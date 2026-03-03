株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ松戸(所在地：千葉県松戸市)は、松戸市および地域の音楽団体と連携し、2026年3月1日(日)～20日(金・祝)にかけて、音楽イベント「松戸音楽隊vol.2 ドレミのドは『まつど』のド！～まつどで見つける、はじめての音～」を開催します。





本イベントは、2024年10月に開催した「松戸音楽隊」の第2弾。今回は、地元の音楽団体によるコンサートや音階にまつわるスタンプラリーの開催など、「音楽」との関連性をさらに高め、松戸市が推進する「音楽のまち松戸」を体現。松戸に住む子どもたちが“はじめて”の音楽に触れる体験を提供し、地域への愛着を育むことを目的としています。





イベントロゴ





■開催概要

名称：松戸音楽隊Vol.2 ドレミのドは『まつど』のド！

～まつどで見つける、はじめての音～

内容：(1)駅前広場での音楽イベント

(2)アトレ松戸でドレミを集めよう！デジタルスタンプラリー

主催：アトレ松戸

共催：一般社団法人音あそびラボ

後援：松戸市









■コンテンツ(1) 駅前広場での音楽イベント

日程：2026年3月20日(金・祝) ※雨天の場合は29日(日)に順延

場所：松戸駅西口駅前広場ペデストリアンデッキ





松戸市消防音楽隊をはじめとする地域の音楽団体5団体によるコンサートと楽器制作ワークショップを実施します。コンサートでは、お子様と一緒に楽しめるプログラムやイベントタイトルにもある「ドレミ」に関連するプログラムを用意。音楽の楽しさを会場全体で共有します。





【参加団体・演奏スケジュール】

10時 松戸市消防音楽隊

11時半 ユーカリ楽団

12時半 一般社団法人音あそびラボ

14時 松戸市民吹奏楽団

15時半 聖徳大学音楽部





第1弾開催時の様子





■コンテンツ(2) アトレ松戸でドレミを集めよう！デジタルスタンプラリー

期間：2026年3月1日(日)～20日(金・祝)

※実施コンテンツ(1)音楽イベントが順延の場合は29日(日)まで期間延長

場所：アトレ松戸館内





駅前広場で実施する音楽イベントへの期待感醸成を目的とし、館内をめぐるスタンプラリーを開催します。アトレ松戸の全8フロアを「ドレミファソラシド」の8つの音階になぞらえ、各フロアに隠された“音”を探して館内をめぐります。全てのスタンプを集めて駅前広場イベント会場へお越しいただいた方には、オリジナルグッズ(マグネット※予定)を数量限定でプレゼントします。

※参加条件：アトレ公式LINEの友だちで、よく行く店舗を「松戸」に選択された方





オリジナルグッズ





アトレ松戸はお客様と地域の皆様に新しい価値を提供すべく「地域一番店」を目指しています。そのための取り組みとして、今回のイベントでは松戸市をはじめとする地域のステークホルダーと連携をすることで、賑わいのある街づくりに貢献します。今後もアトレ松戸では、様々な施策を通して、お客様に愛着を持って選ばれ続ける施設を目指します。





アトレSDGsロゴマーク





■施設概要

＜「アトレ松戸」施設概要＞

施設名 ： アトレ松戸

所在地 ： 千葉県松戸市松戸1181

営業時間： 10:00～21:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPをご覧ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上8階

延床面積： 約16,821m2

店舗面積： 約6,743.35m2

店舗数 ： 90ショップ(2026年3月3日現在)





＜SC運営会社概要＞

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行※

事業内容： 駅ビルの管理及び運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」