基本条文」「本件で争点の条文」といったメモとともに保存でき、後からブックマーク一覧ですぐにアクセスできます。
（5）改正履歴閲覧
法令の改正履歴を時系列で確認できます。「この条文はいつ改正されたのか」「どの改正法によって変更されたのか」を把握でき、訴訟における法令適用の時的範囲の確認に役立ちます。
（6）AIエージェント連携（AIチャットからの条文検索）
AILEXに搭載されたAIエージェント（20ツール）に「民法709条の条文を教えて」「会社法における取締役の義務に関する条文を検索して」と話しかけるだけで、AIが自動的にe-Gov法令APIを呼び出し、該当条文を出典付きで回答します。書面作成中にチャット欄から条文を呼び出し、そのまま準備書面に引用するといった一連の業務フローがAILEX内で完結します。
