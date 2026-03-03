レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ブルーバイオテクノロジー市場は2035年までに120億米ドルに急拡大、海洋バイオイノベーションの飛躍的進展を背景に堅調な年平均成長率7.15％で拡大
ブルーバイオテクノロジー市場は、2025年の60億米ドルから2035年には120億米ドルへと拡大する見込みであり、2026年から2035年の市場予測期間において年平均成長率（CAGR）7.15％を記録すると予測されています。本市場の成長軌道は、海洋および水生生物資源を医薬品、エネルギー、食品、環境分野へ統合する動きの加速によって支えられています。ブルーバイオテクノロジーは、海洋生物を活用して生理活性化合物、革新的治療法、持続可能な養殖ソリューション、代替バイオエネルギー源の開発を推進する分野です。市場規模の拡大は、世界的な持続可能性、医療、食料安全保障といった課題への対応として、海洋由来イノベーションに対する制度的・産業的コミットメントが高まっていることを示しています。
■ 技術革新と持続可能ソリューションの加速
遺伝子工学および合成生物学の進展は、ブルーバイオテクノロジー市場の構造を根本的に変革しています。CRISPRを活用した遺伝子編集技術や海洋ゲノミクスは、水生生物の精密な操作を可能にし、高付加価値バイオ分子や再生可能バイオ製品の発見を加速させています。バイオ燃料生産向けに遺伝子改変された藻類は、化石燃料への依存度を低減しつつ環境持続性を促進する技術革新の好例です。同時に、医薬品や化粧品分野における環境配慮型生産手法への需要拡大も業界成長を後押ししています。海洋由来化合物は、その高効率性、生分解性、環境負荷の低さから高い評価を受けています。
■ 規制制約および資本集約型開発の障壁
有望な市場予測が示される一方で、構造的制約も市場動向に影響を与えています。研究開発および商業化に伴う高コスト、複雑な海洋サンプル採取プロセス、研究室規模から商業規模へのスケールアップの難しさなどが、重大な財務的課題となっています。さらに、海洋資源へのアクセス、生物多様性保護、バイオ倫理遵守に関する各国政府の厳格な規制は、承認プロセスの長期化を招いています。新興国における認知度の低さや資金不足も導入拡大を制限する要因です。これらの要素は短期的な市場規模拡大を抑制する一方で、長期的な業界成長を持続させるためには、政策連携および投資最適化戦略の重要性を浮き彫りにしています。
■ 海洋生物多様性への関心拡大と研究投資の加速
海洋生物多様性が持つ経済的・科学的価値への認識の高まりは、ブルーバイオテクノロジー市場に大きな機会をもたらしています。教育的取り組みや科学的探査の進展により、海洋由来の生理活性物質が医薬品、栄養分野、産業用酵素分野で持つ潜在力が注目されています。海洋バイオテクノロジー研究に対する官民投資は強化されており、世界全体で年間10億米ドル超と推定されています。この資本流入は、深海探査、高度なバイオプロスペクティング、新製品開発を支援し、市場予測の見通しを強化するとともに、持続的なCAGR拡大に直結するイノベーションパイプラインを強化しています。
主要企業のリスト：
● DuPont
● BASF
● Novozymes
● Evonik Industries
● Cargill
● DSM
● AquaBounty Technologies
● Genomatica
● Algenuity
● Seasol International
■ エンドユーザー動向と医療主導型需要構造
ブルーバイオテクノロジー市場のセグメンテーションにおいて、2025年には病院が最大の収益創出エンドユーザーセグメントとなりました。この成長は、患者アウトカムの向上を目的とした海洋由来治療薬や再生医療ソリューションの採用拡大を反映しています。高度な臨床インフラを有する病院は、精密医療およびバイオテクノロジー活用治療の実装を促進する役割を担っています。海洋由来バイオ医薬品や個別化医療への需要拡大は、市場規模の成長に直接的な影響を与えています。この医療主導型需要構造は、予測期間中の市場安定性および業界成長パターンを強化する要因となっています。
