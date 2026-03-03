人工知能搭載デジタルツイン空調最適化市場、二〇三五年までに百四十億ドル規模へ加速
省エネルギー義務化、スマート建築拡大、クラウド接続型最適化が空調性能管理を再構築
世界の人工知能搭載デジタルツイン空調最適化市場は、二〇二五年に十四億一千七百三十万ドルに達し、二〇二〇年以降年平均二七・三％で拡大してきた。二〇三〇年には四十六億五千二十万ドル（年平均二六・八％）、さらに二〇三五年には百四十億九千百八十万ドルへと拡大し、後半期間は年平均二四・八％で成長すると予測されている。
この成長は、人工知能、デジタルツイン解析、建築エネルギー管理システムの融合が進んでいることを示している。
過去の成長要因
二〇二〇年から二〇二五年にかけての拡大は、建築運営およびエネルギー管理における構造的変化に支えられた。
主な要因は以下の通りである。
・世界的なエネルギー価格上昇
・厳格化する省エネルギーおよび排出規制
・持続可能性および炭素削減目標の強化
・スマート建築およびモノのインターネット統合の拡大
一方で、初期導入費用の高さや既存設備との統合・相互運用性の課題が普及を制限した。
予測期間を支える要因
二〇二五年以降は、建築インフラの運用複雑化と性能要求の高度化が成長を後押しすると見込まれている。
主な推進要因は以下である。
・室内空気質向上への需要拡大
・改修および建築近代化計画の増加
・商業インフラ開発の拡大
・需要応答制度およびスマート電力網統合の進展
制約要因としては、熟練人材不足、情報セキュリティおよび個人情報保護への懸念、貿易摩擦や関税が技術供給網に与える影響が挙げられる。
技術動向：より高度で接続型の最適化へ
市場では、空調最適化を革新する人工知能搭載デジタルツイン基盤の導入が進んでいる。
統合が進む主な要素は以下の通りである。
・リアルタイムセンサーネットワーク
・クラウド型データ処理
・予測型人工知能解析
・継続的性能補正
焦点は、事後対応型保守から自律的な人工知能主導型性能最適化へと移行している。
市場セグメント分析
構成要素別
・二〇二五年にはソフトウェアが市場価値の五八・〇％（八億二千百四十万ドル）を占め最大セグメントとなった。
・ハードウェアは二〇二五年から二〇三〇年にかけて年平均三〇・五％で最も速い成長が見込まれている。
ソフトウェア優位は解析基盤および最適化技術の重要性を示し、ハードウェア成長はセンサー展開およびエッジ機器統合拡大を反映している。
導入形態別
・二〇二五年にはオンプレミス型が五七・九％（八億二千三十万ドル）で主導した。
・クラウド型は二〇二五年から二〇三〇年にかけて年平均三四・三％で最速成長が予測されている。
クラウド成長は、複数建築を横断する集中管理および遠隔監視需要に合致している。
用途別
二〇二五年時点では、
・商業建築が三一・三％（四億四千三百四十万ドル）で最大であった。
今後は、
・データセンターが年平均三三・三％で最も速い成長が見込まれている。
高冷却負荷および高エネルギー消費が、データセンター需要を加速させている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343046/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343046/images/bodyimage2】
最終利用者別
二〇二五年には、
・空調施工業者が三〇・八％（四億三千六百八十万ドル）で最大セグメントであった。
二〇二五年から二〇三〇年にかけては、
・エネルギーサービス企業が年平均三一・七％で最速成長が見込まれている。
