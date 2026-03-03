製造現場で“初”の産休・育休取得。「仕事と子育ての両立」を当たり前にできる職場へ

株式会社イトーキ











「この仕事、性に合ってるんですよね」。フォークリフトを颯爽と乗りこなし、慣れた手つきで巨大な設備を操作する吉岡さん。板金加工のプロとして活躍する中で、大切にする思い、製品へのこだわりとは。そして、出産・子育てというライフステージの変化を前に仕事とどう向き合おうとしていたのか。そのときに見据えていた未来について聞きました。











※所属部署・役職・制度は取材当時のものとなります。現時点の情報と異なる場合があります。

板金の仕事が好き、製造の現場が好き











私の担当は、キャビネット製造ラインの天板加工工程です。何トンもの圧力をかけられる大きなプレス機を操作して部材を加工した後、スポット溶接機で一つ一つに補強材を取り付けていくのが主な仕事です。





力仕事もあり、職場に女性はあまりいません。でも、ものづくりに憧れて工業科の高校を出た私にとっては、男性が多い環境はむしろ普通のことでした。





もともとじっとしているのが苦手なタイプだったこともあり、一日中歩き回って手を動かしていられる現場の仕事が気に入っています。前職で機械板金の資格を、イトーキ入社後にフォークリフトの資格を取得しました。今では部材を運んでくるところから、加工して次の工程に渡すまで、一連の工程を丸ごと任せていただけるようになりました。

信頼がもたらす責任と楽しさ

自分の判断で進められる範囲が広がったのは、これまでの経験を認めていただいた証だと感じています。その都度指示を仰がずに済むのは、上長からの信頼があってこそ。

もちろん責任は伴いますが、裁量を持って自由にやらせていただけるようになり、仕事がよりやりやすく、より楽しくなりました。











キャビネットの天板を手がける吉岡さん。オフィスに設置された時、最も視界に入りやすい部分だからこそ、細部にまで妥協を許さず、美しい仕上げを追求しています。

任された仕事は、きちんとやり遂げたい











仕事の中で意識しているのは品質、特に「スポット跡（溶接痕）」の美しさです。私が担当する天板は、製品として組み上がった時、お客さまの目線のすぐそばにくる非常に重要なパーツです。





スポット跡が美しくないととても目立つため、製品全体の見栄えや印象を左右してしまいます。この点に強くこだわるようになったのは、天板担当になってしばらくしてからの経験がきっかけでした。





あるとき、「スポット跡が目立つ」と後工程の担当者から指摘を受けて、作業をやり直すことになってしまったのです。それ以来、どうすればより綺麗に仕上げられるか常に考えながら作業に向き合うようになりました。今ではほとんど失敗することなく、自信を持った仕上がりを実現できるようになりました。

さまざまな工程を通じて、自信を持った品質でお客さまへ届けるために

製造現場は、上流工程から下流工程まで多くの人がそれぞれの現場で働いています。自分の工程で不具合を出せば他の工程で迷惑をかけ、ひいては製品の質やコストにも影響するかもしれません。





こだわりすぎて神経質になりすぎてしまうこともありますが、やはり自分の担当工程には、納得いくまでこだわりを持って向き合いたいなと思っています。











「現場と子育て」を、もっと当たり前の選択肢に











出産を機に、滋賀工場の現場で働く従業員の中では初めての産休・育休を取得することになりました。今の私の目標は、育休後職場に復帰し、「現場と子育て」を両立することです。





今の職場で働き始める前、板金の技術を生かせる職場を探していたとき、女性だからという理由で採用を見送られることが何度もありました。





そんな中、イトーキでは女性であることをマイナスに捉えずに、やりたい仕事を当たり前に挑戦させてくれる環境がありました。経験を積んだことで、この仕事がさらに好きになりました。

自分らしく、働ける社会に

しかしそんなイトーキでも、「産休・育休後は復帰するつもりです」と周囲に話したときには、驚かれたりもしました。製造の現場では、まだまだ女性は少数派で、女性が働き続けるという選択は当たり前ではありませんでした。





でも、今後も現場で働きながら子どもを育てたいと思う女性はいるはずだし、私が2人目、3人目を産む可能性だってあります。「現場でも仕事と子育てを両立できる」ことを、私自身が体現することで、もっと当たり前にしていきたいと思います。





「私のチャレンジは、これから」と話す吉岡さん。仕事と子育ての両立は、一人ひとりのワークライフバランスに寄り添い、柔軟に対応できる組織風土があるからこそ、安心して次の一歩を踏み出すことができます。





技術を磨き続けながら、現場の第一線で働く日々に向き合う吉岡さんの姿は、これからの働き方を考えるうえで、さまざまなヒントを与えてくれます。











■ITOKI STORYとは

「ITOKI STORY」は、“働く”に向き合うすべてのビジネスパーソンへ、働き方やキャリア、組織づくりをアップデートするヒントを届けるメディアです。





イトーキで働く従業員の声や想いをはじめ、製品や空間開発の背景、プロジェクト推進の工夫、チームの連携力やカルチャーなどをリアルに紹介し、様々なビジネスパーソンの“働く”に活かせる視点や学びをお届けします。





ITOKI STORY：https://www.itoki.jp/company/itokistory/( https://www.itoki.jp/company/itokistory/ )



