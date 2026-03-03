【本の要約サービス「flier」月間ランキング】脳科学で「扁桃体」を制御し、ストレスから身を守る本が第1位！ 次年度のタスク解消に向け、生成AIや行動術の実務書もランクイン 全国の書店でフェア開催
累計会員数129万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2026年2月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
1位に輝いたのは『脳科学でわかった 仕事のストレスをなくす本』（西剛志／アスコム）でした。延べ3万人を指導した脳科学者の知見から、ストレスを「解消」するのではなく、脳の扁桃体を制御して「そもそも入れない」科学的メソッドを解説。脳の老化やパフォーマンス低下を防ぐ具体的な手法が、多忙なビジネスパーソンから支持を集めました。
また、2位に『面倒な仕事が一瞬で片付く 生成AIタスク爆速大全』（宮崎学／かんき出版）、6位には『こうやって、すぐに動ける人になる。』（ゆる麻布／PHP研究所）がランクイン。生成AIを駆使した自動化や、仕事に取り組む心理的ハードルを下げる行動術など、年度末や新年度の準備に向けてタスク解消を目指す読者の切実なニーズが反映される結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2026年1月25日～2026年2月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年2月）
1位：『脳科学でわかった 仕事のストレスをなくす本』（西剛志／アスコム）
2位：『面倒な仕事が一瞬で片付く 生成AIタスク爆速大全』（宮崎学／かんき出版）
3位：『コミュ力が高い人が話しながら意識していること』（安達裕哉／日本実業出版社）
4位：『改訂版 本当の自由を手に入れるお金の大学』（両@リベ大学長／朝日新聞出版）
5位：『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』（武政秀明／サンマーク出版）
6位：『こうやって、すぐに動ける人になる。』（ゆる麻布／PHP研究所）
7位：『静かな人はうまくいく』（小原康照／すばる舎）
8位：『【改訂新版】今さら聞けない 投資の超基本』（泉美智子［著］・奥村彰太郎［監修］／朝日新聞出版）
9位：『「老害」と呼ばれたくない私たち』（河合薫／日本経済新聞出版）
10位：『仕事がデキる人の質問のキホン』（田中志／アルク）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年4月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年2月 ビジネス書月間ランキング1位『脳科学でわかった 仕事のストレスをなくす本』
著者 西剛志氏 コメント
今回多くの人にご支持いただき、とても嬉しく思っています。
これまで全国の企業など3万人以上の人に講演やアドバイスを行なってきましたが、「仕事でストレスがある」という人は80％以上と多くの人が悩みを感じていました。
しかし、ストレスは実際にこの世界に存在するものではありません。私たちの脳で生み出されるものです。
私も以前、職場や人間関係で悩んだこともありましたが、脳のしくみを研究して、私自身、今ではウソのようにストレスがなくなりました。
脳を知ることは、自分を知ること。幸福度まで高まる効果もわかっています。本書を通して、多くの人に幸せな人生を実現してもらえると嬉しいです。
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,200冊以上の本を読むことができます。
