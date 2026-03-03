【21LIVE】3月3日（火）より『誕生石の伝説』が開催！アクアマリンを集めてバナー出演や配信ポイントアップのチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、3月3日（火）より『誕生石の伝説』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342676/images/bodyimage1】
＼顔出しナシでもエントリーOK！／
アクアマリンを集めてランキング上位を狙おう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月3日（火）より『誕生石の伝説』を開催します。
期間中は、誕生石「アクアマリン」を集めることでランキングに参加可能です。
獲得数に応じて順位が決定し、ランキング上位に入賞したライバーには最大150,000ptの配信ポイント初期値アップやイベント限定バッジ、翌月開催の誕生石イベント用バナー出演権などをプレゼント！
「アクアマリン」は“勇敢・聡明・冷静沈着”を石言葉に持ち、希望や行動力をもたらすとされる誕生石。
配信で応援を集めながら、その輝きを積み重ねていきましょう。
＼一般ランキングプライズ／
▼バッジ
アクアマリンを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが3,000～150,000ptアップ！
数値が大きいほど配信一覧で上部に表示され、より多くのリスナーとの出会いにつながります。
▼バナー出演
TOP3入賞で、翌月開催の誕生石イベントページトップバナーのモデル出演権を獲得できます。
★TOP1
・公式LINE案内バナー出演
・プレスリリース用バナー出演
・イベントページトップバナー出演
★TOP2～3
・イベントページトップバナー出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342676/images/bodyimage2】
＼ビギナーランキングプライズ／
▼バッジ
アクアマリンを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント
TOP21入賞で配信ポイントが1,000～100,000ptアップ！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
3月3日（火）～3月19日（木）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------
※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
3月1日時点で初配信日から60日を越えているライバー
【ビギナーランキング】
3月1日時点で初配信日から60日以内のライバー
--------------------------------------------------------
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342676/images/bodyimage3】
芸能プロダクション・株式会社エフエンタープライズ（F.Enterprise）のホームページで、21LIVEの公式ライバーを紹介！！（https://fenterprise.jp/）
21LIVEの公式ライバーは毎月更新なので、21LIVEで配信を始めたばかりのビギナーライバーも公式ライバーを目指しやすい！
